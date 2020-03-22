Маникюр 2020: изумительный матовый дизайн на весну (Фото)

1 Пред матовым превосходством сложно удержаться даже самым искушенным леди.

2 Долой классику и однообразность, самое время пополнить свою коллекцию парой-тройкой фантастических дизайнов в бархатном исполнении.

3 Любимые девушками блестящие камушки эффектно смотрятся на матовом фоне.

4 Выберите насыщенный, темный, глубокий оттенок и инкрустируйте его стразами сваровски либо же жидкими кристаллами.

5 Однотонный, манящий оттенок плюшевого лака как нельзя кстати дополнят блестки.

6 Крупные мерцающие частички или мелкая звездная пыль, глиттерные декоративные элементы или забавные цветные конфетти – раздолье для яркой, молодой, уверенной в себе девушки, любящей жизнь и умеющей делать праздник посреди серой будничности города.

7 Маникюрная втирка – это особый вид зеркальной или жемчужной акриловой пудры ультрамелкодисперсного помола.

8 Она в буквальном смысле втирается в покрытие, придавая ему глянцевое или голографическое сияние.

9 Лунный матовый маникюр – красивый, а главное долгоиграющий вариант декорирования ноготков. Е

10 сли вы понимаете, что следующий визит к мастеру придется отложить на неопределенный срок, то такой дизайн – отличное решение проблемы.

11 Помимо стойкости матового покрытия, лунку можно оставить незакрашенной, имитируя negative space, так что при отрастании ногти все равно будут выглядеть аккуратно и ухоженно.

12 Никто не оспаривает актуальность базового нюдового френча.

13 Но разве вам никогда не хотелось сменить привычный, надоевший «офисный» вариант на яркий, броский, ультрамодный дизайн? Тогда матовые гель-лаки вам в помощь. Неоклассика во все своей красе.

14 Как ни крути матовое покрытие на гребне волны. И оно роскошно в своей простоте, лаконичности и новизне.

15 Особенно эффектно в таком случае смотрятся монотонные, сочные, глубокие цвета, в полной мере демонстрирующие свою многогранность.

16 Классика алого цвета в одежде, аксессуарах и маникюре актуальна и на бизнес-встрече, и на динамичной, танцевальной вечеринке.

17 Матовый бежевый маникюр выглядит лаконично и особенно уместно в сезонных, в частности новогодних, дизайнах.