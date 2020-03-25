Маникюр 2020: модные идеи дизайна на весну (Фото)

Особенно актуальными станут оттенки синего, нейл-дизайн фольгой и в технике омбре.
Нежные пастельные тона – тренд в 2020 году. Дизайн можно выполнить в технике омбре или однотонным.
Весенний маникюр 2020 в пастельных тонах элегантно смотрится на любой форме и длине.
Это удачное решение, в том числе, и на коротких ногтях, которое скрывает любые несовершенства.
Если ноготки поврежденные и ломкие, неяркое нюдовое покрытие будет очень кстати.
Дизайн фольгой – очень простой и быстрый.
Кусочки фольги смотрятся празднично и поднимают настроение. Их можно нанести на один или два пальчика. Главное – не переусердствовать.
Самый модный маникюр 2020 года будет в синих тонах.
Нейл-дизайн можно выполнить в фиолетовых, лиловых, кобальтовых оттенках.
Синий хорошо смотрится и на всех ногтях, и в сочетании с дизайном.
Главное – выбирать сочные нетемные цвета. Маникюр получится легким, изящным и долго не надоест.
Полупрозрачное покрытие в стиле negative space будет в тренде этой весной.
В этом случае на один или несколько пальцев наносится прозрачный лак.
Затем дизайн можно дополнить цветочным рисунком, незамысловатым геометричным узором или разбавить контрастными оттенками.
Втирка смотрится свежо и празднично. Она преобразит нейл-дизайн и будет долго держаться на ногтях.
Выбирайте сочные оттенки лилового, фиолетового, сиреневого, голубого, которые сочетаются с основным покрытием.
Такой маникюр улучшит настроение и сделает ваш образ по-настоящему ярким.
Милые цветочки будут уместны в трендовом маникюре 2020 года.
Вариантов много: мини-бутоны, крупные веточки, воздушные и минималистичные принты. Цветовые решения должны быть максимально естественными. Важно использовать краски, которые дарит сама природа.