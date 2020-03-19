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И маленькое черное платье: идеальный образ в стиле Коко Шанель

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И маленькое черное платье: идеальный образ в стиле Коко Шанель
15:42 Сегодня Телеграф omode.info

Новости шоу бизнеса:Классические образы, созданные гениальным французским модельером Коко Шанель, сделают женщину ухоженной, стильной, элегантной и эффектной.

  • 1

    Коко Шанель - женщина, которая смогла создать одежду, способную подчеркнуть достоинства фигуры. Стиль по праву считают одним из самых востребованных и на сегодняшний день, несмотря на то что модельер ушла от нас 40 лет назад.

    Современные дамы комбинируют этот стиль с будничными вещами, умело сочетая одежду с уточненной классикой. В материале расскажем о нескольких правилах шикарного стиля Коко Шанель, которые помогут вам выбрать одежду на каждый день.

  • 2

    Юбки и платья

    Коко предложила модницам выбирать юбки и платья лаконичного и простого кроя. В цветовых решениях лучше отдать предпочтение традиционному черному или белому цвету. Один из принципов создания модных образов Коко Шанель - чем беднее выглядит одежда, тем богаче она на самом деле. Модельер создала классическую и многими любимую юбку-карандаш, которая подчеркивает силуэт и скрывает колени. Обувь лучше подобрать удобную, но должен обязательно просовывать каблук.

    Черное коктейльное платье - это главная вещь всех модниц мира. Коко Шанель придумала его в противовес пышным и слишком вычурным платьям. Такая вещь подчеркивает фигуру, молодит женщину и добавляет образу элегантности.

  • 3

    Брюки

    Коко Шанель практически не носила брюк, но предложила дамам, желающим повысить комфортность своего образа выбрать классический вариант кроя. Брючные костюмы модельера отличаются удобством, стильностью и универсальностью. Такой образ всегда будет в тренде и подойдет для многих важных событий в жизни.

  • 4

    Жакет

    Жакет - это мини копия пиджака, но в нем нет воротника. Обычно выполняется длиной до талии. Модели отличаются наличием пуговиц или их полным отсутствием. Под жакет надевают блузки из приятной и нежной ткани, которая подчеркнет свежесть лица. Материал жакета всегда легкий, что позволяет обыграть фигуру в выгодном свете. Палитра должна быть спокойной: синей, бежевой, серой. Для торжественного вечера можно выбрать жакет красного цвета.

  • 5

    Сумочка

    Модельер создала очень элегантную и миниатюрную сумочку. Выполняется аксессуар в виде клатча с длинным ремешком через плечо. Чтобы сумочка подходила под стиль Коко Шанель она должна соответствовать следующим критериям: аксессуар должен быть выполнен в однотонном цвете, неярких оттенков; на сумке может присутствовать только логотип; ремешок выполняется в виде металлических цепочек, переплетенных с друг другом; прямоугольная форма сумки; застежка-квадрат.

    Стиль Коко Шанель - это образ стильных женщин, которые хотят выглядеть молодо и привлекательно. Структура одежды, материал и покрой модельера рассчитан на то, что вещи будут аккуратно подчеркивать достоинства фигуры и при необходимости спрячут небольшие изъяны тела. При правильной комбинации, дамы могут создать уникальный лук, который будет содержать в себе не только старые веяния моды, но и новые детали современных стилей.

Важные советы по правильному сочетанию разных типов юбки с обувью (Фото)

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