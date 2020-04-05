Скачать
Воскресенье, 05.04.2020
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля
Использование и утилизация медицинских масок: рекомендации МОЗ (Фото)
Использование и утилизация медицинских масок: рекомендации МОЗ (Фото)
"Хороший уровень": Лунин оценил вратарские способности Куртуа
"Хороший уровень": Лунин оценил вратарские способности Куртуа
Вербное воскресенье 2020 у католиков: что нельзя делать в этот день
Сегодня Вербное воскресенье у католиков: приметы и традиции

Маникюр 2020: нежные идеи для весеннего настроения (Фото)

Смотрите фото (21)
Маникюр 2020: нежные идеи для весеннего настроения (Фото)
10:32 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Можно поднять себе настроение прекрасным ярким маникюром. О самых модных весенних трендах - далее в материале.

  • 1

    Паутинка

    Градиент и паутинка на ногтях.

    Сложный и очень интересный вариант дизайна, выполненный в пастельных оттенках в технике градиент и дополненный модной нынче паутинкой.

  • 2

    Маки

    Цветы тонкими линиями.

    Рисунки тонкими линиями вошли в моду еще прошлым летом, но и сейчас продолжают волновать сердца модниц. Весна - прекрасный повод порадовать себя модным дизайном в серых оттенках с минималистскими изображениями маков и отпечатанной золотистой фольгой.

  • 3

    Нежный беж

    Нежный маникюр в бежевом цвете.

    Нежный повседневный маникюр в бежевом цвете, дополненный матовой фольгой и веточками из страз. Это идеальный весенний дизайн на все случаи жизни.

  • 4

    Растяжка блесток

    Практичный маникюр с блестками.

    Еще один пример очаровательного и практичного маникюра, повторить который сможет каждая девушка. Все, что вам потребуется - это бежевый лак и немного блесток, которые нужно аккуратно растянуть от кончика ногтя к его основанию.

  • 5

    Суперблеск

    Блестящий маникюр с использованием золотистых блесток.

    Эта идея понравится всем любительницам броского маникюра. Золотистые блестки и объемные веточки прекрасно подойдут для создания восхитительного праздничного дизайна.

  • 6

    Капельки

    Маникюр с каплями.

    Шикарный маникюр в пастельных оттенках розового и голубого с изображениями веточек нежных цветов и капельками выглядит изящно, свежо и сдержано.

  • 7

    Птица

    Маникюр в фиолетовом цвете.

    Фиолетовый цвет - это всегда таинственно и эффектно. Этот оттенок прекрасно подойдет всем любительницам яркого маникюра. А для того, чтобы дизайн выглядел веселее, украсьте отдельные ноготки изображениями птиц.

  • 8

    Игривая геометрия

    Нюдовые ногти с геометрическими рисунками.

    Геометрия в ногтевом дизайне совсем не та, что в школьных учебниках и эти нюдовые ногти - яркое тому доказательство. Игривые полосочки, круги и точки, нарисованные цветными красками выглядят очень стильно и ярко.

  • 9

    Модная гель-краска

    Маникюр с фольгой и паутинкой.

    Еще один пример маникюра с модной гель-краской "Паутинка". Принцип создания предельно прост: бежевый лак, фольга и несколько полосок "паутинки".

  • 10

    Весенние цвета

    Чудесный весенний маникюр.

    Фантастический весенний маникюр с розово-салатным градиентом на нескольких пальчиках и великолепным цветком из страз.

  • 11

    Негативное пространство

    Оригинальный маникюр с негативным пространством.

    Оригинальная интерпретация популярного дизайна с негативным пространством - отличный вариант для стильного весеннего маникюра.

  • 12

    Белизна

    Белоснежный маникюр.

    Белый лак на ногтях всегда смотрится свежо и эффектно, а если добавить жемчужную втирку и яркие фиолетовые цветы, получится сногсшибательный весенний маникюр.

  • 13

    Установки

    Позитивные установки.

    Наклейки с разнообразными надписями в этом сезоне популярны как никогда. Используйте наклейки со значимыми для вас словами, чтобы настроить себя на позитивный лад.

  • 14

    Акварели

    Акварельные рисунки.

    Наклейки, стилизованные под акварельные рисунки, - самый простой способ сделать свои ногти яркими и по-настоящему весенними.

  • 15

    В розовом цвете

    Броский маникюр в розовом цвете.

    Весной мы еще не можем позволить себе переодеться в яркую одежду, но сделать сочный весенний маникюр под силу каждому. Розовый цвет, пайетки, сердечки и соответствующие надписи продемонстрируют окружающим ваш романтический настрой.

  • 16

    Лунный маникюр

    Лунный маникюр

    Очень стильный лунный маникюр, в котором гармоничным образом удалось сочетать розовый и салатный оттенки, а также блестки.

  • 17

    Кусочки

    Маникюр в стиле геометрия.

    Очень милый маникюр в желто-розовых цветах подчеркнет красоту ваших ручек этой весной.

  • 18

    Плавный переход

    Плавный переход в приглушенных оттенках.

    Весенний маникюр необязательно должен быть ярким, блестящим и цветочным. Если вам по душе более элегантные решения, выбирайте растяжку цвета от темно лилового к светлому.

  • 19

    Птицы

    Голубо-розовый маникюр с птицами.

    Птицы - первые предвестники весны. Если в ваши края они не прилетели, изобразите их на своих ногтях, покрытых голубым и розовым лаком.

  • 20

    Классическое сочетание

    Маникюр в классическом стиле

    Сочетание красного и белого уже давно стало классическим. Добавьте к этим цветам геометрические элементы и получите суперстильный маникюр на особый случай и каждый день.

Маникюр 2020: трендовые идеи дизайна с втиркой (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (21)

Все по теме:

Ногти, Лак, Дизайн, Декор, Стильный маникюр, Модный маникюр, Нейл-арт, Весенний маникюр, Мода 2020, Маникюр на весну, Маникюр 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине с понедельника начнут работать новые ограничительные меры
02 Карантин: В Кабмине объяснили, почему граждане должны носить с собой удостоверение личности
03 ТОП продукты, которые лучше хранить в морозилке
04 Карантин в Украине: Юрист объяснил, что такое "общественное место"
05 Защитит легкие: простой, но эффективный напиток
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карантин в Украине: Юрист объяснил, что такое &quot;общественное место&quot;
Карантин: Юрист объяснил, что такое "общественное место"
Карта коронавируса в Украине и мире 5 апреля: как распространяется Covid-19
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Тепло наступает: чем &quot;удивит&quot; погода сегодня, 5 апреля
Тепло наступает: чем "удивит" погода сегодня, 5 апреля
Audi показала модель RS3 в исполнении Nardo Edition (Фото)
Audi показала модель RS3 в исполнении Nardo Edition (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь