Как визуально увеличить грудь с помощью одежды?

1 Накладные карманы Рубашка с накладными карманами. Обычно накладные карманы на платьях, рубашках, жакетах, куртках располагаются в верхней части, прибавляя объема в области груди. За счет такого хитрого приема бюст визуально кажется больше. Чтобы эффект был более заметным, выбирайте вещь с крупными карманами. Однако сразу возьмите на заметку, что в них не стоит складывать ключи, телефон, визитки, деньги и прочие мелкие вещи. Таким образом вы, конечно, сделаете акцент на области груди, но люди будут обращать внимание скорее на помаду, выглядывающую из кармана, а не на зону декольте.

2 Многослойность Рубашка, свитер и пальто формируют многослойный образ. В последнее время в моду прочно вошла многослойность – прием, который не только делает образ красивым, стильным, интересным, но также корректирует фигуру. В зависимости от того, как именно вы используете многослойность, она может стройнить либо, наоборот, прибавлять объема в области груди, талии, бедер. Нас интересует второй вариант. Чтобы бюст выглядел больше, чем он есть на самом деле, надевайте украшения в несколько слоев, свитер на рубашку, а также используйте прочие похожие вариации. От этого приема выиграет не только зона декольте, но и весь look в целом.

3 Двубортность Двубортные платья идут только стройным девушкам. Для худеньких и стройных девушек существует еще одна хитрость – двубортная одежда. Это могут быть платья, пальто, пиджаки – в общем все, что вашей душе угодно. Такие вещи зрительно увеличат грудь и добавят немного объема верхней части фигуры. Именно поэтому двубортную одежду не советуют носить полным девушкам, которые стремятся замаскировать недостатки своей внешности при помощи аксессуаров и правильно подобранной одежды.

4 Вязаный свитер-оверсайз Свитер-оверсайз добавляет объема. Еще один вариант, который больше подходит стройным представительницам прекрасного пола. Свитер крупной вязки в стиле оверсайз визуально увеличивает грудь и делает верхнюю часть фигуры горазд объемнее, чем она есть на самом деле. В случае с худенькими девушками, эта особенность играет только на руку, так как придает образу трогательности, хрупкости и женственности. А вот полным дамам лучше не рисковать – свитера оверсайз добавят лишних килограммов в области талии, что совершенно недопустимо.

5 Горизонталь в рисунке, крупные детали Футболка с горизонтальными полосами. Обычно стилисты призывают не покупать одежду с горизонтальными линиями, так как этот геометрический принт добавляет лишних килограммов. Но из каждого правила есть исключения – если декоративные швы, отрезные линии в крое, горизонтальные полосы расположены в области груди, то и объем они будут давать именно в этой зоне. Обратите внимание: Крупные детали также имеют свойство полнить. Например, большие цветы, широкая вертикальная полоска, яркие принты смело можно использовать в личных целях, то есть для придания груди желанного объема. Главное – не перестараться, чтобы не превратиться в бочонок на ножках.

6 Акцент на талию Талию можно подчеркнуть с помощью широкого пояса. Хотите, чтобы грудь выглядела более пышной? Сделайте акцент на талии. Звучит немного парадоксально, однако прием действительно работает. Обратите пристальное внимание на широкие пояса или ремни – эти аксессуары являются отличными помощниками, если ваша цель – визуально увеличить бюст.

7 Одежда с запахом Платье с запахом создает иллюзию наличия бюста. Обычно девушки с маленькой грудью избегают подобной одежды, так как считают, что им «нечего показать». Однако, как утверждают стилисты, платья и блузки с запахом созданы не только для того, чтобы продемонстрировать окружающим шикарный бюст, но и чтобы создать иллюзию его наличия. Поэтому смело дополняйте свой гардероб моделями с запахом или оформляйте горловины изделий подобный образом. Результат вас приятно удивит.

8 Оборки, рюши на уровне груди Блуза с рюшами решает проблему маленькой груди. Параметры 90-60-90 – это большая редкость. Даже всеми любимые актрисы не всегда могут похвастаться идеальной фигурой. Например, американская актриса Сара Джессика Паркер никогда не комплексовала по поводу маленькой груди. Вместо этого она грамотно использует различные декоративные элементы для того, чтобы создать иллюзию ее наличия. Например, в гардеробе звезды много блуз с воланами и рюшами, маек с принтами, платьев с V-образными вырезами. Эти детали помогают зрительно увеличить грудь и обмануть окружающих. Также можно смело надевать платья с кокеткой, блузы с оборками на уровне груди, вещи с контрастными вставками и вышивкой – все эти детали способны полностью преобразить не только зону декольте, но и вашу внешность в целом. Не стоит игнорировать изделия с горловиной «водопад». Пускай такие платья, трикотажные кофточки, блузы уже не такие модные как раньше, обладательницам небольшой груди все равно нужно держать про запас хотя бы одну такую вещь. «Водопад» сделает акцент на бюсте и визуально добавит ему один-два размера. Как говорится, мелочь, а приятно!

9 Фактуры и акцентные цвета Блуза с пайетками и контрастные цвета в одежде увеличивают грудь. Если вы любите блестящие фактуры, то смело используйте их при составлении образа. Вам на помощь придут пайетки, парча, люрекс и прочие похожие элементы. За счет того, что данные фактуры отражают свет, они визуально делают грудь минимум на размер больше. Еще один вариант, который хорошо зарекомендовал себя в качестве решения проблемы – цветовой контраст. Ваша цель – составить ансамбль таким образом, чтобы верхняя часть была намного светлее нижней. Беспроигрышным аутфитом станет белый верх и черный низ. Например, рубашка и юбка-карандаш.