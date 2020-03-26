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Четверг, 26.03.2020
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Больше не модно: Вещи, о которых лучше забыть этой весной (Фото)
Больше не модно: Вещи, о которых лучше забыть этой весной (Фото)

Больше не модно: Вещи, о которых лучше забыть этой весной (Фото)

Смотрите фото (6)
Больше не модно: Вещи, о которых лучше забыть этой весной (Фото)
03:42 Сегодня Телеграф omode.info Фото: omode.info

Новости шоу бизнеса:Современная мода диктует свои правила, которым приходиться следовать. Однако не всем удается стильно и безукоризненно одеваться.

  • 1

    Черное платье в пол

    Черный цвет всегда выглядит стильно, но при возрастных изменениях темные вещи начинают старить. Тем более закрытое длинное платье не подходит для повседневного образа.

  • 2

    Леггинсы из кожзама

    Такие брюки любят носить модницы, но не все их умеют правильно сочетать. Лучше всего подойдет удлиненный джемпер, туника или свитер. Комбинировать леггинсы из эко-кожи с обтягивающими вещами давно считается немодным. А лучше всего заменить их на свободного кроя брюки или джинсы.

  • 3

    Расклешенный снизу кардиган

    Кардиган очень удобно носить ранней весной. Однако стоит обращать внимание на модель. Фасон с завышенной талией добавляет лишний объем в область бедер. Да к тому же растянутый кардиган смотрится неопрятно и уродует любую фигуру.

  • 4

    Ботфорты с короткой юбкой

    Такой look выглядит вульгарно в любом возрасте. Если вы любите ботфорты, то носите их с юбкой средней длины, а короткие модели юбок лучше всего сочетаются с кроссовками или обувью без каблука.

  • 5

    Старомодные шляпы

    Весной самое время носить красивые фетровые шляпки, но главное не ошибиться с моделью. Ни в коем случае не покупайте ретро-котелки, а также уборы с широкими полями. Такие фасоны добавляют женщинам возраст. Советуем обратить внимание на канотье либо "федоре".

Мода весна-лето 2020: основные тренды (Фото)

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