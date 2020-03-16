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Важные советы по правильному сочетанию разных типов юбки с обувью (Фото)

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Важные советы по правильному сочетанию разных типов юбки с обувью (Фото)
15:57 Сегодня Телеграф omode.info Фото: omode.info

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  • 1

    Юбка-карандаш + каблуки

    Такую юбку хорошо надеть в ресторан или на работу в офис. Она считается классической моделью и всегда будет актуальна. Разнообразие таких юбок огромно и подобрать наиболее подходящую по длине или цвету не будет сложной задачей. Рекомендуется сочетать такую юбку с туфлями на каблуке. Туфли, ботильоны, сапожки и подобная обувь будут кстати. Также подойдут грубые стили обуви на массивном каблуке.

  • 2

    Юбка-тюльпан + босоножки

    Юбка-тюльпан подчеркнет ваши бедра, за счет чего вы будете выглядеть более изящно. Для создания стильного образа к такой юбке возьмите открытые босоножки.

    В данном случае не стоит делать акцент на обуви. Лучше выбирать модели нейтральных оттенков. Если не хотите, чтобы носок был открыт, то можно выбрать модели с закрытыми пальцами.

  • 3

    Плиссированная юбка + ваши любимые каблуки

    Плиссированные юбки носят абсолютно с любой обувью. Но все зависит от случая. К примеру, для романтического свидания или встречи с молодым человеком больше подойдет обувь на высоком каблуке. В более прохладную погоду или для деловой встречи отлично подойдут ботильоны, также на высоком каблуке.

  • 4

    Фактурная асимметричная юбка + босоножки на маленьком каблуке

    Фактурная юбка хорошо смотрится с босоножками на маленьком каблуке. Цвет обуви можно выбрать любой. Превосходно выглядят черный, белый и телесные цвета. Модель может быть как простой, так и с элементами декора.

  • 5

    Юбка формы-A + каблуки

    Юбка А-формы подойдет не всем. Она может визуально укоротить ноги и сделать бедра значительно шире. Чтобы такого не было, юбку совмещают с обувью на высоком или среднем каблуке. Если вы высокая, то выбирайте каблук несколько ниже.

  • 6

    Мини-юбка + ботинки

    Ботинки отлично подходят к мини-юбкам из кожи. А шнурова придаст образу дерзости. Если же юбка более классического пошива, стоит отдать предпочтение ботинкам на каблуке, лучше высоком. Цвета выбирайте нейтральные.

  • 7

    Миди-юбка + обувь на ваш выбор

    Юбки длиной миди в основном носят летом. Такая юбка сочетается с любой обувью будь то кроссовки, сандалии или ботинки. Миди-юбка выглядит хуже с туфлями на высоком тонком каблуке.

  • 8

    Макси-юбка + обувь на каблуке или платформе

    Эта юбка точно подчеркнет вашу фигуру. Носить лучше с туфлями на платформе или каблуке. Это могут быть сандалии или ботильоны. Такой фасон юбки придаст вашей фигуре стройности и визуально увеличит рост.

    Моделей юбок так же много, как и обуви. Главное, правильно сочетать и носить их, не допуская ошибок.

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