Если Вам немного за 30: ошибки стиля, которые выдают возраст

1 Длина мини Оказывается, стилисты не рекомендуют носить дамам после 40 лет мини не только из-за консервативных устоев. Главной причиной являются дряблые коленки, которые очень хорошо видно в коротком платье или юбке. Они указывают на истинный возраст так же, как шея или руки, поэтому главной целью при составлении стильного образа, является прикрыть коленки тканью. Кроме того, изделия длины миди, например, шифоновые платья или плиссированные юбки, выглядят гораздо женственнее и элегантней. Их можно надеть на любое мероприятие, дополнив необходимыми аксессуарами и обувью. Юбка с кедами – отличный прогулочный вариант, а платье с каблуками – прекрасный аутфит для похода в ресторан.

2 Рюши и оборки Рюши и оборки обычно ассоциируются с легкостью, игривостью, беззаботностью. Наверное, именно поэтому они гораздо больше идут подросткам и молодым девушкам. А вот дамам в возрасте лучше отказаться от этих элементов декора, чтобы не показаться окружающим слишком легкомысленными. Кроме того, на них рюши смотрятся комично, а не стильно. Этот нюанс является главным аргументом в пользу того, что данную одежду лучше исключить из гардероба. Особенно страдают от воланов и оборок представительницы прекрасного пола с пышными формами, так как декор зрительно увеличивает их в два раза, добавляя объем в тех местах, где находится. Уверены, никто не придет в восторг от такого эффекта.

3 Трикотажные кофточки В возрасте 40+ многие женщины запасаются трикотажными кофточками, надевая их поверх платьев и блузок. Они являются своеобразной броней, защитой, которая может уберечь небезупречные руки от излишнего внимания со стороны. Подобная одежда дает им ощущение комфорта, однако внешний вид от этого лучше не становится. Образ с трикотажной кофтой получается неряшливым, неструктурированным, визуально старит. Мы уже не говорим о том, что трикотаж выглядит дешево, быстро растягивается, превращаясь в тряпку, и облипает фигуру со всех сторон ярко демонстрируя недостатки.

4 Бесформенная сумка Если молодые девушки предпочитают крохотные клатчи, в которые с трудом помещается телефон, то для женщин в возрасте характерна другая крайность – они покупают огромные баулы, куда можно запихнуть половину дома. В результате вместо образа стильной, целеустремленной, уверенной в себе девушки получается образ бабушки с котомкой в руках. Увы, большая бесформенная сумка не сможет придать динамики, и подчеркнет, как сильно женщина отстала от моды. Не нужно подбирать аксессуар по принципу "чтобы поместилась булка хлеба". Покупайте небольшую аккуратную сумку, в которой комфортно будет себя чувствовать кошелек, ключи, телефон и небольшая косметичка. Чтобы она была максимально функциональной, проследите наличие нескольких карманов внутри и снаружи.

5 Броские украшения Броские украшения из ажурного металла или с натуральными камнями вроде аметиста, бирюзы, оникса привлекают слишком много внимания к лицу, шее и рукам – тем участкам тела, которые больше всего выдают возраст. Например, массивные этнические серьги привлекут внимание к мелким морщинам, а значит автоматически состарят. Вам этот вариант не подходит, так как основной целью является скрыть возраст, а не подчеркнуть его. Лучше всего на дамах элегантного возраста будут смотреться лаконичные золотые или серебряные украшения с простыми некрупными камнями. Гвоздики, цепочки с аккуратной подвеской и так далее.

6 Слишком глубокое декольте Увы, зона декольте далеко не всегда смотрится так красиво и безупречно, как вам того хотелось бы. Глубокий вырез наглядно демонстрирует потерю формы, пигментацию, а значит и выдает возраст с головой. Также следует избегать надевать костюм на голое тело. Этот образ сам по себе является весьма вызывающим и экстравагантным. Кроме того, он привлекает много лишних взглядов и акцентирует внимание на проблемных зонах. Выбору нижнего белья также стоит уделить пристальное внимание. Очень важно, чтобы бюстгальтер не давал груди чересчур опускаться вниз, придавал ей нужную форму. Если проигнорировать этот нюанс, грудь утратит силуэт и станет «расплывчатой», что добавит визуально не только лет, но и килограммов.

7 Неправильные джинсы Многие скорее всего удивились, увидев этот пункт, ведь джинсы являются самым универсальным предметом гардероба, который идет всем. Однако и здесь есть несколько нюансов. Если подобрать чересчур облегающую модель, экземпляр неправильной длины или со слишком низкой посадкой, образ будет безнадежно испорчен. Это сразу бросится в глаза и отрицательно скажется на вашем имидже. Лучше всего покупать прямые джинсы с высокой посадкой типа мом. Они отлично скрывают живот и бока, легко сочетаются с любым верхом и придают образу моложавый вид. Миниатюрные и стройные женщины могут рискнуть и надеть «дудочки», а вот леди с пышными формами нуждаются в бойфрендах, которые превращают недостатки фигуры в достоинства. Еще один неплохой вариант – клеш от колена. Этот прием визуально делает стройнее любую фигуру, скрывает полные икры и делает силуэт более женственным.