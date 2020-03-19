Весна для женщин: красивые варианты маникюра на длинные ногти

1 Блестки Блестящие лунки. Спокойный маникюр в полупрозрачном бежевом оттенке с острыми блестящими лунками, выполненный на овальных ногтях средней длины.

2 Бананы Маникюр в бело-желтых оттенках. Веселый маникюр в бело-желтых тонах с маленькими бананчиками, изображенными на ноготках безымянных пальцев.

3 Текстуры Фактурный маникюр в серо-белых тонах. Потрясающий фактурный маникюр в серо-белых оттенках с изображениями вензелей и сердца на отдельных пальчиках, выполненный на длинных миндалевидных ноготках.

4 Битое стекло Дизайн "Битое стекло". Популярный дизайн "Битое стекло" выглядит завораживающе в сочетании со спокойным бежевым покрытием на миндалевидных заостренных ногтях.

5 Жемчужная втирка Жемчужная втирка на ногтях. Форма стилет снова на пике популярности, а придать длинным острым ногтям еще больше шика и лоска поможет модный дизайн с использованием жемчужной втирки. Некоторые ноготки можно дополнительно украсить стразами или жемчугом.

6 Нежные тона Стильный маникюр в нежных оттенках. Оригинальный маникюр, выполненный в нежных оттенках, дополненный "битым стеклом" - выглядит достаточно свежо и необычно на длинных миндалевидных ногтях.

7 Космос Космический дизайн в темных оттенках. Поистине космический дизайн, выполненный с использованием фольги, отпечатанной на двух пальчиках. Остальные ногти украшает обратный френч в черном цвете.

8 Объемный дизайн Объемные узоры. Длинные овальные ногти, украшенные растяжкой цвета от телесного до черного и дополненные объемными фактурными узорами.

9 Экстравагантный дизайн Нескучный черно-белый. Экстравагантный черно-белый маникюр, где каждый ноготь имеет свой собственный дизайн прекрасно подойдет для смелых дерзких девушек, которые любят быть в центре внимания.

10 Нежность Очаровательный маникюр с использованием бежевого лака. Маникюр с очаровательным ненавязчивым дизайном в бежевом цвете - прекрасный пример того, что длинные ногти не всегда выглядят вызывающе.

11 Нестандартный френч Французский маникюр с изюминкой. Если привычный французский маникюр кажется слишком скучным, добавьте некоторым ноготкам цвета и геометрических линий.

12 Женственность Женственный минимализм. Овальные ногти средней длины, выкрашенные в нежно-розовый оттенок со скромным изображением розы на безымянном пальчике - настоящее воплощение женственности на женских руках.

13 Полоски Маникюр с полосками. Весьма интересный вариант дизайна длинных ногтей с использованием благородного розового оттенка и тонких золотистых полосок, наклеенных на свободный край ногтя.

14 Шик и блеск Стильный маникюр в розовых тонах. Маникюр, в котором использовано несколько видов дизайна: втирка с эффектом металлик, блестки, а также растяжка цвета, дополненная инкрустацией и объемным цветком. Подобная идея прекрасно подойдет девушкам, которым сложно остановиться на одном варианте дизайна.

15 Блеск золота Черно-золотой маникюр. Длинные ногти, выкрашенные черным матовым лаком, с акцентом на безымянный палец, усеянный золотистыми блестками и средний, украшенный блестящим рисунком в стиле Кайли Дженнер.

16 Глубокий синий Маникюр в синих оттенках. Насыщенный глубокий оттенок синего цвета прекрасно подойдет для оформления длинных ногтей, сделав их еще длиннее и изящней. А если простого однотонного покрытия кажется недостаточно, украсьте один ноготок оригинальной росписью в тех же оттенках.