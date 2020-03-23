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Как выглядеть элегантно: образы и правила настоящей леди (Фото)
02:27 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Современные тренды меняются с сумасшедшей скоростью, что даже породило термин Fast fashion – быстрая мода.

  • 1

    Total black look

    Total black look смотрится особенно эффектно благодаря сочетанию разных фактур: кожи и текстиля.

    Одна из особенностей минимализма – сдержанная цветовая палитра. Для стиля характерны базовые цвета, нейтральные оттенки, ахроматические сочетания. Возможно и использование ярких тонов, но тогда весь образ должен быть выполнен в одном цветовом решении. То есть минимализму свойственны total look и полное отсутствие каких-либо цветастых рисунков, ярких колористических комбинаций.

    Самый беспроигрышный вариант монохрома – собрать образ в черном цвете. Total black look, как и любой другой однотонный аутфит многогранен, легко обыгрывается в самой разной стилистике. Это может быть классическое платье-футляр с туфлями-лодочками, комплект в уличном стиле с пиджаком и кожаными брюками, женственный наряд с шелковой блузой и юбкой-карандаш. Главное, чтобы этот образ был максимально комфортен и привычен для вашего стиля жизни.

    Интересная информация: Черный цвет один из любимейших у дизайнеров, это модная константа, неизменно выходящая на подиумы из сезона в сезон. Притягательный и загадочный, он магическим образом добавляет нотки шика любому наряду. Черный цвет – вдохновляющая муза самых известных кутюрье. В мир моды его ввела и сделала популярным икона стиля Коко Шанель. Она обожала этот цвет и часто повторяла, что он главенствует, потому что затмевает все. В любви черному признавался знаменитый модельер Ив Сен Лоран, считавший его строгим и сексуальным. Легендарный Кристиан Диор говорил, что черный можно носить в любое время, и в любом возрасте.

  • 2

    Total white look

    Аутфит в белом цвете всегда смотрится роскошно.

    Следующее решение в минимализме – тотальный белый аутфит. Цвет олицетворяет собой легкость и воздушность, позволяет выглядеть элегантно и в то же время богемно. Он идет абсолютно всем, так как имеет множество оттенков и можно подобрать тон, наиболее подходящий к внешности. Бытует мнение, что белый полнит, поэтому многие боятся включать его в свой гардероб. На самом деле, такой эффект легко нивелируется правильным подбором фасона. Чтобы показать фигуру в лучшем свете, нужно подобрать оптимальное сочетание широких, свободного кроя вещей с зауженными и приталенными предметами одежды. Единственный недостаток белого аутфита – это его маркость. Но необходимость пристально следить за чистотой наряда с лихвой компенсируется утонченно-шикарным видом.

    Еще один принцип минимализма – простой, лаконичный крой, четкие силуэты и практически полное отсутствие декора. На одежде не может быть никаких воланов, рюшей, кружев, бахромы, блесток и прочих украшающих деталей. Максимум, что может быть – это контрастный шов, оригинальный крой какой-то детали, тонкая полоска окантовки.

  • 3

    Total beige look

    Бежевый монохром – стильное решение для любого времени года.

    Для тех, кто не любит черный и не готов к ослепительной эффектности белого, идеальной историей станет бежевый total look. Бежево-карамельная гамма универсальна и подходит для разных случаев: от делового ужина до романтического свидания. Если белый аутфит больше подходит для лета или для сухой погоды, то бежевый комплект можно носить круглый год.

    У нюдовых оттенков есть один небольшой недостаток. Они красивы, но не отличаются насыщенностью, и могут сделать образ "блеклым". Чтобы этого избежать, вещи из комплекта подбирают на тон темнее или светлее, чем цвет кожи. Тогда одежда не будет сливаться с лицом, и образ получится ярким.

    Здесь мы плавно переходим еще к одному принципу минимализма – внимание к материалам. Никакой красивый цвет не спасет образ, если комплект будет смотреться дешево. Материалы должны быть качественными. Фактура – это вообще важный момент в минимализме. Во-первых, от этого очень зависит внешний вид. Если вещь быстро изнашивается, то об эффектном образе речь уже не идет. А во-вторых – это элемент стиля, ведь обыгрывание разных фактур позволяет монохрому "заиграть" и проявить себя ярче.

  • 4

    Ахроматические решения

    Ахроматические комбинации всегда выглядят элегантно и стильно.

    Минимализм – это не только монохромные образы, но и сочетания нейтральных цветов. Классическая комбинация – черный с белым. Не забываем еще об одном ахроматическом цвете – сером. Он богат разнообразными оттенками и способен выглядеть очень стильно и статусно. Как пример: можно примерить аутфит из серых брюк, скомбинировав их с обувью, джемпером или другим верхом в ахроматических цветах.

    В минималистических образах могут присутствовать и принты, но они также должны соответствовать принципам стиля. То есть быть лаконичных линий и состоять из одного цвета, или комбинироваться с каким-то ахроматическим тоном – черным, белым или серым. Под эти характеристики идеально подходят геометрические принты: клетка, полоска, горошек.

  • 5

    Джинсы в минимализме

    Джинсы – одна из базовых вещей минималистического образа.

    Поклонницы денима с легкостью впишут любимые джинсы в минималистические образы. Прямые и зауженные модели без декора лаконичны сами по себе, а синяя гамма превосходно гармонирует с ахроматическими цветами. Можно скомбинировать джинсы с обувью и верхом только в черных тонах. Или освежить аутфит, добавив белый нижний слой, например, топ или лонгслив. Это сочетание всегда смотрится стильно и трендово. Главное, чтобы джинсы были актуального цвета и фасона, и обязательно сшиты из качественного денима. Растянувшиеся, потерявшие первоначальный вид брюки работать на создание образа не будут. Отсюда вытекает еще один принцип минимализма: актуальность фасона и четкость силуэта. Стиль работает именно на лаконичной простоте, поэтому здесь очень важны все детали.

    Создавая минималистические образы, не стоит забывать об аксессуарах. Обувь должна быть классических фасонов, качественной и удобной; сумки – функциональными, лаконичных форм. Украшения также подбираются под девизом – изящество и простота.

    Как видим, минимализм это вовсе не скучно, скорее это тренировка для оттачивания безупречного чувства стиля. Достаточно сказать, что звезды кино и сцены, которые могут позволить самые изысканные наряды, часто отдают предпочтение лаконичной сдержанности. В рядах ценительниц минимализма Виктория Бекхэм, Дженнифер Энистон, Кейт Мосс, Гвинет Пэлтроу и другие знаменитости шоу-бизнеса.

Если Вам немного за 30: ошибки стиля, которые выдают возраст

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Мода, Стиль, Образ, Мода 2020, Как выглядеть элегантно, Как одеваться стильно, Правила настоящей леди.
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