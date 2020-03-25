Маникюр 2020: модные идеи дизайна на весну (Фото)

1 Особенно актуальными станут оттенки синего, нейл-дизайн фольгой и в технике омбре.

2 Нежные пастельные тона – тренд в 2020 году. Дизайн можно выполнить в технике омбре или однотонным.

3 Весенний маникюр 2020 в пастельных тонах элегантно смотрится на любой форме и длине.

4 Это удачное решение, в том числе, и на коротких ногтях, которое скрывает любые несовершенства.

5 Если ноготки поврежденные и ломкие, неяркое нюдовое покрытие будет очень кстати.

6 Дизайн фольгой – очень простой и быстрый.

7 Кусочки фольги смотрятся празднично и поднимают настроение. Их можно нанести на один или два пальчика. Главное – не переусердствовать.

8 Самый модный маникюр 2020 года будет в синих тонах.

9 Нейл-дизайн можно выполнить в фиолетовых, лиловых, кобальтовых оттенках.

10 Синий хорошо смотрится и на всех ногтях, и в сочетании с дизайном.

11 Главное – выбирать сочные нетемные цвета. Маникюр получится легким, изящным и долго не надоест.

12 Полупрозрачное покрытие в стиле negative space будет в тренде этой весной.

13 В этом случае на один или несколько пальцев наносится прозрачный лак.

14 Затем дизайн можно дополнить цветочным рисунком, незамысловатым геометричным узором или разбавить контрастными оттенками.

15 Втирка смотрится свежо и празднично. Она преобразит нейл-дизайн и будет долго держаться на ногтях.

16 Выбирайте сочные оттенки лилового, фиолетового, сиреневого, голубого, которые сочетаются с основным покрытием.

17 Такой маникюр улучшит настроение и сделает ваш образ по-настоящему ярким.

18 Милые цветочки будут уместны в трендовом маникюре 2020 года.