Скачать
Четверг, 26.03.2020
Аваков об отслеживании номеров украинцев: Это - нарушение конституционных прав
Аваков об отслеживании номеров украинцев: Это - нарушение конституционных прав
"Миллионы масок и тысячи тестов COVID-19": Китай огранизует поставки в Украину
"Тысячи масок и тестов", КНР огранизует поставки в Украину - Кулеба
Лунин поучаствовал в общей онлайн-тренировке Овьедо
Лунин поучаствовал в общей онлайн-тренировке Овьедо
"Каждый день - это шанс": Тина Кароль показала, как поддерживает свою фигуру в изоляции (Фото, Видео)
Тина Кароль показала, как поддерживает свою фигуру в изоляции

Мужская мода 2020: Как возраст отражается на мужском гардеробе

Смотрите фото (5)
Мужская мода 2020: Как возраст отражается на мужском гардеробе
23:30 Ср, 25 Март 2020 Телеграф metrosexual.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Гардероб необходимо корректировать в зависимости от возраста, поскольку одежда, уместная в 25 лет на солидном мужчине будет выглядеть нелепо.

  • 1

    Одежда для мужчины до 30 лет.

    Молодой возраст позволяет проявлять некоторую свободу в выборе и сочетании одежды. Выбирайте джинсы, поло, свитера, конечно, не забывайте о рубашках. Придерживайтесь молодежного стиля и старайтесь отслеживать актуальные тенденции. Тем не менее, помните - на официальных, деловых мероприятиях необходимо подбирать вещи, отражающие ваш статус, профессионализм, на прогулку можно одеваться более свободно и небрежно.

  • 2

    К 30-40 годам мужчина уже достигает карьерных успехов и посредством одежды достигнутый статус можно подчеркнуть.

    Теперь в гардеробе должны появиться костюмы, пиджаки и классические рубашки. Постарайтесь для официальных мероприятий подбирать классическую одежду, если хотите разбавить гардероб, обратите внимание на джинсы, но максимально простого фасона и не слишком светлые. Обязательно дополняйте образ стильными аксессуарами, но помните, что вы хотите подчеркнуть свой статус, соответственно, они должны быть качественными оригиналами, а не дешевыми подделками.

  • 3

    В 40-50 лет мужчина уже полностью сформировался и ему не нужно никому и ничего доказывать.

    Оптимальный гардероб - модные, качественные вещи, минимальный комплект аксессуаров. Прекрасно, если мужчина найдет хорошее ателье, будет шить одежду на заказ, специально под телосложение. Прежде всего, одежда должна быть практичная, комфортная, что касается цветовой гаммы - нейтральная и сдержанная, откажитесь от броских узоров.

  • 4

    Для мужчины старше 50 лет необходимо сформировать несколько комплектов - для работы, для увлечений, прогулок, встреч в неформальной обстановке.

    Прежде всего, вещи выбирайте удобные, практичные, в первую очередь, это касается одежды, в которой мужчина проводит много времени. Не стоит увлекаться аксессуарами, яркой цветовой гаммой. Одним словом - не нужно казаться моложе, мужчина при грамотном выборе одежде выглядит презентабельно и привлекает взгляды окружающих в любом возрасте.

Мода 2020: базовый гардероб современного мужчины (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Одежда, Мужская одежда, Гардероб, Стиль, Дизайн, Мужской гардероб, Мода 2020, Мужская мода 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пока мир не отошел от коронавируса: в Китае зафиксирована первая смерть от хантавируса
02 Легкий способ избежать заражения коронавирусом с помощью натуральных средств
03 Продукты, которые помогут очистить легкие в период пандемии
04 Пройдите тест и узнайте о своих жизненных ценностях
05 Маски - нужны или нет? Минздрав расставляет точки над "i"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия в Австрии: Медики зарегистрировали уже более 5,5 тыс случаев заражения
В Австрии уже более 5,5 тыс случаев заражения
&quot;Пасха дома&quot;: Зеленский анонсировал новый проект
"Пасха дома": Зеленский анонсировал новый проект
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 25 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 25 марта
MOZGI представили новый трек про трудности карантина &quot;No Hugs No Kisses&quot;
MOZGI представили новый трек про трудности карантина "No Hugs No Kisses"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь