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Современные тренды маникюра на весну 2020 года (Фото)

Смотрите фото (19)
Современные тренды маникюра на весну 2020 года (Фото)
13:34 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Модный маникюр 2020 очень спокойный, и выглядит так, словно вы его сделали сами – то есть просто, без излишеств.

  • 1

    Сила весеннего маникюра в изяществе ногтей, форме, и цвете – наряду с яркими желтым, оранжевым, зеленым, синим, красным, в моде также нюдовые и пастельные оттенки.

  • 2

    А что касается украшений, то, как правило, есть только намек на них, и то очень маленький.

  • 3

    Ногти 2020 эффектны без внешних эффектов – не нужны вам наклейки, камушки и накладные элементы.

  • 4

    А еще маникюр на весну 2020 "пахнет" цветами – тюльпанами, нарциссами, лавандой, подснежниками, мимозой и розами.

  • 5

    Вот цветы не нуждаются в особом приглашении в тренды – как только весна, они сразу появляются на ногтях. Потому что цветы на ногтях – это очень красиво, женственно и безумно нежно.

  • 6

    Весна – наверное единственная пора, когда цветы на ногтях не только уместны, но и ожидаемы.

  • 7

    Это своего рода визитная карточка сезона. И вот сейчас в моде минималистичный маникюр с цветами.

  • 8

    В качестве основы используйте нюдовые или прозрачные лаки, а на одном или двух ноготках рисуйте любимые цветы или аккуратный цветочек. Это самый нежный маникюр весны 2020.

  • 9

    Используйте в качестве базы для потрясающего маникюра 2020 весна лак желтого, оранжевого, розового, голубого оттенка. А потом добавляете модную фишку – черные точки у основания каждого ноготка.

  • 10

    Ногти с точками – это очень современный и ультрамодный маникюр.

  • 11

    Если к ярким ногтях вы пока не готовы, тогда выбирайте подходящий именно вам лак цвета нюд и вперед – смело вливайтесь в весну.

  • 12

    Покройте ваши ногти 2020 лаком любого оттенка. Это может быть модный синий цвет, огненный алый, желтый, оранжевый, белый или черный.

  • 13

    А дальше – аккуратно разместите тоненькую вертикальную полоску цвета металлик.

  • 14

    Также можно разделить один из ноготков продольной черной полоской – получится весьма эффектный о очень красивый маникюр в стиле минимализм.

  • 15

    Самый модный маникюр весна 2020 минимализм – это здоровые ногти, покрытые прозрачным лаком, и небольшой цветной уголок у края ноготка.

  • 16

    Преимуществом такого дизайна ногтей является то, что не нужно покрывать лаком всю ногтевую пластину, зато вы можете легко и быстро "подогнать" ваши ногти под наряд любого цвета. Кстати, это также крутое решение для коротких ногтей.

  • 17

    Современная мода давно перестала диктовать какие-либо жёсткие правила, а делает предложение свободы выбора.

  • 18

    Мир моды лишь расставляет грамотные акценты и указывает направление.

Оригинальные идеи модного весеннего маникюра с переходом цвета (Фото)

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