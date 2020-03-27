Мода 2020: стильные образы для миниатюрных барышень на лето (Фото)

Главные правила
У девушек невысокого роста есть свои хитрости, которые помогают не только выглядеть выше, но и создавать стильные и эффектные образы.
Корректируем пропорции
Выглядеть визуально выше позволит правильное расставление пропорций. При миниатюрных параметрах самый верный ход - это создание с помощью одежды таких пропорций, который подразумевают, что торс короче ног.
Самый распространенный и модный способ достичь нужного баланса - не игнорировать модные укороченные варианты "верхов" в паре с завышенными фасонами "низов".
Завышенная посадка
Завышенная посадка - это не только безоговорочный тренд, но и эффективный способ регулировки роста. Главная задача миниатюрной модницы - визуально не укоротить длину ног и выделить талию. Проще всего это сделать с помощью актуальной завышенной посадкой.
Эффективные вертикали
Существует несколько эффективных приемов, которые стройнят и вытягивают силуэт. К счастью, все перечисленные способы соответствуют модным тенденциям лета 2020.
Вертикальный ряд пуговиц или молния с аналогичным направлением могут размещаться на платье или юбке. Эти хитрости особенно эффективны, когда дело касается визуального увеличения роста.
Можно взять на вооружение и принт с выгодным направлением. Классика летней поры - это морские вертикальные полоски. Однако актуальные цветы или анималистичные мотивы также могут создавать вертикаль.
Вертикальные разрезы, лампасы, контрастные вставки также отличаются отменной эффективностью.
Отлично работают и монохромные образы, которые в жаркую погоду составляются преимущественно в светлой или пастельной палитре. Подобные модные образы хороши с однотонными костюмами и прекрасно подходят для полных женщин невысокого роста в сезоне лето 2020.
Необходимые вертикали в образе можно создать и с помощью расстегнутого верхнего слоя. Этот прием можно взять на заметку - он обязательно пригодится при легком похолодании.
Вещи в стиле бохо и хиппи обычно имеют удлиненную силуэтную линию, и за счет этого отлично подходят модницам невысокого роста.
Телесная обувь
Однозначный маст-хэв для миниатюрных девушек - это обувь телесного цвета. Такая пара практически сливается с цветом ног, а значит, визуально удлиняет силуэт. Можно даже решиться на модель с трендовыми прозрачными вставками. А вот темная и контрастная обувь с ремешками в области щиколотки нежелательно "режет" фигуру и приземляет силуэт.
Если выбор падает на яркую пару, лучше, если она будет состоять из тонких изящных ремешков.
Идеи образов с шортами
При выборе шорт на лето следует игнорировать модели с низкой посадкой. Еще один запрещенный прием - выправление верха и маскировка линии талии как таковой. Совсем другой эффект гарантирует модный фасон комфортно короткой длины с завышенной талией и не слишком объемным кроем. Верх в таких луках должен быть не длиннее уровня талии или же заправляться в шорты. Как выглядят удачные аутфиты, вы можете посмотреть на фото ниже.
Стоит отметить широкое многообразие материалов модных шорт в 2020 сезоне - это лен, кожа, кружево, деним и хлопок.
С юбкой-мини
Маленьким леди со стройными ногами определенно не стоит игнорировать актуальность юбок длины мини. Самые модные фасоны в основном представлены трапецией или прямым кроем. Выигрышным решением будет юбка с посадкой на талии и минимальный контраст расцветки изделия с цветом ног. Стильная бежевая, нюдовая и пастельная палитра - это и есть секрет длинных ног в летних образах.
Верх в данных аутфитах может быть заправлен или создавать диагональ. Если же вы оставите длинную футболку или кофту ниспадать, это предательски украдет у длины ног примерно 20 см!
С юбкой-миди
Длина чуть ниже колена на месте сужения голени не является строгим запретом для девушек невысокого роста. Отличным выбором будет такая однотонная юбка А-силуэта с посадкой на талии и вертикальным рядом пуговиц. Карандаш, крой на запах или плиссировка тоже в числе удачных решений. Пояс или ремень для акцента на талии также будут не лишними.
С брюками
В модный летний гардероб непременно стоит включить и брюки из легкого материала. Мода 2020 сезона предлагает ориентироваться на прямой или чуть расклешенный крой и посадку на талии. В деловых сетах приветствуются стрелки, которые зрительно удлиняют ноги. Повседневные расслабленные образы будут совершенно не против модных разрезов на брюках и вертикальных принтов.
А вот укороченную длину штанин лучше игнорировать - она только нарушит пропорции миниатюрной красавицы.
С платьем
Если невысокой девушке даже летом приходится придерживаться деловой стилистики, она может присмотреться к актуальности двубортного платья-пиджак. Этот крой создает акцент на красивой талии и стройных ногах, а также визуально удлиняет силуэт.
Повседневные женственные луки немыслимы без свободных платьев, приталенных фасонов, кроя рубашки, актуальных моделей с оборками или прозрачными вставками. Для особенного повода лучше выбирать фасон футляр. В любом случае следует отказаться от чрезмерно объемного декора и кроя - они только приземлят.
С комбинезоном
Комбинезон априори является удачным выбором наряда для миниатюрной леди. Наиболее выигрышно обещает смотреться однотонная модель, но лаконичные принты также приветствуются. Только темные расцветки лучше обходить стороной, ведь они зрительно приземляют силуэт.