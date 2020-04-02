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Модные тренды весна-лето 2020 для тех, кому за 40

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Модные тренды весна-лето 2020 для тех, кому за 40
11:28 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com formulakrasoty.com

Новости шоу бизнеса:В 40 лет женщинам необходимо выбирать вещи стильные и более строгие. В весенне-летний период хочется добавить в гардероб побольше красок в легких вещах.

  • 1

    В материале расскажем, как совместить в себе элегантность, строгость и модные тенденции для женщин, перешагнувших 40-летний рубеж. Свежие идеи помогут вам преобразиться, быть уверенной в себе и чувствовать пристальные взгляды восхищения мужской и женской половины.

    Правила выбора одежды после 40

    Многие дамы считают, что в возрасте 40+ необходимо отказаться от любой одежды, которая хоть немного будет подчеркивать силуэт фигуры. Поэтому начинают выбирать одежду на размер больше, стараясь избегать декольте, обтягивающих вариантов, а также исключая любые короткие юбки и платья.

  • 2

    Конечно, слишком вычурный наряд, включающий в себе короткие шортики и колготки в клетку вряд ли подойдет солидным дамам, но слишком скучные предметы гардероба также стоит исключить, так как они только прибавят возраст.

    В первую очередь образ 40-летней дамы включает в себя умеренность и ни в коем случае его нельзя перегружать обилием аксессуаров и дизайнерских элементов. Стилисты выработали ряд правил, которые помогут вам в 40 лет выглядеть модно и при этом эффектно:

  • 3

    1. Из образа стоит исключить: слишком высокий каблук, откровенные вырезы на спине, ногах, декольте, молодежные рваные джинсы, яркие украшения. Лучше сделать ставку на простоту в одежде и лаконичность.

     

  • 4

    2.Если вы любите одежду оверсайз, то ее необходимо выбирать в сочетании с более приталенным кроем предметов гардероба. К примеру, свитер оверсайз отлично гармонирует с юбкой-карандаш. У женщин после 40 должны быть вещи различных стилей, которые необходимо умело комбинировать.

  • 5

    3.В 40 лет еще не совсем заметны возрастные изменения, но и подчеркивать слишком свои явные достоинства также не стоит. Если у вас стройные ноги и пышная грудь, то не нужно покупать явного декольте или одежду с размером мини. Пусть это будет аккуратный вырез в юбке ниже колен или блузка на пуговках.

  • 6

    4.Слишком яркие принты и высокий каблук, с вычурными формами приведет к тому, что вы только прибавите себе несколько ненужных лет. Казаться молодой и подчеркивать достоинства – совершенно две разные вещи.

  • 7

    5.Сдержанней образ должен быть не только в одежде, но в маникюре, прическе и макияже.

    Если собрать все советы модных стилистов, то в 40+ необходимо избегать:

    Тенденции моды в сезоне весна-лето 2020 для дам старше 40

    Перед тем как выбрать одежду стоит все-таки узнать последние новинки моды. А уже потом подбирать вещи в соответствии со своим возрастом. Идеальная длина – ниже колен;

  • 8

    Тренд весны-лета 2020 – мягкие и светлые, пастельные тона в одежде;

     

    В сезоне весна-лето 2020 актуальные вещи спокойных и мягких цветов. Женщинам 40+ такая расцветка поможет освежить образ и визуально убрать пару лет. В форме одежде лучше отдавать предпочтение классическим вариантам. Избегать вычурных и слишком откровенных деталей в гардеробе.

Как можно использовать бежевый карандаш для макияжа

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Советы, Женщина, Стиль, Модные вещи, Мода 40+.
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