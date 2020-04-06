Не только стильно, но и молодо: цветы и цветовые сочетания, которые сделают моложе

1 Разные оттенки голубого В этом сезоне пиджаки стали чуть ли не главной вещью. Мы уже много об этом говорили в контексте главных тенденций весны 2020. Поэтому спешите приобрести пиджак голубого цвета и сочетайте его с вещами в других оттенках голубого.

2 Белая куртка Пришло время курток (джинсовых или кожаных) белого цвета. Их главное преимущество в том, что они сочетаются с вещами любых стилей. Универсальная и очень стильная вещь.

3 Желтый цвет Это один из трендовых цветов сезона весна-лето 2020. Сочетайте желтый с вещами и аксессуарами коричневого цвета. Наряд будет выглядеть стильно и гармонично. Прекрасный вариант для уличного образа.

4 Розовое платье Решитесь на эксперимент с цветами! Вдохновитесь образом, что на фото, и купите, наконец, однотонное платье розового цвета. Кроме того, монохромность сейчас в моде. Вы гарантированно будете в центре внимания. Преимущественно рекомендуется тем девушкам, которые любят женственные, нежные наряды.

5 Красный цвет Нельзя не упомянуть цвет, который всегда остается в моде. Костюм красного цвета обязательно должен быть в вашем гардеробе. В нем вы будете выглядеть стильно, сексуально и молодо.

6 Темно-синий Черный цвет всегда в моде, не так ли? Мы часто надеваем одежду черного цвета, когда хочется выглядеть стройной. Однако весна – не очень подходящий сезон для этого цвета. Лучший вариант – темно-синий цвет.

7 Лиловый Лиловый цвет сейчас очень популярный. Подберите стильный кардиган лилового цвета, и вы точно будете похожи на молоденькую модницу.

8 Нейтральные тона Бежевые, светло-коричневые, белые вещи – это всегда гарантия элегантного, утонченного образа. Кроме того, светлые тона всегда молодят. Поэтому все, что вами нужно – стильный бежевый пиджак и белые джинсы.

9 Зеленая блузка Вам точно понадобится стильная блузка зеленого цвета. Выбирайте оригинальные фасоны с объемными рукавами, модели оверсайз или более классические (сочетать с молодежными аксессуарами). Хорошей компанией этой вещице станут яркие штаны на высокой талии.