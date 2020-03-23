Как выглядеть элегантно: образы и правила настоящей леди (Фото)

1 Total black look Total black look смотрится особенно эффектно благодаря сочетанию разных фактур: кожи и текстиля. Одна из особенностей минимализма – сдержанная цветовая палитра. Для стиля характерны базовые цвета, нейтральные оттенки, ахроматические сочетания. Возможно и использование ярких тонов, но тогда весь образ должен быть выполнен в одном цветовом решении. То есть минимализму свойственны total look и полное отсутствие каких-либо цветастых рисунков, ярких колористических комбинаций. Самый беспроигрышный вариант монохрома – собрать образ в черном цвете. Total black look, как и любой другой однотонный аутфит многогранен, легко обыгрывается в самой разной стилистике. Это может быть классическое платье-футляр с туфлями-лодочками, комплект в уличном стиле с пиджаком и кожаными брюками, женственный наряд с шелковой блузой и юбкой-карандаш. Главное, чтобы этот образ был максимально комфортен и привычен для вашего стиля жизни. Интересная информация: Черный цвет один из любимейших у дизайнеров, это модная константа, неизменно выходящая на подиумы из сезона в сезон. Притягательный и загадочный, он магическим образом добавляет нотки шика любому наряду. Черный цвет – вдохновляющая муза самых известных кутюрье. В мир моды его ввела и сделала популярным икона стиля Коко Шанель. Она обожала этот цвет и часто повторяла, что он главенствует, потому что затмевает все. В любви черному признавался знаменитый модельер Ив Сен Лоран, считавший его строгим и сексуальным. Легендарный Кристиан Диор говорил, что черный можно носить в любое время, и в любом возрасте.

2 Total white look Аутфит в белом цвете всегда смотрится роскошно. Следующее решение в минимализме – тотальный белый аутфит. Цвет олицетворяет собой легкость и воздушность, позволяет выглядеть элегантно и в то же время богемно. Он идет абсолютно всем, так как имеет множество оттенков и можно подобрать тон, наиболее подходящий к внешности. Бытует мнение, что белый полнит, поэтому многие боятся включать его в свой гардероб. На самом деле, такой эффект легко нивелируется правильным подбором фасона. Чтобы показать фигуру в лучшем свете, нужно подобрать оптимальное сочетание широких, свободного кроя вещей с зауженными и приталенными предметами одежды. Единственный недостаток белого аутфита – это его маркость. Но необходимость пристально следить за чистотой наряда с лихвой компенсируется утонченно-шикарным видом. Еще один принцип минимализма – простой, лаконичный крой, четкие силуэты и практически полное отсутствие декора. На одежде не может быть никаких воланов, рюшей, кружев, бахромы, блесток и прочих украшающих деталей. Максимум, что может быть – это контрастный шов, оригинальный крой какой-то детали, тонкая полоска окантовки.

3 Total beige look Бежевый монохром – стильное решение для любого времени года. Для тех, кто не любит черный и не готов к ослепительной эффектности белого, идеальной историей станет бежевый total look. Бежево-карамельная гамма универсальна и подходит для разных случаев: от делового ужина до романтического свидания. Если белый аутфит больше подходит для лета или для сухой погоды, то бежевый комплект можно носить круглый год. У нюдовых оттенков есть один небольшой недостаток. Они красивы, но не отличаются насыщенностью, и могут сделать образ "блеклым". Чтобы этого избежать, вещи из комплекта подбирают на тон темнее или светлее, чем цвет кожи. Тогда одежда не будет сливаться с лицом, и образ получится ярким. Здесь мы плавно переходим еще к одному принципу минимализма – внимание к материалам. Никакой красивый цвет не спасет образ, если комплект будет смотреться дешево. Материалы должны быть качественными. Фактура – это вообще важный момент в минимализме. Во-первых, от этого очень зависит внешний вид. Если вещь быстро изнашивается, то об эффектном образе речь уже не идет. А во-вторых – это элемент стиля, ведь обыгрывание разных фактур позволяет монохрому "заиграть" и проявить себя ярче.

4 Ахроматические решения Ахроматические комбинации всегда выглядят элегантно и стильно. Минимализм – это не только монохромные образы, но и сочетания нейтральных цветов. Классическая комбинация – черный с белым. Не забываем еще об одном ахроматическом цвете – сером. Он богат разнообразными оттенками и способен выглядеть очень стильно и статусно. Как пример: можно примерить аутфит из серых брюк, скомбинировав их с обувью, джемпером или другим верхом в ахроматических цветах. В минималистических образах могут присутствовать и принты, но они также должны соответствовать принципам стиля. То есть быть лаконичных линий и состоять из одного цвета, или комбинироваться с каким-то ахроматическим тоном – черным, белым или серым. Под эти характеристики идеально подходят геометрические принты: клетка, полоска, горошек.