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Мода 2020: элегантные фасоны брюк для дам за 50 (Фото)

Смотрите фото (6)
Мода 2020: элегантные фасоны брюк для дам за 50 (Фото)
05:54 Сегодня Телеграф omode.info Фото: omode.info

Новости шоу бизнеса:Предлагаем вам подборку из 5 лучших фасонов брюк для дам элегантного возраста.

  • 1

    Дудочки

    Дудочками называют классические прямые брюки, которые могут быть чуть выше щиколоток. Они прекрасно сочетаются с любой одеждой и обувью. Единственное исключение - спортивные кроссовки.

  • 2

    Бананы

    Это стильные слегка укороченные брюки с поясом на талии. Для них характерны свободный пошив в бедрах и зауженность книзу.

  • 3

    Чиносы

    Чиносы стали прекрасной альтернативой джинсам. Эти укороченные брюки хороши на каждый день: как для офиса, так и для прогулок. Их можно смело носить с любой одеждой и обувью.

  • 4

    Карроты

    Еще одна модель брюк, свободных в бедрах, зауженных книзу и с длиной чуть выше щиколоток. Часто можно встретить карроты с асимметричным поясом.

  • 5

    Классические брюки

    Хорошо знакомы каждой женщине. Они аналог брюк-дудочек, однако из более плотной ткани. При выборе такой модели брюк учитывай, что их длина должна быть на 2-3 см больше, чем у зауженных.

Самые модные фасоны обуви для сочетания с джинсами этой весной

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Все по теме:

Женская мода, Брюки, Женская одежда, Фасоны, Мода 2020, Одежда для женщин, Стильные брюки.
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