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Маникюр 2020: топовые варианты зеркального дизайна (Фото)

Смотрите фото (19)
Маникюр 2020: топовые варианты зеркального дизайна (Фото)
12:39 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Такое зеркальное покрытие потрясает количеством дизайнов и техник исполнения.

  • 1

    Покрытие зеркального тона никогда не останется не замеченным. В любом дизайне он смотреться прекрасно, и подходит под любой стиль одежды, что делает его универсальным.

  • 2

    Конечно, лидирующие позиции занимают серебряное и золотое покрытие. Но, поэкспериментировав с другими цветами, вы тоже останетесь довольны.

  • 3

    Техник много, но они не сложны в исполнении. Сделав его дома можно получить результат не хуже чем в салоне. Поэтому подбирайте, ту что вам по душе.

  • 4

    Лаки и гель лаки с зеркальным эффектом не имеют такого отражающего эффекта. Но его преимущества он легко наноситься и не требует дополнений.

  • 5

    Достоинства такого покрытия это множество оттенков. Такая техника хорошо будет смотреться на кротких ногтях и средней длинны.

  • 6

    Отражающая пленка поможет создать зеркальный маникюр даже в домашних условиях.

  • 7

    Перед её нанесением рекомендуется окрасить ногтики в тон цвета фольги. После высыхания покрывает ногтик прозрачным лаком. И сразу наносим сверху фольгу аккуратно размахивая её апельсиновой палочкой.

  • 8

    Так же одним из вариантов при создании такого маникюра это использование зеркальных наклеек. Они легки в использовании, так как легко крепятся, на ногти и прочны в эксплуатации.

  • 9

    Для нанесения наклейки нужно обезжирить ногти средством для снятия лака, и приклеить наклейку. Наклейку разравнивают салфеткой.

  • 10

    Одним из самых распространенных способов при создании идеального зеркального тона. Является, конечно, зеркальная пудра. Для этого ногти покрывают лаком тёмных тонов. Затем посыпаем сверху нашей зеркальной пудрой и втираем с помощью спонжа до получения идеального блеска. Закрепить можно прозрачным лаком.

  • 11

    Французский маникюр всегда смориться выигрышно и зеркальная текстура тому не исключение.

  • 12

    Хорошо сочетается матовая поверхность и зеркальная окантовка. Но и на обычное зеркальное покрытие разноцветный френч смориться очень даже хорошо.

  • 13

    Стразы, камни, глитер внесут в зеркальное покрытие свою нотку пикантности. Добавив немного страз к любому дизайну зеркального покрытия уместно. Например, добавив в глянцевую окантовку стразы, френч становиться оригинальнее.

  • 14

    В матовом покрытии добавят контраста цвету. Прикрепив к узору, создаст неповторимый и оригинальный эффект. Украсив стразами, тёмные тона зеркального покрытия, будет вполне уместно.Так как маникюр с камнями всегда в моде.

  • 15

     

    Но стоит помнить о том, что зеркальное покрытие само по себе яркое, и много страз и камней будет смотреться нелепо. Достаточно выделить один ноготь.

  • 16

    Узоры будут хорошо смотреться на темном покрытии сделанные золотом. На светлых тонах лучше использовать золотой либо белый цвет.

  • 17

    Но можно попрактиковать черные узоры на серебре. На цветных лаках хорошо сочетаются золото и серебро.

  • 18

    Матовый тон зеркального цвета придется по душе любительница сдержанно стиля. Но и в этом дизайн можно внести свои коррективы.

Маникюр 2020: модные весенние идеи дизайна в стиле минимализм (Фото)

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