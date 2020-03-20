Обладательницам пышных бедер посвящается: идеи для гардероба (Фото)

1 Юбка в стиле пачки Такие юбки – преинтереснейшие вещицы, поскольку они одновременно помогают как создать видимость широких бедер, так и скрыть слишком внушительные изгибы. Тут важно поиграть с пышностью и шириной юбки. Балетные пачки восхитительны в любых нарядах, будь то гламурные образы с лодочками или полуспортивные ансамбли с кедами.

2 Темные джинсы и топ с воланами Темно-синие джинсы – это великолепный вариант штанов, которые сделают вас стройнее. Чтобы сузить бедра, рекомендуется выбирать брюки и юбки темных тонов, контрастирующих с цветом кожи. Если у вас светлая кожа, то это могут быть шоколадные брюки, темно-синие джинсы и так далее. Беспроигрышным вариантом остаются вещи черного цвета.

3 Броские туфли и ремень на темном фоне Ремень – крайне важный аксессуар, способный кардинально изменить зрительные очертания фигуры. С его помощью можно сместить линию талии, изменив баланс и пропорции всего тела. Поиграйте с поясами и ремнями на разных материях, вы заметите, что в одних случаях бедра подчеркнуты больше, чем в других ансамблях. Туфли с дерзким принтом типа леопарда так же отвлекают внимание от бедер.

4 Джинсы скини и спортивная майка Обладательницы безупречной фигуры в форме песочных часов могут смело позволить себе выбор облегающих джинсов. Чтобы удлинить ноги и сузить линию талии, надевайте фасоны брюк с завышенным поясом, дополняя их чуть укороченными топами.

5 Светлый бодикон Если вы хотите акцентировать внимание на изгибах тела, то смело выбирайте бодиконы – короткие платья из облегающей материи.

6 Платье годе Обладательницы широких бедер нередко переживают из-за визуальной якобы утяделенности фигуры. Улучгить пропорции всегда можно с помощью платья или юббки типа годе. Годе (хвост русалки, рыбий хвост) – один из самых женственных фасонов в мире моды. Он начинается как фасон "карандаш" а затем переходит в клеш. Расклешенность может идти от бедра или ниже вплоть до щиколоток. Высоту клеша лучше выбирать индивидуально.

7 Расклешенные джинсы К слову, о клеше: расклешенные джинсы так же помогут убрать эффект тяжести из-за крупных бедер при тоненьких икрах. Фигура станет пропорциональной. Клеш вернулся в моду, так что смело запасайтесь такими джинсами.

8 Обтягивающая юбка и боди Модная в среде светских львиц нюдовая палитра позволит еще больше округлить роскошные бедра. Телесные оттенки смотрятся сексуально. Подобранные максимально в тон кожи, они создают эффект голого тела. Полезный совет для девушек в теле: при выборе топа лучше отдать предпочтение боди, так как его материя не будет морщиться на складках тела.

9 Яркая рубашка Когда речь заходит о попытках скрыть объемные бедра, важно перенести фокус внимания на верхнюю часть торса. В этом случае стоит выбирать кофты и топы более броских цветов, чем штаны и юбка. Например, можно выбрать яркую рубашку весеннего, солнечного и жизнерадостного оттенка лимона. Если бы девушка выбрала темную майку бесформенного фасона, ее фигура казалась бы менее привлекательной.

10 Пышная юбка хай-лоу и облегающий топ Такие юбки – спасение как для пышных девушек, так и для обладательниц прямоугольной фигуры без изгибов. Асимметричная юбка с коротким подолом спереди позволит открыть ножки. Облегающий топ при этом будет стройнить. Конкретный пример на фото больше подходит тем, кто хочет усилить округлось бедер. Этому способствует крупный принт с горизонтальными полосами.

11 Яркий шарф Шарфы – это гарант успеха, если надо молниеносно отвлечь внимание от слишком крупных бедер. Достаточно просто повязать на шее очень яркий шарф с броским принтом.

12 Юбка миди и клетчатая рубашка Нежная, струящаяся и не облегающая фигуру миди-юбка будет смотреть стильно и необычно в сочетании с простой фланелевой рубашкой в клетку.

13 Слип-платье типа флэппер В этом году отмечается столетие "ревущих двадцатых" прошлого века. Мы уже рассказали вам о моде 1920 годов, упомянув стильные слип-платья. Не стремитесь абсолютно точно копировать образы флэпперов. Платье может быть короче классического варианта. Главное, чтоб оно не слишком облегало фигуру. Этот фасон подходит тем, кто хочет скрыть живот и не стремится подчеркивать крупные бедра.

14 Платье в стиле рокабилли Сексуальные девушки пин-ап худобой не страдали, а потому их потрясающие и женственные наряды в стиле рокабилли – идеальный выбор для красавиц с изгибами. Пышные юбки, облегающий верх – все эот гарантирует женственность наряда.