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Маникюр 2020: весенние идеи дизайна (Фото)

Смотрите фото (13)
Маникюр 2020: весенние идеи дизайна (Фото)
09:43 Сегодня Телеграф Фото: telegram

Новости шоу бизнеса:Женщины знают, что каждый сезон презентует новый дизайн ногтей не только в аспекте интересных рисунков, но и техники выполнения.

  • 1

    В моду вошли ногти аккуратной (естественной длины). Поэтому обладательницам и любительницам длинных коготков придется отказаться от наращивания.

  • 2

    Сила весеннего маникюра в изяществе ногтей, форме, и цвете – наряду с яркими желтым, оранжевым, зеленым, синим, красным, в моде также нюдовые и пастельные оттенки.

  • 3

     

    А что касается украшений, то, как правило, есть только намек на них, и то очень маленький.

  • 4

     

    Ногти 2020 эффектны без внешних эффектов – не нужны вам наклейки, камушки и накладные элементы.

  • 5

     А еще маникюр на весну 2020 "пахнет" цветами – тюльпанами, нарциссами, лавандой, подснежниками, мимозой и розами.

  • 6

    Вот цветы не нуждаются в особом приглашении в тренды – как только весна, они сразу появляются на ногтях. Потому что цветы на ногтях – это очень красиво, женственно и безумно нежно.

  • 7

    Весна – наверное единственная пора, когда цветы на ногтях не только уместны, но и ожидаемы.

  • 8

     

    Это своего рода визитная карточка сезона. И вот сейчас в моде минималистичный маникюр с цветами.

  • 9

    В качестве основы используйте нюдовые или прозрачные лаки, а на одном или двух ноготках рисуйте любимые цветы или аккуратный цветочек. Это самый нежный маникюр весны 2020.

  • 10

    Используйте в качестве базы для потрясающего маникюра 2020 весна лак желтого, оранжевого, розового, голубого оттенка. А потом добавляете модную фишку – черные точки у основания каждого ноготка.

     

    Покройте ваши ногти 2020 лаком любого оттенка. Это может быть модный синий цвет, огненный алый, желтый, оранжевый, белый или черный.

Маникюр 2020: стильный нейл-арт в синем цвете (Фото)

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Идеи маникюра, Весенний маникюр, Идеи весеннего маникюра, Маникюр 2020.
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