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Мода 2020: какие юбки будут в моде этим летом (Фото)

Смотрите фото (7)
Мода 2020: какие юбки будут в моде этим летом (Фото)
20:43 Сегодня Телеграф omode.info Фото: omode.info

Новости шоу бизнеса:Гид по самым трендовым цветовым решениям юбок 2020 сезона.

  • 1

    Если вы хотите быть в тренде, смело включайте в свой летний гардероб белоснежную юбку – она не только в топе, но и радует отменным комфортом.

  • 2

    Лето – это лучшее время для особенно романтичных образов. В создании нужного настроения вам могут помочь модные представители пастельной палитры – лавандовые, розовые, бежевые, фисташковые и голубые оттенки.

  • 3

    Впечатляющие и эффектные аутфиты получатся с актуальными сочными акцентами. В числе трендов оказались оранжевые, красные, зеленые и лазурные тона.

  • 4

    Популярностью пользуется и желтая гамма, в которой представлены как янтарно-яркие, так и приглушенно-лимонные оттенки.

  • 5

    Юбка с принтом – это отличное решение для летнего гардероба во всех отношениях. Она выглядит колоритно и стильно и задает аутфиту задорное игривое настроение. Остается только определиться, какие мотивы лидируют в популярности в 2020 сезоне.

  • 6

    Самыми стильными принтами признаны цветочные, тропические, анималистические, этнические тематики, а также вечный мотив в горошек и творческий тай-дай. Не стоит бояться яркой расцветки изделий с принтом – летом они смотрятся максимально уместно.

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