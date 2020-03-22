Маникюр 2020: изумительный матовый дизайн на весну (Фото)

Пред матовым превосходством сложно удержаться даже самым искушенным леди.
Долой классику и однообразность, самое время пополнить свою коллекцию парой-тройкой фантастических дизайнов в бархатном исполнении.
Любимые девушками блестящие камушки эффектно смотрятся на матовом фоне.
Выберите насыщенный, темный, глубокий оттенок и инкрустируйте его стразами сваровски либо же жидкими кристаллами.
Однотонный, манящий оттенок плюшевого лака как нельзя кстати дополнят блестки.
Крупные мерцающие частички или мелкая звездная пыль, глиттерные декоративные элементы или забавные цветные конфетти – раздолье для яркой, молодой, уверенной в себе девушки, любящей жизнь и умеющей делать праздник посреди серой будничности города.
Маникюрная втирка – это особый вид зеркальной или жемчужной акриловой пудры ультрамелкодисперсного помола.
Она в буквальном смысле втирается в покрытие, придавая ему глянцевое или голографическое сияние.
Лунный матовый маникюр – красивый, а главное долгоиграющий вариант декорирования ноготков. Е
сли вы понимаете, что следующий визит к мастеру придется отложить на неопределенный срок, то такой дизайн – отличное решение проблемы.
Помимо стойкости матового покрытия, лунку можно оставить незакрашенной, имитируя negative space, так что при отрастании ногти все равно будут выглядеть аккуратно и ухоженно.
Никто не оспаривает актуальность базового нюдового френча.
Но разве вам никогда не хотелось сменить привычный, надоевший «офисный» вариант на яркий, броский, ультрамодный дизайн? Тогда матовые гель-лаки вам в помощь. Неоклассика во все своей красе.
Как ни крути матовое покрытие на гребне волны. И оно роскошно в своей простоте, лаконичности и новизне.
Особенно эффектно в таком случае смотрятся монотонные, сочные, глубокие цвета, в полной мере демонстрирующие свою многогранность.
Классика алого цвета в одежде, аксессуарах и маникюре актуальна и на бизнес-встрече, и на динамичной, танцевальной вечеринке.
Матовый бежевый маникюр выглядит лаконично и особенно уместно в сезонных, в частности новогодних, дизайнах.
Дайте волю фантазии и изобразите снежную бурю на ноготках, даже если таковой не наблюдается за окном.