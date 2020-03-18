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Актуальные идеи весеннего маникюра на каждый день

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Актуальные идеи весеннего маникюра на каждый день
10:08 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Дизайн ногтей 2020 имеет свои особенности и отличительные знаки. Рассмотрим, какие идеи и техники в тренде нового сезона.

  • 1

    Женщины знают, что каждый сезон презентует новый дизайн ногтей не только в аспекте интересных рисунков, но и техники выполнения. Весенний сезон 2020 не стал исключением.

    В моду вошли ногти аккуратной (естественной длины). Поэтому обладательницам и любительницам длинных коготков придется отказаться от наращивания.

  • 2

    Рассмотрим, какие красивые рисунки предлагают стилисты для такой длины ногтей:

    Гербарий.

    Рисунки на ногтях, выполненные в этом стиле, предполагают использование: пастельной гаммы цветов: персикового, розового, бежевого, молочного. Использование наклеек цветочной тематики. Они клеятся непосредственно на ноготь и закрепляются топом.

  • 3

    Negativ space.

    Красивый дизайн ногтей в этом стиле предполагает использование техники фотонегатива.

    Рисунки могут быть цветными или нюдовыми. Ими можно украсить несколько ногтей или все пальцы. Трендовое изображение маникюра в стиле "негатив" весны 2020 года - птицы.

  • 4

    Со стразами и литьем с экотематикой (изображения капель воды, листьев, цветов, цветочные и растительные орнаменты и пр.).

  • 5

    Роспись в стиле romantic.

    Для этого дизайна используйте светло-розовые, нежно-сиреневые или бежевые оттенки лака. Наносите рисунок белым лаком.

    Используйте также технику градиентного маникюра в светлых тонах.

  • 6

    Особое внимание при выборе дизайна ногтей обратите на цветовую палитру и модные техники выполнения маникюра.

    В сезоне весна-2020 отдайте предпочтение светлой палитре цветов, а именно: оттенкам зеленого - салатному, серо-зеленому, лаймовому, мшистому, сочному зеленому и пр.; оттенкам голубого - светлому аквамарину, небесному, светло-бирюзовому и бирюзовому, аквамарину; сиреневому; белому; розовому - дымчато-розовому, персиковому, розово-лиловому, нежно-розовому; бежевому; серебристому и золотому.

  • 7

    Втирка или чеканка.

    В этой технике выполняют, как правило, несколько ноготков, которые контрастируют с ровным тоном остальных.

  • 8

    Объемный металлический рисунок.

    Выполняется на двух ноготках на каждой руке. Это акценты, которые вносят однообразие в однотонность оформления остальных ногтей.

  • 9

    Рог единорога.

    При желании можете украсить ногти жемчужной присыпкой или стразами. В такой же технике выполните рисунок "Ракушка": полоски на ногте должны напоминать разводы морских ракушек.

  • 10

    Маникюр с использованием камифубуки.

    Дизайн, выполненный в этом стиле, очень прост, поэтому с ним легко справятся даже новички. После нанесения базового слоя гель-лака украсьте ногти разноцветными конфетти и покройте топовым лаком. Для такого маникюра можете использовать бархатные камифубуки. Они выглядят необычно и стильно.

  • 11

    Waterway.

    Какую бы технику для весеннего маникюра ни выбрали, помните: основной тренд сезона - минимализм. Делайте сдержанные, неброские рисунки такой тематики: листья, трава, весенние цветы и пр.

Современные тренды маникюра на весну 2020 года (Фото)

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