Маникюр 2020: модные тенденции дизайна на весну (Фото)

Тенденции в nail-индустрии меняются не так часто.
Но все же каждый сезон появляются новинки, которые покоряют сердца миллион девушек.
В 2020 году естественность и незатейливость дизайна ногтей должны быть на первом месте.
Минимализм, геометрия и легкий акцент на нескольких ноготках — главные тренды, которых стоит придерживаться.
Каждый сезон мода диктует трендовую форму ногтей. Так, в 2020 году, она будет зависеть от времени года.
Зимой и весной отдайте предпочтение коротким ноготкам естественной формы: мягкий квадрат, овальные и круглые ногти.
А вот летом и осенью наиболее популярной будет средняя длина миндальной формы.
Выбор цвета — это, наверное, самое сложное, что может быть в маникюре.
Палитры настолько разнообразны, что остановится на чем-то одном невозможно.
Но все же чтобы облегчить ваш выбор, предлагаем ориентироваться на модные цвета сезона.
На весенний период выбирайте свежие, нежные оттенки: бирюзовый, сиреневый, розовый, белый.
Один из интересных вариантов французского маникюра, который будет актуальным на протяжении всего года.
Нежный переход от основного цвета к белому смотрится очень элегантно и благородно.
А для праздничного настроения можете украсить ноготки любимым декором: стразы, бусинки, фольга.
В этом году более популярным станет использование геометрии, при создании дизайна в стиле минимализма.
Точки, линии, ромбы, квадраты — все это стильно, а главное — элегантно украсит ваши ногти.
Дизайн с цветами прекрасен и актуален в любое время года.
Также качестве декора используйте изображения листвы, веточек.
Растительные мотивы можно украсить стразами, хрустальной крошкой, акриловой пудрой или песком, глиттером и фольгой.