Мода 2020: пополните свой весенний гардероб актуальными вещами (Фото)

Тренд сезона весна 2020 пальто-кокон, пальто-кимоно, халат. В таком наряде любая девушка смотрится очень нежно, трогательно. На фоне этих моделей модница выглядит стройной и беззащитной. Это пальто прекрасно сочетается с юбками разной длины, брюками, и платьями. Модные оттенки в этом сезоне: бежевый, белый, голубой.

Это могут быть кюлоты, палаццо, широкие брюки. Они хорошо смотрятся с блузками, рубашками, футболками, жакетами, короткими жилетами. Брюки с высокой талией в нейтральных оттенках (бежевый, белый) визуально вытягивают и стройнят фигуру.

Очень актуальное направление наступившего сезона - стиль бохо. Платье с эффектом макраме, волшебными кружевами, этническим рисунком добавят роскоши в образ. Однако, не только платья, но и туники, блузки, юбки, брюки в богемном стиле придадут шик и очарование каждой девушке.

В наступившем сезоне ведущие модельеры и дизайнеры сделали ставку на монохромность. Костюм в одном тоне обязательный житель в гардеробе, следящей за модой женщины. Однотонный костюм в сочетании с разными аксессуарами будет актуален и в классическом, и в кэжуал, и в офисном, и в повседневном стиле, и на прогулке с друзьями. Выбор образа за вами. Модный колор все оттенки бежевого и белого.

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Шорты

Короткие и длинные шорты, кожаные и тканевые, из денима и изо льна - самая модная деталь туалета наступившего сезона 2020. Носить рекомендуется с сапогами, туфлями, "гладиаторами" на каблуке и любой другой модной обувью. Комбинируются шорты с рубашками, майками, футболками, поло, а также блузками, кофтами, кардиганами и пальто.

Наступивший сезон весны 2020, яркое весеннее солнышко, расцвет природы разбудят вас от зимней спячки и внесут много новых модных настроений в повседневную жизнь. Отличное настроение и модный образ в ваших руках. Обновляйтесь с удовольствием и несите радость и счастье окружающим.