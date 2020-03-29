Маникюр 2020: модные идеи весенней абстракции (Фото)

1 Абстракционизм появился как альтернатива и главный противовес классике в самом банальном своем проявлении.

2 Разобравшись с основными принципами построения узоров в стиле абстракции, предлагаем озаботиться вопросом украшения таких ноготков.

3 Не бойтесь экспериментов, именно они наполняют нашу жизнь новыми незабываемыми эмоциями и красками.

4 А вдохновить вас на измену привычному френчу поможет наша красочная фотогаллерея.

5 Абстрактный маникюр сам по себе выглядит самодостаточно и броско, он мгновенно приковывает взгляд и заставляет с интересом рассматривать каждую деталь неил-арта.

6 Кроме того, неоспоримым преимуществом абстракции является ее универсальность и уместность в любой ситуации, будь то торжественный выход в свет, романтический ужин в ресторане или офисная либо же бытовая повседневность.

7 У импрессионистических узоров нет возрастных ограничений, потому подобные эксперименты приветствуются как в 20, так и в 50 лет.

8 Все зависит от вашей фантазии, оригинальности задумки и материалов, которые имеются в наличии.

9 Женщины стремятся украсить свои ногти различными цветами, яркими красками и всевозможными тёплыми узорами.

10 Маникюр весной имеет громадное обилие разновидностей.

11 Женщины, которые любят выразительные краски, стремятся придать приближающееся летнее настроение своим ногтям, украшая их сочными и яркими тонами.

12 Конечно, такой маникюр никогда не останется незамеченным.

13 Особое восхищение вызывают красочные рисунки на ногтях.

14 Здесь часто используются птицы, причудливые зверушки, мультяшные персонажи, портреты девушек и различная абстракция.

15 Для весны характерна простота и лёгкость. Мы вам советуем подходить к поиску дизайна точно также.

16 Брать идеи для маникюра на весну можно где угодно. Просто наблюдайте за окружающим весенним миром, он вам подскажет сам.

17 Подойдёт причудливый рисунок, особый оттенок небосвода, нежные весенние цветы или причудливая веточка дерева с набухшими почками.