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Маникюр 2020: изумительный матовый дизайн на весну (Фото)

Смотрите фото (19)
Маникюр 2020: изумительный матовый дизайн на весну (Фото)
11:56 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Новый тренд в индустрии красоты – приходом матовых текстур, благодаря чему появился и матовый маникюр.

  • 1

    Пред матовым превосходством сложно удержаться даже самым искушенным леди.

  • 2

    Долой классику и однообразность, самое время пополнить свою коллекцию парой-тройкой фантастических дизайнов в бархатном исполнении.

  • 3

    Любимые девушками блестящие камушки эффектно смотрятся на матовом фоне.

  • 4

    Выберите насыщенный, темный, глубокий оттенок и инкрустируйте его стразами сваровски либо же жидкими кристаллами.

  • 5

    Однотонный, манящий оттенок плюшевого лака как нельзя кстати дополнят блестки.

  • 6

    Крупные мерцающие частички или мелкая звездная пыль, глиттерные декоративные элементы или забавные цветные конфетти – раздолье для яркой, молодой, уверенной в себе девушки, любящей жизнь и умеющей делать праздник посреди серой будничности города.

  • 7

    Маникюрная втирка – это особый вид зеркальной или жемчужной акриловой пудры ультрамелкодисперсного помола.

  • 8

    Она в буквальном смысле втирается в покрытие, придавая ему глянцевое или голографическое сияние.

  • 9

    Лунный матовый маникюр – красивый, а главное долгоиграющий вариант декорирования ноготков. Е

  • 10

    сли вы понимаете, что следующий визит к мастеру придется отложить на неопределенный срок, то такой дизайн – отличное решение проблемы.

  • 11

    Помимо стойкости матового покрытия, лунку можно оставить незакрашенной, имитируя negative space, так что при отрастании ногти все равно будут выглядеть аккуратно и ухоженно.

  • 12

    Никто не оспаривает актуальность базового нюдового френча.

  • 13

    Но разве вам никогда не хотелось сменить привычный, надоевший «офисный» вариант на яркий, броский, ультрамодный дизайн? Тогда матовые гель-лаки вам в помощь. Неоклассика во все своей красе.

  • 14

    Как ни крути матовое покрытие на гребне волны. И оно роскошно в своей простоте, лаконичности и новизне.

  • 15

    Особенно эффектно в таком случае смотрятся монотонные, сочные, глубокие цвета, в полной мере демонстрирующие свою многогранность.

  • 16

    Классика алого цвета в одежде, аксессуарах и маникюре актуальна и на бизнес-встрече, и на динамичной, танцевальной вечеринке.

  • 17

    Матовый бежевый маникюр выглядит лаконично и особенно уместно в сезонных, в частности новогодних, дизайнах.

  • 18

    Дайте волю фантазии и изобразите снежную бурю на ноготках, даже если таковой не наблюдается за окном.

Маникюр 2020: стильные варианты дизайна ногтей на весну-лето (Фото)

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