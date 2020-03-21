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Суббота, 21.03.2020
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История возвращается: вещи из прошлого, которые вернулись в моду (Фото)

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История возвращается: вещи из прошлого, которые вернулись в моду (Фото)
02:03 Сегодня Телеграф omode.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Несмотря на то, как много критики было обращено в адрес моды середины 20 века, некоторые вещи снова стали пользоваться популярностью.

  • 1

    Позабытые модные веяния обретают новое звучание в XXI веке. Пришло время разобраться, какие вещи стоит вытащить из старого шкафа и с гордостью носить.

    Берет

    Этот женственный и в меру элегантный головной убор будет на пике моды весь грядущий год. Берет прекрасно сочетается с классическим пальто, юбками и однотонными водолазками. В такой комбинации создается образ изящной француженки.

  • 2

    Блуза с манжетами

    Отличительной чертой современной блузы стали манжеты. Особенно утонченно и нежно они смотрятся на блузах с объемными рукавами и пышными плечами. Можно сочетать ее с брюками, юбками и джинсами прямого кроя. Так или иначе столь стильная вещь украсит любую даму!

  • 3

    Расклешенные брюки

    Вещь, прелесть которой многие не понимают. А зря, ведь в 2020 году расклешенные брюки в моде. Они станут стильным акцентом в любом образе. Можешь носить их с жакетом, блузкой или базовой водолазкой. Но если еще и дополнить их остроносыми ботильонами, звание первой модницы твое!

  • 4

    Пиджак с объемными плечами

    Такой винтажный пиджак станет находкой в гардеробе любой женщины. Он отлично смотрится в многослойных аутфитах. При этом не менее удачно дополняет женственные миди юбки и классические офисные образы с брюками. Действительно, универсальная вещь.

  • 5

    Юбка-карандаш

    Эта вещь способна подчеркнуть достоинства фигуры и ловко скрыть недостатки. Притягательная юбка-карандаш всегда смотрится чрезвычайно женственно и даже аристократично. А вот принт в клетку и "гусиную лапку" сделает ее максимально модной.

В стиле Коко Шанель: идеальный женский образ (Фото)

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История, Одежда, Стиль, Женская одежда, Модные вещи, Модный образ, Стильные вещи.
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