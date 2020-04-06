Маникюр 2020: модные тенденции дизайна на весну (Фото)

1 Тенденции в nail-индустрии меняются не так часто.

2 Но все же каждый сезон появляются новинки, которые покоряют сердца миллион девушек.

3 В 2020 году естественность и незатейливость дизайна ногтей должны быть на первом месте.

4 Минимализм, геометрия и легкий акцент на нескольких ноготках — главные тренды, которых стоит придерживаться.

5 Каждый сезон мода диктует трендовую форму ногтей. Так, в 2020 году, она будет зависеть от времени года.

6 Зимой и весной отдайте предпочтение коротким ноготкам естественной формы: мягкий квадрат, овальные и круглые ногти.

7 А вот летом и осенью наиболее популярной будет средняя длина миндальной формы.

8 Выбор цвета — это, наверное, самое сложное, что может быть в маникюре.

9 Палитры настолько разнообразны, что остановится на чем-то одном невозможно.

10 Но все же чтобы облегчить ваш выбор, предлагаем ориентироваться на модные цвета сезона.

11 На весенний период выбирайте свежие, нежные оттенки: бирюзовый, сиреневый, розовый, белый.

12 Один из интересных вариантов французского маникюра, который будет актуальным на протяжении всего года.

13 Нежный переход от основного цвета к белому смотрится очень элегантно и благородно.

14 А для праздничного настроения можете украсить ноготки любимым декором: стразы, бусинки, фольга.

15 В этом году более популярным станет использование геометрии, при создании дизайна в стиле минимализма.

16 Точки, линии, ромбы, квадраты — все это стильно, а главное — элегантно украсит ваши ногти.

17 Дизайн с цветами прекрасен и актуален в любое время года.

18 Также качестве декора используйте изображения листвы, веточек.