Яркий, блестящий макияж: лучшие примеры мейкапа с глиттером (Фото)

1 Макияж с глиттером в холодных тонах Градация цвета – это непростая задача даже для профессионалов, однако можно самостоятельно сделать более упрощенную форму. Берите пример с испанской блогерши Марты Ратолины. Она сделала этот макияж только при помощи пальцев. Все, что вам нужно – нанести более темный оттенок серого на внешний угол века, а светлый – на его внутреннюю часть. Середину между этими двумя тонами нужно заполнить глиттером. Чтобы градация цвета получилась идеальной, нанесите темный глиттер на внешний угол века, а светлый глиттер – на внутренний. Все довольно просто.

2 Макияж с глиттером и градацией цвета (уровень pro) Это более сложная версия макияжа с градацией цвета. Помимо сложной градации, здесь очень важна форма подводки, на которую глиттер не должен попадать. Кроме того, здесь использована техника "кошачий глаз", но она выполнена не подводкой, а глиттером. Чтобы сделать такой макияж, вам потребуется не менее 2-х часов, поэтому нужно запастись терпением и нешуточной техникой.

3 Утонченный макияж с глиттером и стразами Вот и один из простых макияжей, использованных в сериале "Эйфория". Деси Перкинс, американская гуру красоты и знаменитый фешн-блогер, предпочла глиттер золотистого цвета и маленькие стразы. Именно эти маленькие, элегантные стразы придают образу праздничности, уникальности и стиля.

4 Праздничный макияж с глиттером сверху и снизу Зачем наносить глиттер только на верхние веки, если можно также подчеркнуть и нижнюю часть глаз? Только посмотрите на фото и убедитесь сами... Смесь двух необычных цветов и прикосновение блеска на нижнем веке создает очень яркий, праздничный, уникальный макияж. Сочетание коричневого и голубого цветов получилось очень удачным. Нанесите на верхние веки тени холодного коричневого оттенка, а на нижние – холодные голубые. Добавьте немного глиттера в центр верхних век и самый светлый тон глиттера на нижнюю часть глаза, прямо рядом с его внутренним уголком. И еще один пример соединения двух стильных цветов: розового и зеленого. Но на этот раз речь идет только о глиттере. Нанесите розовый глиттер на верхние веки и проведите линию зеленым глиттером на нижних веках. Ну а финальной точкой станет прикосновение небесно-голубого глиттера прямо возле слезных протоков.

5 Макияж с голографическим глиттером Джиджи Хадид знает, что нужно делать, когда времени совсем мало, но необходимо выглядеть ярко и блестяще. Главное – выбрать не просто красивый глиттер, но и с голографическим эффектом. Таким образом, получится такой же эффект, как у Джиджи. Она использовала яркую основу, практически оранжевую, которая обрела красивые переливы (золотистые и лаймовые) благодаря глиттеру.

6 Макияж с глиттером голубого и фиолетового цвета Кайли Дженнер презентовала этот макияж в рамках рекламной кампании своей линии косметики в кооперации с брендом Balmain. Смесь розового, фиолетового и голубого глиттера выглядит так красиво и самодостаточно, потому что не нуждается ни в какой подводке.

7 Макияж с подводкой со страз Переходим на более высокий уровень... Стразы. Почему бы и нет? Это еще один тренд, который мир красоты перенял у нашумевшего сериала "Эйфория". Нанесите на веки тени голубых оттенков, а сверху нанесите маленькие стразы так, чтобы они создали форму подводки. Все должно быть так, как на фото. С таким макияжем вы точно будете в центре внимания!