Интересные трюки для нанесения макияжа

1 К сожалению, не все понимают как, куда и сколько наносить декоративной косметики. В этом материале мы собрали 15 хитростей нанесения макияжа, о которых умалчивают профессиональные визажисты. ВВ-крем Тон и увлажнение. Не торопитесь покупать очередной тюбик ВВ-крема, сделайте его своими силами прямо у себя в ванне. Для этого смешайте тональный крем с любым увлажняющим. Преимущество такой самодельной основы в том, что пропорции компонентов определяете вы сами, а значит можете подобрать свою уникальную консистенцию. Такое средство позволит освежить, выровняет цвет лица, замаскирует небольшие недостатки и увлажнит кожу не хуже чем ВВ-крем известного производителя.

2 Направление растушевки Правильное направление растушевки. Признайтесь, вы хоть раз задумывались о технике нанесения и растушевки тональных средств? Почти все знают, что увлажняющие крема нужно наносить строго по массажным линиям, но не многие владеют информацией о правильном нанесении тонального крема. Раскрываем секрет: растушевывать тональные средства нужно строго по направлению вниз. Делать это нужно для того, чтобы пригладить пушок, который есть на лице у каждой девушки. Нарушив это правило, вы поднимите ворсинки и макияж не будет идеальным.

3 Приподнимаем бровь Искусственно приподнимаем брось. Освежить лицо, сделать взгляд более открытым и выразительным, можно слегка приподняв бровь при помощи макияжа. Для этого проведите линию по кости под бровью мягким карандашом матового розового или белого оттенка. После этого тщательно растушуйте ее границы, чтобы остался лишь едва заметный оттенок.

4 Маскируйте недостатки Искусственно приподнимаем брось. Освежить лицо, сделать взгляд более открытым и выразительным, можно слегка приподняв бровь при помощи макияжа. Для этого проведите линию по кости под бровью мягким карандашом матового розового или белого оттенка. После этого тщательно растушуйте ее границы, чтобы остался лишь едва заметный оттенок.

5 Контуринг Коричневая помада для контуринга. Если у вас в косметичке завалялась коричневая помада, которая вам не идет, используйте ее для контуринга. Наносите помаду с помощью пальцев на зоны, которые нужно затемнить, растушевывайте и покрывайте лицо тонким слоем пудры. Такой трюк, позволит выгодно изменить пропорции лица и сделать макияж объемным.

6 Скрываем следы усталости Розовые румяна от следов усталости. Розовые румяна - это волшебство, это продукт, который должен быть в косметичке каждой женщины. С их помощью можно не только нарисовать на лице свежий румянец, но и скрыть следы усталости. Для этого, поставьте едва заметную точку по центру нижнего века, прямо под линией роста нижних ресниц. Такой трюк поможет сделать глаза отдохнувшими, а взгляд ярким и выразительным.

7 Выразительность верхнего века Закрашиваем межресничное пространство. Не стоит недооценивать роль подводки в макияже. Например, аккуратно закрасив межресничное пространство карандашом, можно сделать взгляд выразительным. Такой прием сработает даже если у вас нет времени на полноценный макияж. Цвет подводки нужно выбирать, отталкиваясь от оттенка своих ресниц. Для блондинок подойдет серый и коричневый, для брюнеток - темно-коричневый и черный.

8 Идеальные линии Четкие линии. Используйте скотч, если вы не уверены в своих навыках работы с карандашом или подводкой. Полоски скотча помогут вам нарисовать ровные и симметричные стрелки и очертить брови.

9 Приподнять глаза Приподнять глаза и брови. С помощью хайлайтера можно слегка приподнять глаза и брови. Для этого проведите над бровью тонкую дугу и растушуйте ее кончиками пальцев.