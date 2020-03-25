Мужская мода 2020: Как возраст отражается на мужском гардеробе

Одежда для мужчины до 30 лет.
Молодой возраст позволяет проявлять некоторую свободу в выборе и сочетании одежды. Выбирайте джинсы, поло, свитера, конечно, не забывайте о рубашках. Придерживайтесь молодежного стиля и старайтесь отслеживать актуальные тенденции. Тем не менее, помните - на официальных, деловых мероприятиях необходимо подбирать вещи, отражающие ваш статус, профессионализм, на прогулку можно одеваться более свободно и небрежно.
К 30-40 годам мужчина уже достигает карьерных успехов и посредством одежды достигнутый статус можно подчеркнуть.
Теперь в гардеробе должны появиться костюмы, пиджаки и классические рубашки. Постарайтесь для официальных мероприятий подбирать классическую одежду, если хотите разбавить гардероб, обратите внимание на джинсы, но максимально простого фасона и не слишком светлые. Обязательно дополняйте образ стильными аксессуарами, но помните, что вы хотите подчеркнуть свой статус, соответственно, они должны быть качественными оригиналами, а не дешевыми подделками.
В 40-50 лет мужчина уже полностью сформировался и ему не нужно никому и ничего доказывать.
Оптимальный гардероб - модные, качественные вещи, минимальный комплект аксессуаров. Прекрасно, если мужчина найдет хорошее ателье, будет шить одежду на заказ, специально под телосложение. Прежде всего, одежда должна быть практичная, комфортная, что касается цветовой гаммы - нейтральная и сдержанная, откажитесь от броских узоров.
Для мужчины старше 50 лет необходимо сформировать несколько комплектов - для работы, для увлечений, прогулок, встреч в неформальной обстановке.
Прежде всего, вещи выбирайте удобные, практичные, в первую очередь, это касается одежды, в которой мужчина проводит много времени. Не стоит увлекаться аксессуарами, яркой цветовой гаммой. Одним словом - не нужно казаться моложе, мужчина при грамотном выборе одежде выглядит презентабельно и привлекает взгляды окружающих в любом возрасте.