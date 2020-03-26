Больше не модно: Вещи, о которых лучше забыть этой весной (Фото)

1 Черное платье в пол Черный цвет всегда выглядит стильно, но при возрастных изменениях темные вещи начинают старить. Тем более закрытое длинное платье не подходит для повседневного образа.

2 Леггинсы из кожзама Такие брюки любят носить модницы, но не все их умеют правильно сочетать. Лучше всего подойдет удлиненный джемпер, туника или свитер. Комбинировать леггинсы из эко-кожи с обтягивающими вещами давно считается немодным. А лучше всего заменить их на свободного кроя брюки или джинсы.

3 Расклешенный снизу кардиган Кардиган очень удобно носить ранней весной. Однако стоит обращать внимание на модель. Фасон с завышенной талией добавляет лишний объем в область бедер. Да к тому же растянутый кардиган смотрится неопрятно и уродует любую фигуру.

4 Ботфорты с короткой юбкой Такой look выглядит вульгарно в любом возрасте. Если вы любите ботфорты, то носите их с юбкой средней длины, а короткие модели юбок лучше всего сочетаются с кроссовками или обувью без каблука.