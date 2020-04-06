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Не только стильно, но и молодо: цветы и цветовые сочетания, которые сделают моложе

Смотрите фото (11)
Не только стильно, но и молодо: цветы и цветовые сочетания, которые сделают моложе
02:47 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:10 образов, которые точно сделают вас моложе благодаря правильно подобранным цветам и оттенкам.

  • 1

    Разные оттенки голубого

    В этом сезоне пиджаки стали чуть ли не главной вещью. Мы уже много об этом говорили в контексте главных тенденций весны 2020. Поэтому спешите приобрести пиджак голубого цвета и сочетайте его с вещами в других оттенках голубого.

  • 2

    Белая куртка

    Пришло время курток (джинсовых или кожаных) белого цвета. Их главное преимущество в том, что они сочетаются с вещами любых стилей. Универсальная и очень стильная вещь.

  • 3

    Желтый цвет

    Это один из трендовых цветов сезона весна-лето 2020. Сочетайте желтый с вещами и аксессуарами коричневого цвета. Наряд будет выглядеть стильно и гармонично. Прекрасный вариант для уличного образа.

  • 4

    Розовое платье

    Решитесь на эксперимент с цветами! Вдохновитесь образом, что на фото, и купите, наконец, однотонное платье розового цвета. Кроме того, монохромность сейчас в моде. Вы гарантированно будете в центре внимания. Преимущественно рекомендуется тем девушкам, которые любят женственные, нежные наряды.

  • 5

    Красный цвет

    Нельзя не упомянуть цвет, который всегда остается в моде. Костюм красного цвета обязательно должен быть в вашем гардеробе. В нем вы будете выглядеть стильно, сексуально и молодо.

  • 6

    Темно-синий

    Черный цвет всегда в моде, не так ли? Мы часто надеваем одежду черного цвета, когда хочется выглядеть стройной. Однако весна – не очень подходящий сезон для этого цвета. Лучший вариант – темно-синий цвет.

  • 7

    Лиловый

    Лиловый цвет сейчас очень популярный. Подберите стильный кардиган лилового цвета, и вы точно будете похожи на молоденькую модницу.

  • 8

    Нейтральные тона

    Бежевые, светло-коричневые, белые вещи – это всегда гарантия элегантного, утонченного образа. Кроме того, светлые тона всегда молодят. Поэтому все, что вами нужно – стильный бежевый пиджак и белые джинсы.

  • 9

    Зеленая блузка

    Вам точно понадобится стильная блузка зеленого цвета. Выбирайте оригинальные фасоны с объемными рукавами, модели оверсайз или более классические (сочетать с молодежными аксессуарами). Хорошей компанией этой вещице станут яркие штаны на высокой талии.

  • 10

    Сочетание розового и голубого

    Не бойтесь ярких комбинаций. Чтобы выглядеть моложе, нужно избежать скучных цветовых решений и темных тонов. Вот почему вам придется приобрести розовую блузку и костюм голубого цвета. Наденьте босоножки на каблуке, возьмите розовый клатч и смело отправляйтесь на торжественное мероприятие, вечеринку или деловую встречу.

Трендовые аксессуары 2020: самые модные украшения весенне-летнего сезона

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Все по теме:

Мода, Стиль, Образ, Наряд, Весна, Мода 2020, Мода весна 2020.
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