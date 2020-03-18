Актуальные идеи весеннего маникюра на каждый день

1 Женщины знают, что каждый сезон презентует новый дизайн ногтей не только в аспекте интересных рисунков, но и техники выполнения. Весенний сезон 2020 не стал исключением. В моду вошли ногти аккуратной (естественной длины). Поэтому обладательницам и любительницам длинных коготков придется отказаться от наращивания.

2 Рассмотрим, какие красивые рисунки предлагают стилисты для такой длины ногтей: Гербарий. Рисунки на ногтях, выполненные в этом стиле, предполагают использование: пастельной гаммы цветов: персикового, розового, бежевого, молочного. Использование наклеек цветочной тематики. Они клеятся непосредственно на ноготь и закрепляются топом.

3 Negativ space. Красивый дизайн ногтей в этом стиле предполагает использование техники фотонегатива. Рисунки могут быть цветными или нюдовыми. Ими можно украсить несколько ногтей или все пальцы. Трендовое изображение маникюра в стиле "негатив" весны 2020 года - птицы.

4 Со стразами и литьем с экотематикой (изображения капель воды, листьев, цветов, цветочные и растительные орнаменты и пр.).

5 Роспись в стиле romantic. Для этого дизайна используйте светло-розовые, нежно-сиреневые или бежевые оттенки лака. Наносите рисунок белым лаком. Используйте также технику градиентного маникюра в светлых тонах.

6 Особое внимание при выборе дизайна ногтей обратите на цветовую палитру и модные техники выполнения маникюра. В сезоне весна-2020 отдайте предпочтение светлой палитре цветов, а именно: оттенкам зеленого - салатному, серо-зеленому, лаймовому, мшистому, сочному зеленому и пр.; оттенкам голубого - светлому аквамарину, небесному, светло-бирюзовому и бирюзовому, аквамарину; сиреневому; белому; розовому - дымчато-розовому, персиковому, розово-лиловому, нежно-розовому; бежевому; серебристому и золотому.

7 Втирка или чеканка. В этой технике выполняют, как правило, несколько ноготков, которые контрастируют с ровным тоном остальных.

8 Объемный металлический рисунок. Выполняется на двух ноготках на каждой руке. Это акценты, которые вносят однообразие в однотонность оформления остальных ногтей.

9 Рог единорога. При желании можете украсить ногти жемчужной присыпкой или стразами. В такой же технике выполните рисунок "Ракушка": полоски на ногте должны напоминать разводы морских ракушек.

10 Маникюр с использованием камифубуки. Дизайн, выполненный в этом стиле, очень прост, поэтому с ним легко справятся даже новички. После нанесения базового слоя гель-лака украсьте ногти разноцветными конфетти и покройте топовым лаком. Для такого маникюра можете использовать бархатные камифубуки. Они выглядят необычно и стильно.