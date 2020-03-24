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Маникюр 2020: модные идеи весеннего дизайна с втиркой (Фото)

Смотрите фото (19)
Маникюр 2020: модные идеи весеннего дизайна с втиркой (Фото)
12:27 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Начало весны — время, когда больше всего хочется перемен.

  • 1

    Весеннее вдохновение заставляет девушек активно ходить в спортзал, записываться к косметологу, экспериментировать с цветом волос и, конечно же, делать весенний маникюр, который будет еще больше повышать настроение.

  • 2

    Весенний маникюр гель-лаком и шеллаком прослужит вам не один два дня, а несколько недель, радуя вас хорошим дизайном и отсутствием хлопот с ноготками долгое время.

  • 3

    После зимы и холодов, женским ручкам нужен особый уход.

  • 4

    Но ничто так не украсит ваши руки как красивый маникюр, особенно в весеннюю пору, когда все вокруг наполняется новой жизнью и яркими оттенками. Поэтому так хочется передать это настроение во всем, даже в маникюре.

  • 5

    Лучшие варианты весеннего маникюра 2019-2020 пропитаны настоящим весенним настроением.

  • 6

    Первые цветочки, нежные пастельные сочетания, яркие краски в абстрактных рисунках, сдержанные геометрические узоры и разнообразный декор для ногтей преображаются в весеннем дизайне маникюра, находя для женских ручек невероятно красивые и стильные идеи.

  • 7

    Отдельно нам захотелось выделить весенний маникюр в шикарном дизайне, предназначенном для праздничных и вечерних образов.

  • 8

    Если повседневный маникюр весна это преимущественно светлые тона, то для вечернего весеннего дизайна ногтей ограничения в выборе цветовой гаммы отсутствуют.

  • 9

    Роскошный вечерний дизайн маникюра весной 2019-2020 может сочетать в себе несколько оттенков и декорирующих материалов.

  • 10

    Блестки, стразы, фольга, 3D-украшения, фольга и зеркальный пигмент всегда помогут украсить и заставить ваши ноготки сверкать, играя переливами и блестящими сочетаниями.

  • 11

    Модный сезонный маникюр в любом периоде года имеет свои особенности и тонкости, что стоит непременно учитывать, прежде чем решаться выполнить трендовый дизайн ногтей весна.

  • 12

    Очаровательный блеск на ногтях с дизайном в виде жемчужной втирки не сравнится ни с каким другим видом блестящего дизайна ногтей этой весной.

  • 13

    Прекрасным являет возможность покрыть втиркой с жемчужным блеском и френч-маникюр и однотонный маникюр, дополнить весенний нейл-арт с рисунками и декором, получив мегастильный весенний маникюр с втиркой на ногтях в сезоне 2020-2021 года.

  • 14

    Объемные нейл-арты весной 2020 стали умереннее и лаконичнее. Сложные дизайны с шармами, металлическими элементами, крупными стразами в прошлом.

  • 15

    Сегодня объемный маникюр создается благодаря густому гель-лаку, прозрачному топу. 

  • 16

    Самый простой пример объемного маникюра – дизайн с капельками с помощью топа.

  • 17

    Кроме того, прозрачное покрытие можно использовать для выделения лепестков цветочного узора.

  • 18

    Такой дизайн смотрится эффектно, при этом не доставляет проблем в повседневной носке.

Маникюр 2020: роскошный весенний дизайн со стразами (Фото)

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