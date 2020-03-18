Не пропустите этим летом: самые модные блузки в новом сезоне 2020

1 Трендовые летние блузки Сегодня блузки - это утонченность, стиль, и изящество. В современных моделях не встретишь вычурности или нарочитой грубости. Напротив, все линии, фактуры и украшения предельно женственные, а местами даже изысканные. Носить блузу в этом сезоне одно удовольствие, и сейчас вы сами в этом убедитесь. Нежное кружево. Кружевные блузки будут летом пользоваться большой популярностью, как, впрочем, и платья, топы, юбки. А все потому, что ажурная вышивка стала настоящим хитом. Ее можно было увидеть на показах многих именитых дизайнеров. Например, Zimmermann, Хлоэ, Naeem Khan. Именно эти законодатели моды первыми и продемонстрировали миру, насколько утонченно может выглядеть такая простая и привычная вещь, как кружевная женская рубашка.

2 Открытые плечи. Еще один актуальный летний тренд. В очень жаркую погоду модницы вполне могут побаловать себя столь оригинальным нарядом. Блузы с приспущенной линией плеч чаще всего встречаются в следующих вариантах: на тонких бретельках для лучшей фиксации, вообще без бретелек, с прямым срезом на обоих плечах, в асимметричном варианте на одно плечо. Какой вам по душе, выбирайте сами. В любом случае быть самой обворожительной вам обеспечено.

3 Под мужскую рубашку. В любое время года деловым целеустремленным дамам без такой блузки никуда, ведь она идеально вписывается в любой, даже самый требовательный дресс-код. Рубашечный крой выглядит очень сдержанно, но одновременно с этим производит сильный эффект, что и нужно стильным и уверенным в себе женщинам. Смотреться скучно блузка-рубашка, несмотря на свою аскетичность, никогда не будет, особенно если сочетать ее с "правильным" низом - широкими классическими брюками, виниловой юбкой яркого оттенка, или джинсами с заниженной посадкой и приталенным пиджаком.

4 Свободный крой. Не забыли дизайнеры в 2020 году придумать и модные блузки для полных женщин. Если говорить конкретнее, то речь идет об удлиненных моделях свободного кроя, доходящих до середины бедра. Такой фасон позволяет не только скрыть все значимые недостатки фигуры, но и визуально стройнит. Сочетать свободную блузу можно с юбкой, джинсами, классическими и любыми другими брюками, и практически любой обувью. Ведь главный акцент здесь сделан на то, чтобы модницам с нестандартными формами было в этой одежде комфортно и хорошо.

5 Со шлейфом. Длинная блузка весьма необычного кроя, со шлейфом сзади, стала самой яркой новинкой наступившего сезона. Эта модель чаще всего выполнена из легких струящихся тканей, что делает ее идеальной для ношения в жаркую погоду. Длина шлейфа может быть разнообразной. От демократичной, едва доходящей до нижней линии ягодиц, до максимальной, когда блуза касается пяток. Считается, что такой необычный фасон прекрасно подходит женщинам всех возрастов.

6 Банты. Милые ретро блузы, украшенные бантом еще один тренд грядущего лета. Они вернулись на модный пьедестал из далеких 70-х, и явно пришлись современным девушкам по душе. Блузка, украшенная таким декором, смотрится несколько строго и одновременно очень женственно. Ленты могут быть узкими, шириной всего в один сантиметр, и широкими, позволяющими получить пышный бант. Чаще всего завязывается он под горлом, или на уровне талии. Встречаются и асимметричные варианты, когда бантик кокетливо красуется сбоку на шее. Благодаря наличию в гардеробе кофты с таким декором можно получить практически любой образ от делового до романтичного. А лучшие примеры следует подсмотреть у Dolce & Gabbana, Celine, Burberry, и Christian.