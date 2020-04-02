Модные тренды весна-лето 2020 для тех, кому за 40

1 В материале расскажем, как совместить в себе элегантность, строгость и модные тенденции для женщин, перешагнувших 40-летний рубеж. Свежие идеи помогут вам преобразиться, быть уверенной в себе и чувствовать пристальные взгляды восхищения мужской и женской половины. Правила выбора одежды после 40 Многие дамы считают, что в возрасте 40+ необходимо отказаться от любой одежды, которая хоть немного будет подчеркивать силуэт фигуры. Поэтому начинают выбирать одежду на размер больше, стараясь избегать декольте, обтягивающих вариантов, а также исключая любые короткие юбки и платья.

2 Конечно, слишком вычурный наряд, включающий в себе короткие шортики и колготки в клетку вряд ли подойдет солидным дамам, но слишком скучные предметы гардероба также стоит исключить, так как они только прибавят возраст. В первую очередь образ 40-летней дамы включает в себя умеренность и ни в коем случае его нельзя перегружать обилием аксессуаров и дизайнерских элементов. Стилисты выработали ряд правил, которые помогут вам в 40 лет выглядеть модно и при этом эффектно:

3 1. Из образа стоит исключить: слишком высокий каблук, откровенные вырезы на спине, ногах, декольте, молодежные рваные джинсы, яркие украшения. Лучше сделать ставку на простоту в одежде и лаконичность.

4 2.Если вы любите одежду оверсайз, то ее необходимо выбирать в сочетании с более приталенным кроем предметов гардероба. К примеру, свитер оверсайз отлично гармонирует с юбкой-карандаш. У женщин после 40 должны быть вещи различных стилей, которые необходимо умело комбинировать.

5 3.В 40 лет еще не совсем заметны возрастные изменения, но и подчеркивать слишком свои явные достоинства также не стоит. Если у вас стройные ноги и пышная грудь, то не нужно покупать явного декольте или одежду с размером мини. Пусть это будет аккуратный вырез в юбке ниже колен или блузка на пуговках.

6 4.Слишком яркие принты и высокий каблук, с вычурными формами приведет к тому, что вы только прибавите себе несколько ненужных лет. Казаться молодой и подчеркивать достоинства – совершенно две разные вещи.

7 5.Сдержанней образ должен быть не только в одежде, но в маникюре, прическе и макияже. Если собрать все советы модных стилистов, то в 40+ необходимо избегать: Тенденции моды в сезоне весна-лето 2020 для дам старше 40 Перед тем как выбрать одежду стоит все-таки узнать последние новинки моды. А уже потом подбирать вещи в соответствии со своим возрастом. Идеальная длина – ниже колен;