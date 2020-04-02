Для любителей стиля бохо: подборка модных сумок

Неудивительно, что фанаты бохо создают такие сумки самостоятельно, стараясь добавить какую-то уникальную и необычную деталь по своему вкусу.
На таких сумках вы обнаружите множество дополнительных деталей, таких как бахрома, кружево, кожаные и деревянные детали, вышивка, перья и камни.
Бохо-сумка с кожаной вставкой и бахромой
Нежная весенне-летняя сумочка с вязаными и кожаными деталями
Соединение хиппи и бохо в одной сумке
Полностью вязаная сумка в стиле бохо
Интересная джинсовая сумка с кружевом и ручной вышивкой
Стильная сумка из шерсти с яркими цветами
Классическая лёгкая и пёстрая бохо-сумка
Шикарная сумка с необычным узором
Исключительно лёгкая сумочка на лето
Модная круглая вязаная сумка яркого цвета
Идеальная сумка для нежного образа
Кожаный клатч, умело дополненный кружевом
Очаровательная и стильная бохо-сумка с перьями
Бохо-хиппи сумка с ручной вышивкой
Украшенная бахромой пастельная сумка в стиле бохо