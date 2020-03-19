И маленькое черное платье: идеальный образ в стиле Коко Шанель

1 Коко Шанель - женщина, которая смогла создать одежду, способную подчеркнуть достоинства фигуры. Стиль по праву считают одним из самых востребованных и на сегодняшний день, несмотря на то что модельер ушла от нас 40 лет назад. Современные дамы комбинируют этот стиль с будничными вещами, умело сочетая одежду с уточненной классикой. В материале расскажем о нескольких правилах шикарного стиля Коко Шанель, которые помогут вам выбрать одежду на каждый день.

2 Юбки и платья Коко предложила модницам выбирать юбки и платья лаконичного и простого кроя. В цветовых решениях лучше отдать предпочтение традиционному черному или белому цвету. Один из принципов создания модных образов Коко Шанель - чем беднее выглядит одежда, тем богаче она на самом деле. Модельер создала классическую и многими любимую юбку-карандаш, которая подчеркивает силуэт и скрывает колени. Обувь лучше подобрать удобную, но должен обязательно просовывать каблук. Черное коктейльное платье - это главная вещь всех модниц мира. Коко Шанель придумала его в противовес пышным и слишком вычурным платьям. Такая вещь подчеркивает фигуру, молодит женщину и добавляет образу элегантности.

3 Брюки Коко Шанель практически не носила брюк, но предложила дамам, желающим повысить комфортность своего образа выбрать классический вариант кроя. Брючные костюмы модельера отличаются удобством, стильностью и универсальностью. Такой образ всегда будет в тренде и подойдет для многих важных событий в жизни.

4 Жакет Жакет - это мини копия пиджака, но в нем нет воротника. Обычно выполняется длиной до талии. Модели отличаются наличием пуговиц или их полным отсутствием. Под жакет надевают блузки из приятной и нежной ткани, которая подчеркнет свежесть лица. Материал жакета всегда легкий, что позволяет обыграть фигуру в выгодном свете. Палитра должна быть спокойной: синей, бежевой, серой. Для торжественного вечера можно выбрать жакет красного цвета.