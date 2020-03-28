Прически 2020: весенние тренды этого года (Фото)

1 Косы Бесспорное лидерство удерживают прически с заплетенными в косы волосами. Обилие всевозможных кос позволяет дополнять прической любой из модных стилей одежды, будь то нежное бохо, деловой стиль, будничный стритстайл или динамичные и дерзкие образы. Нежным натурам наверняка придутся по душе длинные и объемные плетения в стиле косы Эльзы – героини цикла "Холодное сердце". Натуры дерзкие, любящие стили для настоящих бунтарок, могут поэкспериментировать, например, сделав фальшивый ирокез с помощью косы, который мы рассматривали на примере Дженнифер Моррисон в обзоре необычных причесок знаменитостей. Хотите изменить цвет волос на кардинально противоположный, но боитесь экспериментов? И тут помогут косы! Можно просто вплетать в локоны нити, ленты или фальшивые пряди любых цветов, каждый день меняясь до неузнаваемости.

2 Стрижка боб в стиле ретро Стрижки боб считаются одними из самых стильных причесок современности. В 2020 году мир моды празднует столетний юбилей 1920-ых, а потому стоит уделить внимание вариантам боба, существовавшим в то время. Можно сделать изысканный боб с холодными волнами в духе причесок девушек Гэтсби. Кстати, модные сейчас косы позволяют создавать иллюзию короткой стрижки на длинных волосах. Например, с помощью косичек можно сделать фальшивый боб. И это здорово, ведь именно боб считается одной из самых модных стрижек современности.

3 Объемная небрежность Конечно, гладко зачесанные распущенные волосы, идеальные пучки балерины и ровные хвосты из моды не вышли, однако у них есть свои недостатки. Идеальные ровные пряди идут далеко не всем, требуют возни с укладкой и выпрямлением (если только у вас не прямые от природы волосы). Помимо прочего такие прически могут старить или подчеркивать некоторые недостатки внешности. Это не самый лучший вариант прически при крупном носе, широких скулах или оттопыренных ушах. Другое дело – прически с объемом и легкой небрежностью. Будь то распущенные волосы, мальвинки, косы, пучки или хвосты, – объем всегда молодит, придает нежности и привлекательности, создавая иллюзию необычайно густых волос. Творческий беспорядок смягчает образ.

4 Кричащие цвета Если вы не боитесь резких и длительных изменений, то можно не ограничиваться вплетением цветных прядей в косы, а просто перекрасить волосы. Стилисты уверяют, что этой весной резко увеличится популярность причесок ярких и неестественных цветов. Разноцветные омбре переживут новый виток популярности, однако самыми актуальными станут цвета весенней палитры в кислотной гамме. Отчасти тому способствуют образы популярных современных исполнительниц. Например, Билли Айлиш часто перекрашивает волосы в яркие цвета: синий, розовый, фиолетовый. Однако визитной карточкой певицы стали корни насыщенного салатового оттенка.

5 Жемчуг в волосах Жемчуг этой зимой стал самым главным трендом, символизируя собой крохотные снежки. Однако весной популярность жемчужных аксессуаров не намерена снижаться. Эксперты стиля утверждают, что сейчас прически с жемчугом будут актуальны не только в свадебных образах. Можно вплетать бусины в волосы (если не лень тратить на это времени) или ограничиться аксессуарами с жемчужинами.

6 Холодные волны Еще один привет из 1920 годов в разделе вновь набравших популярность причесок из ретростилей. Впрочем, холодные волны никогда полностью и не выходили из моды. Их часто можно было увидеть у голливудских красоток на красных дорожках и в свадебных прическах.