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Маникюр 2020: модные весенние идеи дизайна с цветами (Фото)

Смотрите фото (19)
Маникюр 2020: модные весенние идеи дизайна с цветами (Фото)
14:23 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Весна для многих женщин — это лучшее время года.

  • 1

    Расцвет природы, изобилие ярких красок и приятных ароматов делают весенние месяцы поистине прекрасными.

  • 2

    Красота вокруг нас способствует пробуждению женственности и стимулирует желание ухаживать за собой.

  • 3

    Неудивительно, что весной трудно встретить девушку, ногти которой не украшал бы яркий весенний маникюр. Его наличие подчеркивает стильность образа и поднимает настроение.

  • 4

    Рассматривая в журналах фото весеннего маникюра, можно заметить, что цветочный принт занимает в нем центральное место.

  • 5

    Объяснить это довольно просто, ведь именно весной природа радует нас самыми разнообразными цветами. По этой причине и на ноготках расцветает сирень, тюльпаны, нежная сакура и яркие пионы.

  • 6

    Преимущество отдаётся именно весенним цветам, а вот розы, ромашки, васильки чаще используются для летнего маникюра.

  • 7

    Обычно цветочные мотивы в весеннем маникюре мастер рисует самостоятельно.

  • 8

    Для этого он использует специальную кисточку или даже несколько кистей.

  • 9

    Цветы можно рисовать довольно грубыми мазками или же использовать акварельную технику.

  • 10

    В последнем варианте цвета хорошо растушёвываются и рисунок выглядит слегка размытым.

  • 11

    Весенний маникюр в акварельном стиле выглядит очень нежно и идеально подходит молодым девушкам.

  • 12

    Поскольку сам по себе цветочный орнамент яркий и заметный, его не обязательно наносить на все ногти.

  • 13

    Любительницы скромного дизайна ногтей могут украсить изображением цветка всего один или несколько ноготков на руке.

  • 14

    Весенний дизайн ногтей довольно разнообразный. Нередко в нем присутствует и так называемое негативное пространство, когда на ногтях определённые участки остаются незакрашенными.

  • 15

    Чаще всего такой маникюр выполняют в геометрическом стиле, при котором очертания квадратов или других фигур наносят цветным лаком, а остальные участки покрывают прозрачной основой.

  • 16

    В маникюре весеннем важно использовать нежные пудровые оттенки, избегать сильного контраста. Тогда такой вариант будет выглядеть актуально и свежо.

  • 17

    Нередко негативное пространство используют при создании лунного маникюра.

  • 18

    Тогда обычно прозрачной остаётся лунка возле основания ногтя. В весеннем маникюре оставшуюся часть можно украсить цветочным рисунком и по желанию дополнить его стразами, блёстками или другим декором.

Маникюр 2020: весенние идеи дизайна (Фото)

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