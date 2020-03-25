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Среда, 25.03.2020
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Маникюр 2020: модные идеи дизайна на весну (Фото)

Смотрите фото (20)
Маникюр 2020: модные идеи дизайна на весну (Фото)
13:00 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Весной будет в моде и нежный, и яркий маникюр.

  • 1

    Особенно актуальными станут оттенки синего, нейл-дизайн фольгой и в технике омбре.

  • 2

    Нежные пастельные тона – тренд в 2020 году. Дизайн можно выполнить в технике омбре или однотонным.

  • 3

    Весенний маникюр 2020 в пастельных тонах элегантно смотрится на любой форме и длине.

  • 4

    Это удачное решение, в том числе, и на коротких ногтях, которое скрывает любые несовершенства.

  • 5

    Если ноготки поврежденные и ломкие, неяркое нюдовое покрытие будет очень кстати.

  • 6

    Дизайн фольгой – очень простой и быстрый.

  • 7

    Кусочки фольги смотрятся празднично и поднимают настроение. Их можно нанести на один или два пальчика. Главное – не переусердствовать.

  • 8

    Самый модный маникюр 2020 года будет в синих тонах.

  • 9

    Нейл-дизайн можно выполнить в фиолетовых, лиловых, кобальтовых оттенках. 

  • 10

    Синий хорошо смотрится и на всех ногтях, и в сочетании с дизайном.

  • 11

    Главное – выбирать сочные нетемные цвета. Маникюр получится легким, изящным и долго не надоест.

  • 12

    Полупрозрачное покрытие в стиле negative space будет в тренде этой весной.

  • 13

    В этом случае на один или несколько пальцев наносится прозрачный лак.

  • 14

    Затем дизайн можно дополнить цветочным рисунком, незамысловатым геометричным узором или разбавить контрастными оттенками.

  • 15

    Втирка смотрится свежо и празднично. Она преобразит нейл-дизайн и будет долго держаться на ногтях.

  • 16

    Выбирайте сочные оттенки лилового, фиолетового, сиреневого, голубого, которые сочетаются с основным покрытием.

  • 17

    Такой маникюр улучшит настроение и сделает ваш образ по-настоящему ярким.

  • 18

    Милые цветочки будут уместны в трендовом маникюре 2020 года.

  • 19

    Вариантов много: мини-бутоны, крупные веточки, воздушные и минималистичные принты. Цветовые решения должны быть максимально естественными. Важно использовать краски, которые дарит сама природа.

Маникюр 2020: модные идеи весеннего дизайна с втиркой (Фото)

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