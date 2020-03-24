Маникюр 2020: модные идеи весеннего дизайна с втиркой (Фото)

1 Весеннее вдохновение заставляет девушек активно ходить в спортзал, записываться к косметологу, экспериментировать с цветом волос и, конечно же, делать весенний маникюр, который будет еще больше повышать настроение.

2 Весенний маникюр гель-лаком и шеллаком прослужит вам не один два дня, а несколько недель, радуя вас хорошим дизайном и отсутствием хлопот с ноготками долгое время.

3 После зимы и холодов, женским ручкам нужен особый уход.

4 Но ничто так не украсит ваши руки как красивый маникюр, особенно в весеннюю пору, когда все вокруг наполняется новой жизнью и яркими оттенками. Поэтому так хочется передать это настроение во всем, даже в маникюре.

5 Лучшие варианты весеннего маникюра 2019-2020 пропитаны настоящим весенним настроением.

6 Первые цветочки, нежные пастельные сочетания, яркие краски в абстрактных рисунках, сдержанные геометрические узоры и разнообразный декор для ногтей преображаются в весеннем дизайне маникюра, находя для женских ручек невероятно красивые и стильные идеи.

7 Отдельно нам захотелось выделить весенний маникюр в шикарном дизайне, предназначенном для праздничных и вечерних образов.

8 Если повседневный маникюр весна это преимущественно светлые тона, то для вечернего весеннего дизайна ногтей ограничения в выборе цветовой гаммы отсутствуют.

9 Роскошный вечерний дизайн маникюра весной 2019-2020 может сочетать в себе несколько оттенков и декорирующих материалов.

10 Блестки, стразы, фольга, 3D-украшения, фольга и зеркальный пигмент всегда помогут украсить и заставить ваши ноготки сверкать, играя переливами и блестящими сочетаниями.

11 Модный сезонный маникюр в любом периоде года имеет свои особенности и тонкости, что стоит непременно учитывать, прежде чем решаться выполнить трендовый дизайн ногтей весна.

12 Очаровательный блеск на ногтях с дизайном в виде жемчужной втирки не сравнится ни с каким другим видом блестящего дизайна ногтей этой весной.

13 Прекрасным являет возможность покрыть втиркой с жемчужным блеском и френч-маникюр и однотонный маникюр, дополнить весенний нейл-арт с рисунками и декором, получив мегастильный весенний маникюр с втиркой на ногтях в сезоне 2020-2021 года.

14 Объемные нейл-арты весной 2020 стали умереннее и лаконичнее. Сложные дизайны с шармами, металлическими элементами, крупными стразами в прошлом.

15 Сегодня объемный маникюр создается благодаря густому гель-лаку, прозрачному топу.

16 Самый простой пример объемного маникюра – дизайн с капельками с помощью топа.

17 Кроме того, прозрачное покрытие можно использовать для выделения лепестков цветочного узора.