Маникюр 2020: модные весенние идеи дизайна в стиле минимализм (Фото)

1 Рисунки с акриловой росписью, лепка и многие другие технологии маникюра, конечно же, не отступают от своих позиций.

2 Данный стиль способен придать женским ручкам аккуратность и натуральность, а самое главное, что именно он идеально подходит ко всей одежде из гардероба.

3 Современные стилисты и мастера маникюра в 2020 году выделили самые невероятные идеи дизайна, которые отлично подойдут как для повседневного образа, так и к вечернему луку.

4 Минимализм имеет свои сдержанные ограничения и утонченные линии дизайна. При его выполнении зачастую используются только спокойные оттенки лакового покрытия (пастельные и нежно-розовые).

5 В некоторых случаях отдаются предпочтения приглушенным и темным тонам. Трендом 2020 года для минималистического стиля является серый, черный, белый лак.

6 Более насыщенным и ярким гаммам стоит уделять внимание в случае, если необходимо слегка приглушить белый фон.

7 Также мастера маникюра предлагают иногда сменить глянцевый минимализм на матовое покрытие.

8 Дизайн маникюра в стиле минимализм допускает рисунки и разнообразные орнаменты. Но они имеют главное отличие – очень мелкий размера. Также данные рисунки могут растягиваться по всей ногтевой пластине.

9 Таким образом, создаются невероятные композиционные варианты маникюра. Минималистический стиль иногда имеет незавершенный вид, словно поставленная точка на одном ноготке ожидает ярких и броских дополнений.

10 Таким образом, маникюр приобретает оригинальный и загадочный вид.

11 Данным вариантом дизайна очень часто пользуются представительницы молодого поколения. Ведь это именно тот возраст, когда каждая модница старается придать своему образу загадку и интересную изюминку.

12 При выборе минималистического маникюра стоит оказаться от лишних элементов и насыщенных тонов.

13 Большая часть мастеров маникюра склоняется к выводу, что минимализм является монохромным. Это значит, что такой маникюр должен выполняться только в белом, сером, бежевом, бордовом и зеленом оттенке.

14 В 2020 году актуальностью пользуются маникюр в минималистическом стиле с лунками, овалами и треугольниками.

15 Иногда девушки ну просто не могут представить свои маникюр без цветочков, лепестков или нежных веточек.

16 Именно поэтому мастера маникюра включили в минималистический дизайн несколько таких элементов.

17 Самое главное, что данный декор идеально сочетается как с теплым, так и холодным временем года.

18 К примеру, в летний период времени невероятно нежно и аккуратно будет смотреться маникюр в нюдовом исполнении, где безымянный или средний ноготок будет иметь орнамент в виде одуванчика.