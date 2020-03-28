Маникюр 2020: модные весенние идеи дизайна с цветами (Фото)

Расцвет природы, изобилие ярких красок и приятных ароматов делают весенние месяцы поистине прекрасными.
Красота вокруг нас способствует пробуждению женственности и стимулирует желание ухаживать за собой.
Неудивительно, что весной трудно встретить девушку, ногти которой не украшал бы яркий весенний маникюр. Его наличие подчеркивает стильность образа и поднимает настроение.
Рассматривая в журналах фото весеннего маникюра, можно заметить, что цветочный принт занимает в нем центральное место.
Объяснить это довольно просто, ведь именно весной природа радует нас самыми разнообразными цветами. По этой причине и на ноготках расцветает сирень, тюльпаны, нежная сакура и яркие пионы.
Преимущество отдаётся именно весенним цветам, а вот розы, ромашки, васильки чаще используются для летнего маникюра.
Обычно цветочные мотивы в весеннем маникюре мастер рисует самостоятельно.
Для этого он использует специальную кисточку или даже несколько кистей.
Цветы можно рисовать довольно грубыми мазками или же использовать акварельную технику.
В последнем варианте цвета хорошо растушёвываются и рисунок выглядит слегка размытым.
Весенний маникюр в акварельном стиле выглядит очень нежно и идеально подходит молодым девушкам.
Поскольку сам по себе цветочный орнамент яркий и заметный, его не обязательно наносить на все ногти.
Любительницы скромного дизайна ногтей могут украсить изображением цветка всего один или несколько ноготков на руке.
Весенний дизайн ногтей довольно разнообразный. Нередко в нем присутствует и так называемое негативное пространство, когда на ногтях определённые участки остаются незакрашенными.
Чаще всего такой маникюр выполняют в геометрическом стиле, при котором очертания квадратов или других фигур наносят цветным лаком, а остальные участки покрывают прозрачной основой.
В маникюре весеннем важно использовать нежные пудровые оттенки, избегать сильного контраста. Тогда такой вариант будет выглядеть актуально и свежо.
Нередко негативное пространство используют при создании лунного маникюра.
Тогда обычно прозрачной остаётся лунка возле основания ногтя. В весеннем маникюре оставшуюся часть можно украсить цветочным рисунком и по желанию дополнить его стразами, блёстками или другим декором.