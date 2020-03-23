Маникюр 2020: роскошный весенний дизайн со стразами (Фото)

1 Он включает множество деталей, начиная с правильно подобранной одежды, подходящего макияжа и заканчивая маникюром.

2 Что касается дизайна ноготков, то каждый сезон тенденции меняются.

3 К примеру, в 2020 году нейл-дизайнеры предлагают активно использовать стразы в качестве дополнительного декора. С их помощью можно дополнить и преобразить любой дизайн или даже однотонно покрытие.

4 Но в то же время, очень важно использовать стразы в меру. В противном случае маникюр будет выглядеть безвкусно.

5 В этом году тенденции в мире нейл-арта сильно изменились.

6 Декор в виде страз вновь стал актуальным, поэтому предлагаем разобраться в том, как именно его стоит использовать.

7 Классический дизайн у многих ассоциируется с торжественными событиями. Безусловно, это самый популярный вариант маникюра у невест уже многие годы.

8 Но при желании можно его немного разнообразить. К примеру, выложить линию улыбки стразами, что смотрится очень привлекательно.

9 Довольно интересно выглядит французский маникюр с нестандартной формой линии улыбки. К примеру, слегка наклоненная и с дополнительным декором.

10 Для повседневной жизни можно сделать цветной вариант. Это отличное решение для тех, кто хочет попробовать что-то новое.

11 На длинных ноготках можно больше экспериментировать.

12 К примеру, украсить лунный или французский маникюр стразами, выложив из них сердце, бантик, звездочку или геометрическую фигуру.

13 Дизайн ноготков «кошачий глаз» наверняка знаком многим девушкам. Его основной особенностью является красивый рисунок, который проявляется сразу же после воздействия магнита.

14 Ранее он считался самодостаточным и комбинировать его не рекомендовалось.

15 Но сейчас нейл-дизайнеры предлагают расширить привычные рамки и обязательно попробовать что-то новое для себя.

16 К примеру, украсить некоторые ноготки блестящими камушками.

17 Но в данном случае самое главное – точно соблюдать пропорции и не добавлять их слишком много, чтобы маникюр не выглядел безвкусно.

18 Красный цвет чаще всего выбирают любительницы ярких образов.

19 Такие девушки предпочитают быть в центре внимания, поэтому маникюр в таком стиле идеально им подходит. Классический черный и белый цвет считается самым универсальным решением.

20 Особое внимание рекомендуем обратить на пастельную цветовую гамму.