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Обладательницам пышных бедер посвящается: идеи для гардероба (Фото)

Смотрите фото (16)
Обладательницам пышных бедер посвящается: идеи для гардероба (Фото)
12:58 Сегодня Телеграф miridei.com

Новости шоу бизнеса:Советы стилистов, какую одежду лучше выбрать, чтобы подчеркнуть красоты.

  • 1

    Юбка в стиле пачки

    Такие юбки – преинтереснейшие вещицы, поскольку они одновременно помогают как создать видимость широких бедер, так и скрыть слишком внушительные изгибы. Тут важно поиграть с пышностью и шириной юбки. Балетные пачки восхитительны в любых нарядах, будь то гламурные образы с лодочками или полуспортивные ансамбли с кедами.

  • 2

    Темные джинсы и топ с воланами

    Темно-синие джинсы – это великолепный вариант штанов, которые сделают вас стройнее. Чтобы сузить бедра, рекомендуется выбирать брюки и юбки темных тонов, контрастирующих с цветом кожи. Если у вас светлая кожа, то это могут быть шоколадные брюки, темно-синие джинсы и так далее. Беспроигрышным вариантом остаются вещи черного цвета.

  • 3

    Броские туфли и ремень на темном фоне

    Ремень – крайне важный аксессуар, способный кардинально изменить зрительные очертания фигуры. С его помощью можно сместить линию талии, изменив баланс и пропорции всего тела. Поиграйте с поясами и ремнями на разных материях, вы заметите, что в одних случаях бедра подчеркнуты больше, чем в других ансамблях. Туфли с дерзким принтом типа леопарда так же отвлекают внимание от бедер.

  • 4

    Джинсы скини и спортивная майка

    Обладательницы безупречной фигуры в форме песочных часов могут смело позволить себе выбор облегающих джинсов. Чтобы удлинить ноги и сузить линию талии, надевайте фасоны брюк с завышенным поясом, дополняя их чуть укороченными топами.

  • 5

    Светлый бодикон

    Если вы хотите акцентировать внимание на изгибах тела, то смело выбирайте бодиконы – короткие платья из облегающей материи.

  • 6

    Платье годе

    Обладательницы широких бедер нередко переживают из-за визуальной якобы утяделенности фигуры. Улучгить пропорции всегда можно с помощью платья или юббки типа годе. Годе (хвост русалки, рыбий хвост) – один из самых женственных фасонов в мире моды. Он начинается как фасон "карандаш" а затем переходит в клеш. Расклешенность может идти от бедра или ниже вплоть до щиколоток. Высоту клеша лучше выбирать индивидуально.

  • 7

    Расклешенные джинсы

    К слову, о клеше: расклешенные джинсы так же помогут убрать эффект тяжести из-за крупных бедер при тоненьких икрах. Фигура станет пропорциональной. Клеш вернулся в моду, так что смело запасайтесь такими джинсами.

  • 8

    Обтягивающая юбка и боди

    Модная в среде светских львиц нюдовая палитра позволит еще больше округлить роскошные бедра. Телесные оттенки смотрятся сексуально. Подобранные максимально в тон кожи, они создают эффект голого тела. Полезный совет для девушек в теле: при выборе топа лучше отдать предпочтение боди, так как его материя не будет морщиться на складках тела.

  • 9

    Яркая рубашка

    Когда речь заходит о попытках скрыть объемные бедра, важно перенести фокус внимания на верхнюю часть торса. В этом случае стоит выбирать кофты и топы более броских цветов, чем штаны и юбка. Например, можно выбрать яркую рубашку весеннего, солнечного и жизнерадостного оттенка лимона. Если бы девушка выбрала темную майку бесформенного фасона, ее фигура казалась бы менее привлекательной.

  • 10

    Пышная юбка хай-лоу и облегающий топ

    Такие юбки – спасение как для пышных девушек, так и для обладательниц прямоугольной фигуры без изгибов. Асимметричная юбка с коротким подолом спереди позволит открыть ножки. Облегающий топ при этом будет стройнить. Конкретный пример на фото больше подходит тем, кто хочет усилить округлось бедер. Этому способствует крупный принт с горизонтальными полосами.

  • 11

    Яркий шарф

    Шарфы – это гарант успеха, если надо молниеносно отвлечь внимание от слишком крупных бедер. Достаточно просто повязать на шее очень яркий шарф с броским принтом.

  • 12

    Юбка миди и клетчатая рубашка

    Нежная, струящаяся и не облегающая фигуру миди-юбка будет смотреть стильно и необычно в сочетании с простой фланелевой рубашкой в клетку.

  • 13

    Слип-платье типа флэппер

    В этом году отмечается столетие "ревущих двадцатых" прошлого века. Мы уже рассказали вам о моде 1920 годов, упомянув стильные слип-платья. Не стремитесь абсолютно точно копировать образы флэпперов. Платье может быть короче классического варианта. Главное, чтоб оно не слишком облегало фигуру. Этот фасон подходит тем, кто хочет скрыть живот и не стремится подчеркивать крупные бедра.

  • 14

    Платье в стиле рокабилли

    Сексуальные девушки пин-ап худобой не страдали, а потому их потрясающие и женственные наряды в стиле рокабилли – идеальный выбор для красавиц с изгибами. Пышные юбки, облегающий верх – все эот гарантирует женственность наряда.

  • 15

    Платье-футляр

    Платья типа футляра считаются одним из лучших фасонов скрывающих живот платьев. На них стоит обратить внимание при непропорциональных бедрах. Такие платья – культовая классика. Они есть в гардеробах всех утонченных представительницвысшего общества, включая членов королевских семей и жен президентов.

Выгодно подчеркнет фигуру: брюки, которые делают визуально стройнее (Фото)

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Мода, Стиль, Наряд, Мода 2020.
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