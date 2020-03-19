Весна для женщин: красивые варианты маникюра на длинные ногти

Блестки
Блестящие лунки.
Спокойный маникюр в полупрозрачном бежевом оттенке с острыми блестящими лунками, выполненный на овальных ногтях средней длины.
Бананы
Маникюр в бело-желтых оттенках.
Веселый маникюр в бело-желтых тонах с маленькими бананчиками, изображенными на ноготках безымянных пальцев.
Текстуры
Фактурный маникюр в серо-белых тонах.
Потрясающий фактурный маникюр в серо-белых оттенках с изображениями вензелей и сердца на отдельных пальчиках, выполненный на длинных миндалевидных ноготках.
Битое стекло
Дизайн "Битое стекло".
Популярный дизайн "Битое стекло" выглядит завораживающе в сочетании со спокойным бежевым покрытием на миндалевидных заостренных ногтях.
Жемчужная втирка
Жемчужная втирка на ногтях.
Форма стилет снова на пике популярности, а придать длинным острым ногтям еще больше шика и лоска поможет модный дизайн с использованием жемчужной втирки. Некоторые ноготки можно дополнительно украсить стразами или жемчугом.
Нежные тона
Стильный маникюр в нежных оттенках.
Оригинальный маникюр, выполненный в нежных оттенках, дополненный "битым стеклом" - выглядит достаточно свежо и необычно на длинных миндалевидных ногтях.
Космос
Космический дизайн в темных оттенках.
Поистине космический дизайн, выполненный с использованием фольги, отпечатанной на двух пальчиках. Остальные ногти украшает обратный френч в черном цвете.
Объемный дизайн
Объемные узоры.
Длинные овальные ногти, украшенные растяжкой цвета от телесного до черного и дополненные объемными фактурными узорами.
Экстравагантный дизайн
Нескучный черно-белый.
Экстравагантный черно-белый маникюр, где каждый ноготь имеет свой собственный дизайн прекрасно подойдет для смелых дерзких девушек, которые любят быть в центре внимания.
Нежность
Очаровательный маникюр с использованием бежевого лака.
Маникюр с очаровательным ненавязчивым дизайном в бежевом цвете - прекрасный пример того, что длинные ногти не всегда выглядят вызывающе.
Нестандартный френч
Французский маникюр с изюминкой.
Если привычный французский маникюр кажется слишком скучным, добавьте некоторым ноготкам цвета и геометрических линий.
Женственность
Женственный минимализм.
Овальные ногти средней длины, выкрашенные в нежно-розовый оттенок со скромным изображением розы на безымянном пальчике - настоящее воплощение женственности на женских руках.
Полоски
Маникюр с полосками.
Весьма интересный вариант дизайна длинных ногтей с использованием благородного розового оттенка и тонких золотистых полосок, наклеенных на свободный край ногтя.
Шик и блеск
Стильный маникюр в розовых тонах.
Маникюр, в котором использовано несколько видов дизайна: втирка с эффектом металлик, блестки, а также растяжка цвета, дополненная инкрустацией и объемным цветком. Подобная идея прекрасно подойдет девушкам, которым сложно остановиться на одном варианте дизайна.
Блеск золота
Черно-золотой маникюр.
Длинные ногти, выкрашенные черным матовым лаком, с акцентом на безымянный палец, усеянный золотистыми блестками и средний, украшенный блестящим рисунком в стиле Кайли Дженнер.
Глубокий синий
Маникюр в синих оттенках.
Насыщенный глубокий оттенок синего цвета прекрасно подойдет для оформления длинных ногтей, сделав их еще длиннее и изящней. А если простого однотонного покрытия кажется недостаточно, украсьте один ноготок оригинальной росписью в тех же оттенках.
Созвездия
Созвездия на ногтях.
Длинные заостренные ноготки, выкрашенные в черный цвет и украшенные рисунками созвездий - прекрасная идея для тех, кто хочет подчеркнуть загадочность своей натуры.