Для любителей стиля бохо: подборка модных сумок

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Неудивительно, что фанаты бохо создают такие сумки самостоятельно, стараясь добавить какую-то уникальную и необычную деталь по своему вкусу.

На таких сумках вы обнаружите множество дополнительных деталей, таких как бахрома, кружево, кожаные и деревянные детали, вышивка, перья и камни.

Бохо-сумка с кожаной вставкой и бахромой