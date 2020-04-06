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Маникюр 2020: модные тенденции дизайна на весну (Фото)

Смотрите фото (20)
Маникюр 2020: модные тенденции дизайна на весну (Фото)
15:31 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Стильный маникюр придает шарма и уверенности каждой девушке.

  • 1

    Тенденции в nail-индустрии меняются не так часто.

  • 2

    Но все же каждый сезон появляются новинки, которые покоряют сердца миллион девушек.

  • 3

    В 2020 году естественность и незатейливость дизайна ногтей должны быть на первом месте.

  • 4

    Минимализм, геометрия и легкий акцент на нескольких ноготках — главные тренды, которых стоит придерживаться.

  • 5

    Каждый сезон мода диктует трендовую форму ногтей. Так, в 2020 году, она будет зависеть от времени года.

  • 6

    Зимой и весной отдайте предпочтение коротким ноготкам естественной формы: мягкий квадрат, овальные и круглые ногти.

  • 7

    А вот летом и осенью наиболее популярной будет средняя длина миндальной формы.

  • 8

    Выбор цвета — это, наверное, самое сложное, что может быть в маникюре.

  • 9

    Палитры настолько разнообразны, что остановится на чем-то одном невозможно.

  • 10

    Но все же чтобы облегчить ваш выбор, предлагаем ориентироваться на модные цвета сезона.

  • 11

    На весенний период выбирайте свежие, нежные оттенки: бирюзовый, сиреневый, розовый, белый.

  • 12

    Один из интересных вариантов французского маникюра, который будет актуальным на протяжении всего года.

  • 13

    Нежный переход от основного цвета к белому смотрится очень элегантно и благородно.

  • 14

    А для праздничного настроения можете украсить ноготки любимым декором: стразы, бусинки, фольга.

  • 15

    В этом году более популярным станет использование геометрии, при создании дизайна в стиле минимализма.

  • 16

    Точки, линии, ромбы, квадраты — все это стильно, а главное — элегантно украсит ваши ногти.

  • 17

    Дизайн с цветами прекрасен и актуален в любое время года.

  • 18

    Также качестве декора используйте изображения листвы, веточек.

  • 19

    Растительные мотивы можно украсить стразами, хрустальной крошкой, акриловой пудрой или песком, глиттером и фольгой.

Маникюр 2020: нежные идеи для весеннего настроения (Фото)

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