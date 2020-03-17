Современные тренды маникюра на весну 2020 года (Фото)

1 Сила весеннего маникюра в изяществе ногтей, форме, и цвете – наряду с яркими желтым, оранжевым, зеленым, синим, красным, в моде также нюдовые и пастельные оттенки.

2 А что касается украшений, то, как правило, есть только намек на них, и то очень маленький.

3 Ногти 2020 эффектны без внешних эффектов – не нужны вам наклейки, камушки и накладные элементы.

4 А еще маникюр на весну 2020 "пахнет" цветами – тюльпанами, нарциссами, лавандой, подснежниками, мимозой и розами.

5 Вот цветы не нуждаются в особом приглашении в тренды – как только весна, они сразу появляются на ногтях. Потому что цветы на ногтях – это очень красиво, женственно и безумно нежно.

6 Весна – наверное единственная пора, когда цветы на ногтях не только уместны, но и ожидаемы.

7 Это своего рода визитная карточка сезона. И вот сейчас в моде минималистичный маникюр с цветами.

8 В качестве основы используйте нюдовые или прозрачные лаки, а на одном или двух ноготках рисуйте любимые цветы или аккуратный цветочек. Это самый нежный маникюр весны 2020.

9 Используйте в качестве базы для потрясающего маникюра 2020 весна лак желтого, оранжевого, розового, голубого оттенка. А потом добавляете модную фишку – черные точки у основания каждого ноготка.

10 Ногти с точками – это очень современный и ультрамодный маникюр.

11 Если к ярким ногтях вы пока не готовы, тогда выбирайте подходящий именно вам лак цвета нюд и вперед – смело вливайтесь в весну.

12 Покройте ваши ногти 2020 лаком любого оттенка. Это может быть модный синий цвет, огненный алый, желтый, оранжевый, белый или черный.

13 А дальше – аккуратно разместите тоненькую вертикальную полоску цвета металлик.

14 Также можно разделить один из ноготков продольной черной полоской – получится весьма эффектный о очень красивый маникюр в стиле минимализм.

15 Самый модный маникюр весна 2020 минимализм – это здоровые ногти, покрытые прозрачным лаком, и небольшой цветной уголок у края ноготка.

16 Преимуществом такого дизайна ногтей является то, что не нужно покрывать лаком всю ногтевую пластину, зато вы можете легко и быстро "подогнать" ваши ногти под наряд любого цвета. Кстати, это также крутое решение для коротких ногтей.

17 Современная мода давно перестала диктовать какие-либо жёсткие правила, а делает предложение свободы выбора.