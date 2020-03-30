Маникюр 2020: модные весенние идеи дизайна в стиле минимализм (Фото)

Рисунки с акриловой росписью, лепка и многие другие технологии маникюра, конечно же, не отступают от своих позиций.
Данный стиль способен придать женским ручкам аккуратность и натуральность, а самое главное, что именно он идеально подходит ко всей одежде из гардероба.
Современные стилисты и мастера маникюра в 2020 году выделили самые невероятные идеи дизайна, которые отлично подойдут как для повседневного образа, так и к вечернему луку.
Минимализм имеет свои сдержанные ограничения и утонченные линии дизайна. При его выполнении зачастую используются только спокойные оттенки лакового покрытия (пастельные и нежно-розовые).
В некоторых случаях отдаются предпочтения приглушенным и темным тонам. Трендом 2020 года для минималистического стиля является серый, черный, белый лак.
Более насыщенным и ярким гаммам стоит уделять внимание в случае, если необходимо слегка приглушить белый фон.
Также мастера маникюра предлагают иногда сменить глянцевый минимализм на матовое покрытие.
Дизайн маникюра в стиле минимализм допускает рисунки и разнообразные орнаменты. Но они имеют главное отличие – очень мелкий размера. Также данные рисунки могут растягиваться по всей ногтевой пластине.
Таким образом, создаются невероятные композиционные варианты маникюра. Минималистический стиль иногда имеет незавершенный вид, словно поставленная точка на одном ноготке ожидает ярких и броских дополнений.
Таким образом, маникюр приобретает оригинальный и загадочный вид.
Данным вариантом дизайна очень часто пользуются представительницы молодого поколения. Ведь это именно тот возраст, когда каждая модница старается придать своему образу загадку и интересную изюминку.
При выборе минималистического маникюра стоит оказаться от лишних элементов и насыщенных тонов.
Большая часть мастеров маникюра склоняется к выводу, что минимализм является монохромным. Это значит, что такой маникюр должен выполняться только в белом, сером, бежевом, бордовом и зеленом оттенке.
В 2020 году актуальностью пользуются маникюр в минималистическом стиле с лунками, овалами и треугольниками.
Иногда девушки ну просто не могут представить свои маникюр без цветочков, лепестков или нежных веточек.
Именно поэтому мастера маникюра включили в минималистический дизайн несколько таких элементов.
Самое главное, что данный декор идеально сочетается как с теплым, так и холодным временем года.
К примеру, в летний период времени невероятно нежно и аккуратно будет смотреться маникюр в нюдовом исполнении, где безымянный или средний ноготок будет иметь орнамент в виде одуванчика.
Таких вариаций существует очень много. Поэтому каждая девушка или женщина найдет тот вариант, который будет ей по душе.