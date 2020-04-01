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Маникюр 2020: главные тренды дизайна на весну (Фото)

Смотрите фото (19)
Маникюр 2020: главные тренды дизайна на весну (Фото)
14:51 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:С наступлением весны желание кардинальных преображений начинает без устали преследовать нас, и противостоять ему нет смысла.

  • 1

    Весна – время цветения и перемен. Поэтому каждой девушке важно выглядеть свежо и на волне модных идей.

  • 2

    Знание основных модных тенденций маникюра на сезон весна/лето 2020 придаст уверенности в себе каждой женщине.

  • 3

    Красивый градиент, нежный и легкий французский маникюр или металлические оттенки на ногтях, если используется гель лак – все это подчеркнёт стиль и вкус женщины, ведь эти идеи уже длительное время на пике популярности.

  • 4

    Пастельные тона или яркие неоновые краски – новинки этого года настолько многообразны, что каждая сможет порадовать себя и ноготки красивым дизайном ногтей 2020.

  • 5

    В последние годы идеи цветового оформления ногтей не всегда привязаны к восприятию определенного времени года. Поэтому, весной уже никого не удивишь яркими или темными ногтями.

  • 6

    В тоже время, не теряют популярности и пастельные оттенки.

  • 7

    Неизменным лидером остаётся классический французский маникюр и градиент.

  • 8

    Длина ногтей напрямую влияет на образ, который создаёт их обладательница.

  • 9

    Тенденции маникюра 2020 продолжают использование градиента, а значит, длина ногтей должна быть такой, чтобы выгодно этот градиент подчеркнуть.

  • 10

    Для любительниц неординарной длины и формы ногтей можно попробовать форму «кошачий коготок».

  • 11

    Правда, в носке такие ногти могут оказаться не совсем удобными и не подойдут всем в соответствии с офисным кодом внешнего вида.

  • 12

    Но зато, такие ногти буду невероятно смотреться с градиентом или омбре, как впрочем и с любым другим дизайном, например, кошачий глаз, поскольку имеют большую площадь для применения эффекта.

  • 13

    Продолжает оставаться на пике популярности маникюр омбре.

  • 14

    Тенденции перехода цвета остаются модными не только как идеи для дизайна ногтей, но и волос, одежды.

  • 15

    Однако, омбре на ногтях сразу выделит вас как знающую толк в моде особу женского пола.

  • 16

    Тенденции зимы 2020 продолжаются в некотором роде и весной, а именно в металлическом маникюре.

  • 17

    Кружевной маникюр 2020 предлагается не только как вариант свадебного дизайна, но и просто как маникюр для нежных и романтичных натур.

  • 18

    Если вам надоели однообразные однотонные ногти, можно воспользоваться современными технологиями маникюра и сделать маникюр с помощью стемпинга.

Маникюр 2020: модные весенние идеи дизайна в стиле минимализм (Фото)

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