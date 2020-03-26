Больше не модно: Вещи, о которых лучше забыть этой весной (Фото)

Черное платье в пол
Черный цвет всегда выглядит стильно, но при возрастных изменениях темные вещи начинают старить. Тем более закрытое длинное платье не подходит для повседневного образа.
Леггинсы из кожзама
Такие брюки любят носить модницы, но не все их умеют правильно сочетать. Лучше всего подойдет удлиненный джемпер, туника или свитер. Комбинировать леггинсы из эко-кожи с обтягивающими вещами давно считается немодным. А лучше всего заменить их на свободного кроя брюки или джинсы.
Расклешенный снизу кардиган
Кардиган очень удобно носить ранней весной. Однако стоит обращать внимание на модель. Фасон с завышенной талией добавляет лишний объем в область бедер. Да к тому же растянутый кардиган смотрится неопрятно и уродует любую фигуру.
Ботфорты с короткой юбкой
Такой look выглядит вульгарно в любом возрасте. Если вы любите ботфорты, то носите их с юбкой средней длины, а короткие модели юбок лучше всего сочетаются с кроссовками или обувью без каблука.
Старомодные шляпы
Весной самое время носить красивые фетровые шляпки, но главное не ошибиться с моделью. Ни в коем случае не покупайте ретро-котелки, а также уборы с широкими полями. Такие фасоны добавляют женщинам возраст. Советуем обратить внимание на канотье либо "федоре".