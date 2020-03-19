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Весна для женщин: красивые варианты маникюра на длинные ногти

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Весна для женщин: красивые варианты маникюра на длинные ногти
10:10 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Мы собрали 17 актуальных идей маникюра, которые помогут преобразить длинные ноготки.

  • 1

    Блестки

    Блестящие лунки.

    Спокойный маникюр в полупрозрачном бежевом оттенке с острыми блестящими лунками, выполненный на овальных ногтях средней длины.

  • 2

    Бананы

    Маникюр в бело-желтых оттенках.

    Веселый маникюр в бело-желтых тонах с маленькими бананчиками, изображенными на ноготках безымянных пальцев.

  • 3

    Текстуры

    Фактурный маникюр в серо-белых тонах.

    Потрясающий фактурный маникюр в серо-белых оттенках с изображениями вензелей и сердца на отдельных пальчиках, выполненный на длинных миндалевидных ноготках.

  • 4

    Битое стекло

    Дизайн "Битое стекло".

    Популярный дизайн "Битое стекло" выглядит завораживающе в сочетании со спокойным бежевым покрытием на миндалевидных заостренных ногтях.

  • 5

    Жемчужная втирка

    Жемчужная втирка на ногтях.

    Форма стилет снова на пике популярности, а придать длинным острым ногтям еще больше шика и лоска поможет модный дизайн с использованием жемчужной втирки. Некоторые ноготки можно дополнительно украсить стразами или жемчугом.

  • 6

    Нежные тона

    Стильный маникюр в нежных оттенках.

    Оригинальный маникюр, выполненный в нежных оттенках, дополненный "битым стеклом" - выглядит достаточно свежо и необычно на длинных миндалевидных ногтях.

  • 7

    Космос

    Космический дизайн в темных оттенках.

    Поистине космический дизайн, выполненный с использованием фольги, отпечатанной на двух пальчиках. Остальные ногти украшает обратный френч в черном цвете.

  • 8

    Объемный дизайн

    Объемные узоры.

    Длинные овальные ногти, украшенные растяжкой цвета от телесного до черного и дополненные объемными фактурными узорами.

  • 9

    Экстравагантный дизайн

    Нескучный черно-белый.

    Экстравагантный черно-белый маникюр, где каждый ноготь имеет свой собственный дизайн прекрасно подойдет для смелых дерзких девушек, которые любят быть в центре внимания.

  • 10

    Нежность

    Очаровательный маникюр с использованием бежевого лака.

    Маникюр с очаровательным ненавязчивым дизайном в бежевом цвете - прекрасный пример того, что длинные ногти не всегда выглядят вызывающе.

  • 11

    Нестандартный френч

    Французский маникюр с изюминкой.

    Если привычный французский маникюр кажется слишком скучным, добавьте некоторым ноготкам цвета и геометрических линий.

  • 12

    Женственность

    Женственный минимализм.

    Овальные ногти средней длины, выкрашенные в нежно-розовый оттенок со скромным изображением розы на безымянном пальчике - настоящее воплощение женственности на женских руках.

  • 13

    Полоски

    Маникюр с полосками.

    Весьма интересный вариант дизайна длинных ногтей с использованием благородного розового оттенка и тонких золотистых полосок, наклеенных на свободный край ногтя.

  • 14

    Шик и блеск

    Стильный маникюр в розовых тонах.

    Маникюр, в котором использовано несколько видов дизайна: втирка с эффектом металлик, блестки, а также растяжка цвета, дополненная инкрустацией и объемным цветком. Подобная идея прекрасно подойдет девушкам, которым сложно остановиться на одном варианте дизайна.

  • 15

    Блеск золота

    Черно-золотой маникюр.

    Длинные ногти, выкрашенные черным матовым лаком, с акцентом на безымянный палец, усеянный золотистыми блестками и средний, украшенный блестящим рисунком в стиле Кайли Дженнер.

  • 16

    Глубокий синий

    Маникюр в синих оттенках.

    Насыщенный глубокий оттенок синего цвета прекрасно подойдет для оформления длинных ногтей, сделав их еще длиннее и изящней. А если простого однотонного покрытия кажется недостаточно, украсьте один ноготок оригинальной росписью в тех же оттенках.

  • 17

    Созвездия

    Созвездия на ногтях.

    Длинные заостренные ноготки, выкрашенные в черный цвет и украшенные рисунками созвездий - прекрасная идея для тех, кто хочет подчеркнуть загадочность своей натуры.

Актуальные идеи весеннего маникюра на каждый день

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