Мода 2020: какие юбки будут в моде этим летом (Фото)

1 Если вы хотите быть в тренде, смело включайте в свой летний гардероб белоснежную юбку – она не только в топе, но и радует отменным комфортом.

2 Лето – это лучшее время для особенно романтичных образов. В создании нужного настроения вам могут помочь модные представители пастельной палитры – лавандовые, розовые, бежевые, фисташковые и голубые оттенки.

3 Впечатляющие и эффектные аутфиты получатся с актуальными сочными акцентами. В числе трендов оказались оранжевые, красные, зеленые и лазурные тона.

4 Популярностью пользуется и желтая гамма, в которой представлены как янтарно-яркие, так и приглушенно-лимонные оттенки.

5 Юбка с принтом – это отличное решение для летнего гардероба во всех отношениях. Она выглядит колоритно и стильно и задает аутфиту задорное игривое настроение. Остается только определиться, какие мотивы лидируют в популярности в 2020 сезоне.