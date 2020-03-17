Современные тренды маникюра на весну 2020 года (Фото)

Сила весеннего маникюра в изяществе ногтей, форме, и цвете – наряду с яркими желтым, оранжевым, зеленым, синим, красным, в моде также нюдовые и пастельные оттенки.
А что касается украшений, то, как правило, есть только намек на них, и то очень маленький.
Ногти 2020 эффектны без внешних эффектов – не нужны вам наклейки, камушки и накладные элементы.
А еще маникюр на весну 2020 "пахнет" цветами – тюльпанами, нарциссами, лавандой, подснежниками, мимозой и розами.
Вот цветы не нуждаются в особом приглашении в тренды – как только весна, они сразу появляются на ногтях. Потому что цветы на ногтях – это очень красиво, женственно и безумно нежно.
Весна – наверное единственная пора, когда цветы на ногтях не только уместны, но и ожидаемы.
Это своего рода визитная карточка сезона. И вот сейчас в моде минималистичный маникюр с цветами.
В качестве основы используйте нюдовые или прозрачные лаки, а на одном или двух ноготках рисуйте любимые цветы или аккуратный цветочек. Это самый нежный маникюр весны 2020.
Используйте в качестве базы для потрясающего маникюра 2020 весна лак желтого, оранжевого, розового, голубого оттенка. А потом добавляете модную фишку – черные точки у основания каждого ноготка.
Ногти с точками – это очень современный и ультрамодный маникюр.
Если к ярким ногтях вы пока не готовы, тогда выбирайте подходящий именно вам лак цвета нюд и вперед – смело вливайтесь в весну.
Покройте ваши ногти 2020 лаком любого оттенка. Это может быть модный синий цвет, огненный алый, желтый, оранжевый, белый или черный.
А дальше – аккуратно разместите тоненькую вертикальную полоску цвета металлик.
Также можно разделить один из ноготков продольной черной полоской – получится весьма эффектный о очень красивый маникюр в стиле минимализм.
Самый модный маникюр весна 2020 минимализм – это здоровые ногти, покрытые прозрачным лаком, и небольшой цветной уголок у края ноготка.
Преимуществом такого дизайна ногтей является то, что не нужно покрывать лаком всю ногтевую пластину, зато вы можете легко и быстро "подогнать" ваши ногти под наряд любого цвета. Кстати, это также крутое решение для коротких ногтей.
Современная мода давно перестала диктовать какие-либо жёсткие правила, а делает предложение свободы выбора.
Мир моды лишь расставляет грамотные акценты и указывает направление.