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Недели моды не будет: во Франции отменили показы

Недели моды не будет: во Франции отменили показы
20:17 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Организаторы Французских недель моды решили отменить мероприятия из-за карантина.

Французская федерация высокой моды из-за ситуации с коронавирусом приняла решение отменить Парижскую неделю мужской моды и Неделю высокой моды, которые были запланированы на лето.

Как сообщается на странице федерации в Facebook, парижская неделя мужской моды была запланирована на 23—28 июня 2020 года, а Неделя высокой моды — на 5—9 июля.

"В свете распространения пандемии COVID-19 во всем мире необходимы решительные решения для обеспечения безопасности домов моды, их сотрудников и всех, кто работает в нашей отрасли… Федерация активно сотрудничает со своими членами по поводу возможности реализовать альтернативные проекты", – говорится в сообщении.

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Кроме того, как пишет издание Vogue, Неделю мужской моды в Милане, которая была запланирована на 19−23 июня, организаторы решили перенести на осень и провести совместно с женскими показами (22−28 сентября). Параллельно разрабатываются новые цифровые форматы, чтобы поддержать модные бренды.

Также, Британский модный совет принял решение отменить показы мужских коллекций в Лондоне. Неделя мужской моды должна была пройти в июне 2020 года.

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Мода, Карантин, Отмена, Коронавирус, Показ мод.
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