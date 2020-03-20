Выгодно подчеркнет фигуру: брюки, которые делают визуально стройнее (Фото)

1 Штаны на высокой талии с принтом в клетку Это один из самых эффективных фасонов, чтобы казаться стройной. Простые прямые штаны на высокой талии с трендовым принтом украсят любой образ. Несмотря на то, что клетка обычно визуально добавляет объема, этот вариант не будет вас полнить. А все благодаря тому, что принт очень мелкий. Кроме того, он будет гармонично смотреться и в офисном образе. Такие брюки подарят вам комфорт и прекрасно подчеркнут фигуру.

2 Классические брюки Классические брюки со стрелками – еще один хороший вариант. Их можно носить с пиджаком XXL, как на фото. Монохромные образы всегда делают фигуру визуально стройнее. Если вы подыскиваете весенний образ, то лучше отказаться от черного цвета и обратить внимание на фисташковый, голубой или бежевый. Сочетайте такие брюки с туфлями на высоком каблуке. Однако они также будут выглядеть гармонично и модно со стильными кроссовками. Такой неформальный образ отлично подойдет для вечеринки.

3 Прямые джинсы на высокой талии Некоторые девушки предпочитают ходить на работу в джинсах, и в этом нет ничего зазорного. Напротив, со стильными джинсами можно создать удачный офисный образ. Выбирайте фасон на высокой талии, прямого кроя, длиной до лодыжки. Избегайте рваных моделей, с яркими или броскими принтами. Чем скромнее они будут, тем лучше. Ну и сочетайте такие джинсы с ботинками или туфлями на каблуке.

4 Прямые штаны белого цвета Это один из трендовых цветов сезона, поэтому вы без проблем можете включить его в ваши образы. Но как сделать так, чтобы бежевый цвет еще и стройнил? Это довольно простая задача. Выбирайте модель прямого кроя, на высокой талии и длиной ниже щиколотки. Чтобы создать гармоничный образ, предпочитайте однотонные вещи. Такое визуальное единство сделает вашу фигуру стройнее. Ну а обувь обязательно должна быть на каблуке.

5 Вельветовые штаны клеш И снова стильный монохромный образ. Сочетание штанов клеш с пиджаком – одно из самых удачных, если вы ищете офисный вариант. Ну а вельветовая ткань просто идеально подходит для холодных периодов.

6 Широкие штаны черного цвета с принтом в клетку Клетка – это очень стильный, трендовый принт. Если хотите привнести его в офисный образ, то выбирайте более простые варианты этого принта. Такие штаны будут визуально стройнить фигуру благодаря широкому крою, высокой талии и черному цвету. Ну а такой скромный принт делает эту модель еще и стильной. Сочетайте эти штаны с черными ботинками.

7 Виниловые штаны на высокой талии Винил – еще одна мощная тенденция этого года. Этот материал будут использовать для пиджаков, плащей, штанов... Такая вещь идеально подойдет для пятничного офисного образа, когда можно немного расслабиться в вопросе дресс-кода. Штаны, что на фото, сделают фигуру стройнее благодаря черному цвету, высокой талии и прямому крою. Одежду из винила лучше сочетать с простыми вещами и туфлями на каблуке.

8 Свободные штаны на высокой талии с поясом Именно высокая талия, широкий пояс, летящий и свободный фасон сделают ваши ноги визуально стройными и длинными. Кроме того, благодаря нежной ткани и благородному фиолетовому цвету, такие штаны выглядят очень элегантно. Чем не идеальный вариант для выхода на работу?

9 Черные штаны с разрезом Мы не можем упустить такую модель штанов, ведь в ней есть одна интересная изюминка: разрезы снизу. Темный цвет и прямой крой выгодно подчеркивают фигуру. Такой классический и элегантный фасон будет просто незаменим для офисных образов. Эти штаны хорошо смотрятся с черными вещами, а также белым свитером. Ну и не забудьте про туфли на каблуке.

10 Джинсы клеш Еще один вариант для тех, кто любит джинсы. Ищите простые джинсы голубого цвета с небольшим клешем снизу. Не нужно никаких ярких деталей или разрывов. Этот цвет считается одним из самых элегантных в мире джинсов, поэтому идеально подойдет для офисных образов. Чтобы джинсы действительно делали ноги стройнее, избегайте обуви на плоской подошве. Сочетайте их с пиджаком серого цвета.

11 "Мамины" джинсы белого цвета Такой тип штанов (длиной выше щиколотки) идеально подойдет для неформальных офисных образов. Да, это элегантный цвет, но если вы хотите, чтобы "мамины" джинсы действительно стройнили, комбинируйте их с обувью на каблуке.