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Для любителей стиля бохо: подборка модных сумок

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Для любителей стиля бохо: подборка модных сумок
23:41 Чт, 2 Апрель 2020 Телеграф omode.info Фото: Pinterest

Новости шоу бизнеса:Сумки в стиле бохо отличаются лёгкостью, свежестью, новизной и той особой ноткой утончённости и индивидуального стиля.

  • 1

    Неудивительно, что фанаты бохо создают такие сумки самостоятельно, стараясь добавить какую-то уникальную и необычную деталь по своему вкусу.

    На таких сумках вы обнаружите множество дополнительных деталей, таких как бахрома, кружево, кожаные и деревянные детали, вышивка, перья и камни.

    Бохо-сумка с кожаной вставкой и бахромой

  • 2

     

    Нежная весенне-летняя сумочка с вязаными и кожаными деталями

  • 3

      

    Соединение хиппи и бохо в одной сумке

  • 4

     

    Полностью вязаная сумка в стиле бохо

  • 5

     

    Интересная джинсовая сумка с кружевом и ручной вышивкой

  • 6

     

    Стильная сумка из шерсти с яркими цветами

  • 7

     

    Классическая лёгкая и пёстрая бохо-сумка

  • 8

      

    Шикарная сумка с необычным узором

  • 9

     

    Исключительно лёгкая сумочка на лето

  • 10

     

    Модная круглая вязаная сумка яркого цвета

  • 11

     

    Идеальная сумка для нежного образа

  • 12

     

    Кожаный клатч, умело дополненный кружевом

  • 13

      

    Очаровательная и стильная бохо-сумка с перьями

  • 14

     

    Бохо-хиппи сумка с ручной вышивкой

  • 15

      

    Украшенная бахромой пастельная сумка в стиле бохо

Модные тренды весна-лето 2020 для тех, кому за 40

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Сумка, Подборка, Бохо, Стиль бохо, Сумка в стиле бохо.
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