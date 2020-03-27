Мода 2020: стильные образы для миниатюрных барышень на лето (Фото)

1 Главные правила У девушек невысокого роста есть свои хитрости, которые помогают не только выглядеть выше, но и создавать стильные и эффектные образы.

2 Корректируем пропорции Выглядеть визуально выше позволит правильное расставление пропорций. При миниатюрных параметрах самый верный ход - это создание с помощью одежды таких пропорций, который подразумевают, что торс короче ног. Самый распространенный и модный способ достичь нужного баланса - не игнорировать модные укороченные варианты "верхов" в паре с завышенными фасонами "низов".

3 Завышенная посадка Завышенная посадка - это не только безоговорочный тренд, но и эффективный способ регулировки роста. Главная задача миниатюрной модницы - визуально не укоротить длину ног и выделить талию. Проще всего это сделать с помощью актуальной завышенной посадкой.

4 Эффективные вертикали Существует несколько эффективных приемов, которые стройнят и вытягивают силуэт. К счастью, все перечисленные способы соответствуют модным тенденциям лета 2020. Вертикальный ряд пуговиц или молния с аналогичным направлением могут размещаться на платье или юбке. Эти хитрости особенно эффективны, когда дело касается визуального увеличения роста. Можно взять на вооружение и принт с выгодным направлением. Классика летней поры - это морские вертикальные полоски. Однако актуальные цветы или анималистичные мотивы также могут создавать вертикаль. Вертикальные разрезы, лампасы, контрастные вставки также отличаются отменной эффективностью. Отлично работают и монохромные образы, которые в жаркую погоду составляются преимущественно в светлой или пастельной палитре. Подобные модные образы хороши с однотонными костюмами и прекрасно подходят для полных женщин невысокого роста в сезоне лето 2020. Необходимые вертикали в образе можно создать и с помощью расстегнутого верхнего слоя. Этот прием можно взять на заметку - он обязательно пригодится при легком похолодании. Вещи в стиле бохо и хиппи обычно имеют удлиненную силуэтную линию, и за счет этого отлично подходят модницам невысокого роста.

5 Телесная обувь Однозначный маст-хэв для миниатюрных девушек - это обувь телесного цвета. Такая пара практически сливается с цветом ног, а значит, визуально удлиняет силуэт. Можно даже решиться на модель с трендовыми прозрачными вставками. А вот темная и контрастная обувь с ремешками в области щиколотки нежелательно "режет" фигуру и приземляет силуэт. Если выбор падает на яркую пару, лучше, если она будет состоять из тонких изящных ремешков.

6 Идеи образов с шортами При выборе шорт на лето следует игнорировать модели с низкой посадкой. Еще один запрещенный прием - выправление верха и маскировка линии талии как таковой. Совсем другой эффект гарантирует модный фасон комфортно короткой длины с завышенной талией и не слишком объемным кроем. Верх в таких луках должен быть не длиннее уровня талии или же заправляться в шорты. Как выглядят удачные аутфиты, вы можете посмотреть на фото ниже. Стоит отметить широкое многообразие материалов модных шорт в 2020 сезоне - это лен, кожа, кружево, деним и хлопок.

7 С юбкой-мини Маленьким леди со стройными ногами определенно не стоит игнорировать актуальность юбок длины мини. Самые модные фасоны в основном представлены трапецией или прямым кроем. Выигрышным решением будет юбка с посадкой на талии и минимальный контраст расцветки изделия с цветом ног. Стильная бежевая, нюдовая и пастельная палитра - это и есть секрет длинных ног в летних образах. Верх в данных аутфитах может быть заправлен или создавать диагональ. Если же вы оставите длинную футболку или кофту ниспадать, это предательски украдет у длины ног примерно 20 см!

8 С юбкой-миди Длина чуть ниже колена на месте сужения голени не является строгим запретом для девушек невысокого роста. Отличным выбором будет такая однотонная юбка А-силуэта с посадкой на талии и вертикальным рядом пуговиц. Карандаш, крой на запах или плиссировка тоже в числе удачных решений. Пояс или ремень для акцента на талии также будут не лишними.

9 С брюками В модный летний гардероб непременно стоит включить и брюки из легкого материала. Мода 2020 сезона предлагает ориентироваться на прямой или чуть расклешенный крой и посадку на талии. В деловых сетах приветствуются стрелки, которые зрительно удлиняют ноги. Повседневные расслабленные образы будут совершенно не против модных разрезов на брюках и вертикальных принтов. А вот укороченную длину штанин лучше игнорировать - она только нарушит пропорции миниатюрной красавицы.

10 С платьем Если невысокой девушке даже летом приходится придерживаться деловой стилистики, она может присмотреться к актуальности двубортного платья-пиджак. Этот крой создает акцент на красивой талии и стройных ногах, а также визуально удлиняет силуэт. Повседневные женственные луки немыслимы без свободных платьев, приталенных фасонов, кроя рубашки, актуальных моделей с оборками или прозрачными вставками. Для особенного повода лучше выбирать фасон футляр. В любом случае следует отказаться от чрезмерно объемного декора и кроя - они только приземлят.