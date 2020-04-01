Маникюр 2020: главные тренды дизайна на весну (Фото)

1 Весна – время цветения и перемен. Поэтому каждой девушке важно выглядеть свежо и на волне модных идей.

2 Знание основных модных тенденций маникюра на сезон весна/лето 2020 придаст уверенности в себе каждой женщине.

3 Красивый градиент, нежный и легкий французский маникюр или металлические оттенки на ногтях, если используется гель лак – все это подчеркнёт стиль и вкус женщины, ведь эти идеи уже длительное время на пике популярности.

4 Пастельные тона или яркие неоновые краски – новинки этого года настолько многообразны, что каждая сможет порадовать себя и ноготки красивым дизайном ногтей 2020.

5 В последние годы идеи цветового оформления ногтей не всегда привязаны к восприятию определенного времени года. Поэтому, весной уже никого не удивишь яркими или темными ногтями.

6 В тоже время, не теряют популярности и пастельные оттенки.

7 Неизменным лидером остаётся классический французский маникюр и градиент.

8 Длина ногтей напрямую влияет на образ, который создаёт их обладательница.

9 Тенденции маникюра 2020 продолжают использование градиента, а значит, длина ногтей должна быть такой, чтобы выгодно этот градиент подчеркнуть.

10 Для любительниц неординарной длины и формы ногтей можно попробовать форму «кошачий коготок».

11 Правда, в носке такие ногти могут оказаться не совсем удобными и не подойдут всем в соответствии с офисным кодом внешнего вида.

12 Но зато, такие ногти буду невероятно смотреться с градиентом или омбре, как впрочем и с любым другим дизайном, например, кошачий глаз, поскольку имеют большую площадь для применения эффекта.

13 Продолжает оставаться на пике популярности маникюр омбре.

14 Тенденции перехода цвета остаются модными не только как идеи для дизайна ногтей, но и волос, одежды.

15 Однако, омбре на ногтях сразу выделит вас как знающую толк в моде особу женского пола.

16 Тенденции зимы 2020 продолжаются в некотором роде и весной, а именно в металлическом маникюре.

17 Кружевной маникюр 2020 предлагается не только как вариант свадебного дизайна, но и просто как маникюр для нежных и романтичных натур.