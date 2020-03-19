Какие вещи должны быть в шкафу современного мужчины: обзор

1 Мужской гардероб можно назвать функциональным, если практически все вещи сочетаются. Например, бежевая рубашка, которая прекрасно смотрится с четырьмя брюками из шести, - универсальная, а вот ярко-красная сорочка, которую можно надеть только с одними брюками, - вряд ли. Аналогичное правило применимо к любой вещи. Совет! Постарайтесь, чтобы хотя бы 60% одежды было взаимозаменяемым, в этом случае гардероб можно назвать многофункциональным.

2 Базовый мужской гардероб Мужчины в большинстве своем уделяют минимум внимания одежде и уж тем более не следят за модными тенденциями. Главная задача - выглядеть стильно, а в определенном возрасте еще и респектабельно. На самом деле, формирование универсального и многофункционального гардероба не требует много времени, усилий. Достаточно приобрести семь вещей, которые будут сочетаться друг с другом. Пальто Универсальная вещь, с помощью которой всегда можно создать стильный образ. А еще - пальто - признак успешного мужчины, но только в том случае, если оно соответствует определенным критериям: имеет идеальный силуэт, хорошо садится по фигуре; пошито из качественного, износостойкого материала; обязательно длиннее пиджака. Совет! Выбирайте удобное в носке пальто, чтобы в нем было свободно, комфортно управлять машиной, гулять с друзьями. Оптимальный выбор - модель классического кроя.

3 Костюм Стильный, классический костюм - обязательный элемент базового гардероба современного мужчины, независимо от возраста и профессии. Цвет значения не имеет. Стилисты рекомендуют не покупать черный костюм, он выглядит слишком торжественно и строго, его надевают по особенным случаям. Посредством одного костюма вы легко создадите образ в любом стиле - молодежный, офисный и даже повседневный для прогулок. Достаточно подобрать правильные сопутствующие детали образа - рубашку, водолазку, поло, свитер, жилет, классическую или спортивную обувь, соответствующие аксессуары. Совет! Обязательно дополните базовые вещи аксессуарами. Ремень можно подобрать оттенка, отличного от костюмной ткани. Но туфли должны быть в одной цветовой гамме с ремнем.

4 Рубашки Занимают основную часть мужского гардероба. Оптимальное количество - больше 7 штук. Большинство сорочек выбирайте светлых, например, песочной, голубой цветовой гаммы. Белые рубашки выглядят слишком торжественно, лучше выбирать сорочку в мелкий узор. Совет! Под костюм в серой цветовой гамме идеальное решение - рубашка насыщенного синего, бордового оттенка. Такое сочетание универсальное и наиболее гармоничное.

5 Поло Комфортная и модная вещь, гармонично впишется в любой образ, при этом мужчина выглядит более современным и стильным. Поло бывает с коротким и длинным рукавом, варианты комбинирования: с классическими брюками - рубашка серого, белого, черного, синего оттенка; с джинсами - отлично выглядит на дружеской прогулке, в неформальной обстановке; с чиносами - наиболее универсальная комбинация. Совет! Поло лучше всего сочетается со спортивной обувью.

6 Пиджак, блейзер Еще одна обязательная вещь в мужском гардеробе, желательно приобрести классический пиджак и блейзер - облегченный вариант пиджака. Обращайте внимание на качество пошива, материала и швов. Лучший выбор - твид, шерсть, хорошо, лучше, когда в составе есть небольшое содержание искусственных волокон. Совет! С особенной осторожностью следует выбирать трикотажный пиджак, довольно часто такая вещь выглядит старой, заношенной кофтой, но на мужчине атлетичного телосложения может выглядеть вполне достойно.

7 Брюки, чиносы Поскольку речь идет именно о базовом гардеробе мужчины, обратите внимание на такие модели: классические брюки - при чем совершенно не обязательно покупать традиционную модель со стрелками, подберите брюки из шерсти или твида - отличный вариант в комплект к пиджаку, помните, что в составе ткани должны присутствовать синтетические волокна; джинсы - не каждая модель заслуживает внимания, джинсы обязательно должны быть из плотной ткани, с классической посадкой, категорически не рекомендуется покупать ультрамодную модель с разрезами или массивными карманами; чиносы - замечательный выбор для прогулок по городу, неформальных встреч, цвет брюк может быть разный, главное, чтобы цветовая гамма сочеталась с остальной одеждой. Совет! Никогда не выбирайте брюки без примерки. Обращайте внимание на посадку - когда в области паха заламываются складки, вероятнее всего, вещь не соответствует вашему размеру.