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Маникюр 2020: модные весенние идеи дизайна в стиле минимализм (Фото)

Смотрите фото (20)
Маникюр 2020: модные весенние идеи дизайна в стиле минимализм (Фото)
13:50 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Иногда в жизни каждой женщины наступает такой момент, когда просто надоедает маникюр с блестками и яркими рисунками.

  • 1

    Рисунки с акриловой росписью, лепка и многие другие технологии маникюра, конечно же, не отступают от своих позиций.

  • 2

    Данный стиль способен придать женским ручкам аккуратность и натуральность, а самое главное, что именно он идеально подходит ко всей одежде из гардероба.

  • 3

    Современные стилисты и мастера маникюра в 2020 году выделили самые невероятные идеи дизайна, которые отлично подойдут как для повседневного образа, так и к вечернему луку.

  • 4

    Минимализм имеет свои сдержанные ограничения и утонченные линии дизайна. При его выполнении зачастую используются только спокойные оттенки лакового покрытия (пастельные и нежно-розовые).

  • 5

    В некоторых случаях отдаются предпочтения приглушенным и темным тонам. Трендом 2020 года для минималистического стиля является серый, черный, белый лак.

  • 6

    Более насыщенным и ярким гаммам стоит уделять внимание в случае, если необходимо слегка приглушить белый фон.

  • 7

    Также мастера маникюра предлагают иногда сменить глянцевый минимализм на матовое покрытие.

  • 8

    Дизайн маникюра в стиле минимализм допускает рисунки и разнообразные орнаменты. Но они имеют главное отличие – очень мелкий размера. Также данные рисунки могут растягиваться по всей ногтевой пластине.

  • 9

    Таким образом, создаются невероятные композиционные варианты маникюра. Минималистический стиль иногда имеет незавершенный вид, словно поставленная точка на одном ноготке ожидает ярких и броских дополнений.

  • 10

    Таким образом, маникюр приобретает оригинальный и загадочный вид.

  • 11

    Данным вариантом дизайна очень часто пользуются представительницы молодого поколения. Ведь это именно тот возраст, когда каждая модница старается придать своему образу загадку и интересную изюминку.

  • 12

    При выборе минималистического маникюра стоит оказаться от лишних элементов и насыщенных тонов.

  • 13

    Большая часть мастеров маникюра склоняется к выводу, что минимализм является монохромным. Это значит, что такой маникюр должен выполняться только в белом, сером, бежевом, бордовом и зеленом оттенке.

  • 14

    В 2020 году актуальностью пользуются маникюр в минималистическом стиле с лунками, овалами и треугольниками.

  • 15

    Иногда девушки ну просто не могут представить свои маникюр без цветочков, лепестков или нежных веточек.

  • 16

    Именно поэтому мастера маникюра включили в минималистический дизайн несколько таких элементов.

  • 17

    Самое главное, что данный декор идеально сочетается как с теплым, так и холодным временем года.

  • 18

    К примеру, в летний период времени невероятно нежно и аккуратно будет смотреться маникюр в нюдовом исполнении, где безымянный или средний ноготок будет иметь орнамент в виде одуванчика.

  • 19

    Таких вариаций существует очень много. Поэтому каждая девушка или женщина найдет тот вариант, который будет ей по душе.

Маникюр 2020: модные идеи весенней абстракции (Фото)

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