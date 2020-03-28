Маникюр 2020: модные весенние идеи дизайна с цветами (Фото)

1 Расцвет природы, изобилие ярких красок и приятных ароматов делают весенние месяцы поистине прекрасными.

2 Красота вокруг нас способствует пробуждению женственности и стимулирует желание ухаживать за собой.

3 Неудивительно, что весной трудно встретить девушку, ногти которой не украшал бы яркий весенний маникюр. Его наличие подчеркивает стильность образа и поднимает настроение.

4 Рассматривая в журналах фото весеннего маникюра, можно заметить, что цветочный принт занимает в нем центральное место.

5 Объяснить это довольно просто, ведь именно весной природа радует нас самыми разнообразными цветами. По этой причине и на ноготках расцветает сирень, тюльпаны, нежная сакура и яркие пионы.

6 Преимущество отдаётся именно весенним цветам, а вот розы, ромашки, васильки чаще используются для летнего маникюра.

7 Обычно цветочные мотивы в весеннем маникюре мастер рисует самостоятельно.

8 Для этого он использует специальную кисточку или даже несколько кистей.

9 Цветы можно рисовать довольно грубыми мазками или же использовать акварельную технику.

10 В последнем варианте цвета хорошо растушёвываются и рисунок выглядит слегка размытым.

11 Весенний маникюр в акварельном стиле выглядит очень нежно и идеально подходит молодым девушкам.

12 Поскольку сам по себе цветочный орнамент яркий и заметный, его не обязательно наносить на все ногти.

13 Любительницы скромного дизайна ногтей могут украсить изображением цветка всего один или несколько ноготков на руке.

14 Весенний дизайн ногтей довольно разнообразный. Нередко в нем присутствует и так называемое негативное пространство, когда на ногтях определённые участки остаются незакрашенными.

15 Чаще всего такой маникюр выполняют в геометрическом стиле, при котором очертания квадратов или других фигур наносят цветным лаком, а остальные участки покрывают прозрачной основой.

16 В маникюре весеннем важно использовать нежные пудровые оттенки, избегать сильного контраста. Тогда такой вариант будет выглядеть актуально и свежо.

17 Нередко негативное пространство используют при создании лунного маникюра.