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Маникюр 2020: роскошный весенний дизайн со стразами (Фото)

Смотрите фото (22)
Маникюр 2020: роскошный весенний дизайн со стразами (Фото)
13:28 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Практически каждая девушка в современном мире уделяет особое внимание созданию стильного образа.

  • 1

    Он включает множество деталей, начиная с правильно подобранной одежды, подходящего макияжа и заканчивая маникюром.

  • 2

    Что касается дизайна ноготков, то каждый сезон тенденции меняются.

  • 3

    К примеру, в 2020 году нейл-дизайнеры предлагают активно использовать стразы в качестве дополнительного декора. С их помощью можно дополнить и преобразить любой дизайн или даже однотонно покрытие.

  • 4

    Но в то же время, очень важно использовать стразы в меру. В противном случае маникюр будет выглядеть безвкусно.

  • 5

    В этом году тенденции в мире нейл-арта сильно изменились.

  • 6

    Декор в виде страз вновь стал актуальным, поэтому предлагаем разобраться в том, как именно его стоит использовать.

  • 7

    Классический дизайн у многих ассоциируется с торжественными событиями. Безусловно, это самый популярный вариант маникюра у невест уже многие годы.

  • 8

    Но при желании можно его немного разнообразить. К примеру, выложить линию улыбки стразами, что смотрится очень привлекательно.

  • 9

    Довольно интересно выглядит французский маникюр с нестандартной формой линии улыбки. К примеру, слегка наклоненная и с дополнительным декором.

  • 10

    Для повседневной жизни можно сделать цветной вариант. Это отличное решение для тех, кто хочет попробовать что-то новое.

  • 11

    На длинных ноготках можно больше экспериментировать.

  • 12

    К примеру, украсить лунный или французский маникюр стразами, выложив из них сердце, бантик, звездочку или геометрическую фигуру.

  • 13

    Дизайн ноготков «кошачий глаз» наверняка знаком многим девушкам. Его основной особенностью является красивый рисунок, который проявляется сразу же после воздействия магнита.

  • 14

    Ранее он считался самодостаточным и комбинировать его не рекомендовалось.

  • 15

    Но сейчас нейл-дизайнеры предлагают расширить привычные рамки и обязательно попробовать что-то новое для себя.

  • 16

    К примеру, украсить некоторые ноготки блестящими камушками.

  • 17

    Но в данном случае самое главное – точно соблюдать пропорции и не добавлять их слишком много, чтобы маникюр не выглядел безвкусно.

  • 18

    Красный цвет чаще всего выбирают любительницы ярких образов.

  • 19

    Такие девушки предпочитают быть в центре внимания, поэтому маникюр в таком стиле идеально им подходит. Классический черный и белый цвет считается самым универсальным решением.

  • 20

    Особое внимание рекомендуем обратить на пастельную цветовую гамму.

  • 21

    Такие оттенки прекрасно сочетаются, что позволяет реализовать любую задумку.

Маникюр 2020: изумительный матовый дизайн на весну (Фото)

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