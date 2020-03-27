Маникюр 2020: весенние идеи дизайна (Фото)

1 В моду вошли ногти аккуратной (естественной длины). Поэтому обладательницам и любительницам длинных коготков придется отказаться от наращивания.

2 Сила весеннего маникюра в изяществе ногтей, форме, и цвете – наряду с яркими желтым, оранжевым, зеленым, синим, красным, в моде также нюдовые и пастельные оттенки.

3 А что касается украшений, то, как правило, есть только намек на них, и то очень маленький.

4 Ногти 2020 эффектны без внешних эффектов – не нужны вам наклейки, камушки и накладные элементы.

5 А еще маникюр на весну 2020 "пахнет" цветами – тюльпанами, нарциссами, лавандой, подснежниками, мимозой и розами.

6 Вот цветы не нуждаются в особом приглашении в тренды – как только весна, они сразу появляются на ногтях. Потому что цветы на ногтях – это очень красиво, женственно и безумно нежно.

7 Весна – наверное единственная пора, когда цветы на ногтях не только уместны, но и ожидаемы.

8 Это своего рода визитная карточка сезона. И вот сейчас в моде минималистичный маникюр с цветами.

9 В качестве основы используйте нюдовые или прозрачные лаки, а на одном или двух ноготках рисуйте любимые цветы или аккуратный цветочек. Это самый нежный маникюр весны 2020.