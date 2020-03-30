Мода 2020: элегантные фасоны брюк для дам за 50 (Фото)

Дудочки
Дудочками называют классические прямые брюки, которые могут быть чуть выше щиколоток. Они прекрасно сочетаются с любой одеждой и обувью. Единственное исключение - спортивные кроссовки.
Бананы
Это стильные слегка укороченные брюки с поясом на талии. Для них характерны свободный пошив в бедрах и зауженность книзу.
Чиносы
Чиносы стали прекрасной альтернативой джинсам. Эти укороченные брюки хороши на каждый день: как для офиса, так и для прогулок. Их можно смело носить с любой одеждой и обувью.
Карроты
Еще одна модель брюк, свободных в бедрах, зауженных книзу и с длиной чуть выше щиколоток. Часто можно встретить карроты с асимметричным поясом.
Классические брюки
Хорошо знакомы каждой женщине. Они аналог брюк-дудочек, однако из более плотной ткани. При выборе такой модели брюк учитывай, что их длина должна быть на 2-3 см больше, чем у зауженных.