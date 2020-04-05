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Трендовые аксессуары 2020: самые модные украшения весенне-летнего сезона

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Трендовые аксессуары 2020: самые модные украшения весенне-летнего сезона
03:02 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Пять тенденций в украшениях, которые будут царить в новом сезоне.

  • 1

    Аксессуары XL

    Несмотря на то, что минимализм (характерный для 90-х годов прошлого столетия) стал одним из главных стилистических течений сезона, украшения и аксессуары не спешат поддаваться этому тренду. Напротив, мир моды весны-лета 2020 игнорирует минимализм в пользу монументальности, которая распространяется на серьги, колье и браслеты. Показ высокой моды бренда Schiaparelli стал ярким примером этого тренда, ведь он был самым театральным из всех. Вещи бренда были больше похожи на доспехи или на скульптурные композиции. Этому примеру также последовали дома моды Halpern, Zimmerman, Ports 1961, Ulla Johnson и Brandon Maxwell. Все они сошлись на том, что в моду вошли монументальные украшения и наряды, которые передают брутальный, грубый и строгий стиль. Кстати, такие решения стали контрапунктом к сдержанности показов Hermès, Givenchy и Bottega Veneta. Несмотря на это, всеми дизайнерами руководил преимущественно урбанистический стиль.

  • 2

    Колье из толстых звеньев

    Несмотря на то, что подобные украшения были в списке трендов сезона осень-зима 2019/2020 (благодаря показам Bottega Veneta и JW Anderson), только в новом сезоне они обретут настоящую популярность. Такие колье уже были замечены на показах множества знаменитых брендов для сезона весна-лето 2020. Дом моды Sacai предложил короткую версию такого колье в виде чокера, а бренд Brandon Maxwell создал очень длинное колье (практически до пояса) с отделкой из глиттера. Некоторый баланс нашел бренд Chanel: он создал колье средней длины с открытыми звеньями, что позволило играть с цветом и материалом. Ну а бренд Zimmerman декорировал колье гигантской подвеской.

  • 3

    Ракушки

    Коллекция сезона осень-зима дома моды Prada стала виновницей возвращения этого тренда 2000-х годов. Да, теперь можно и нужно надевать украшения и аксессуары с ракушками. Однако даже они будут подвергнуты трансформациям в соответствии с новыми тенденциями. Отправляйтесь на поиск гигантских колье с ракушками! Серьги и браслеты тоже приветствуются, однако в этом случае нужно выбрать что-то одно, так как сами по себе ракушки уже выглядят оригинально и привлекают максимум внимания. Этот аксессуар также представил дом моды Balenciaga, который декорировал эти самые ракушки своим логотипом. Только дом моды Oscar de la Renta решил не экспериментировать и предпочел традиционные круглые серьги.

  • 4

    Длинные металлические серьги

    Сезон весна-лето 2020 пройдет под знаком металлических украшений. Возвращается спрос на золотистый металл, что также демонстрирует любовь мира моды к винтажному стилю. Многие бренды ввели в свои коллекции металлические украшения разнообразных форм и дизайна. Valentino (дом моды, который в лучшей форме представил металлические украшения) создал золотистые серьги и колье с элементами драгоценных камней. Их аксессуары выглядели стильно и утонченно. В этом же направлении двигались бренды Chloe, Jil Sander, Alberta Ferretti и Alexander McQueen.

  • 5

    Украшения из оригинальных материалов

    На самом деле, нельзя считать эти материалы абсолютно новыми, но их появление на показах знаменитых брендов стало настоящим событием. Это нетрадиционные материалы, которые ранее крайне редко использовались для создания сережек, колье, браслетов... Эти тренды просто разрушают все каноны бижутерии и дорогостоящих украшений. Таким образом, керамика, каучук, стекло и другие материалы трансформируются, чтобы стать стильными украшениями. Например, появляются круглые прозрачные серьги от Nina Ricci, эклектические аксессуары от Ulla Johnson, воздушные серьги от Nina Ricci и украшения в стиле бохо от Stella McCartney. Поэтому не бойтесь странных аксессуаров (в отношении материалов и дизайна), ведь именно они будут диктовать моду сезона весна-лето 2020. 

Модные тренды весна-лето 2020 для тех, кому за 40

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Мода, Стиль, Украшения, Аксессуары, Тренд, Весна 2020.
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