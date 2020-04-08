Вещи, которые нельзя носить с леггинсами (Фото)

1 Боди трико Надевать боди трико с леггинсами для выхода на улицу, по меньшей мере, неуместно. Такое сочетание предметов гардероба возможно лишь при занятиях в тренажерных залах. Вместо боди трико уместнее надеть футболку или спортивную куртку.

2 Классическая блузка на выпуск Классическая блузка подразумевает строгий офисный стиль, наличие юбки или брюк. Леггинсы и спортивная одежда не смотрятся с блузками. Надев бомбер, легкую джинсовую или кожаную куртку, можно создать спортивный, вполне приемлемый для выхода на улицу, образ.

3 Обувь на каблуках Сильно обтягивающие спортивные брюки не смотрятся с обувью на каблуках, это не классические брюки. Современная обувная промышленность предлагает большой выбор обуви без каблуков, которые будут с ними прекрасно сочетаться: балетки, ботинки на плоской подошве, кроссовки.

4 Юбки и платья любой длины Безвозвратно ушли года, когда юбки и платья дополнялись леггинсами. Это смотрелось нелепо, особенно в сочетании с обувью на каблуке. Свободные или удлиненные свитера, вот что подойдет к ним по стилю.

5 Сумки спортивного стиля Обычная сумка для офиса, для похода за покупками — это то, что, несомненно, не будет идти в резонанс с леггинсами. Сумки спортивного стиля — это перебор в создании "уличного стиля".

6 Топ или короткая футболка Такая одежда визуально режет фигуру. Нужно обладать безукоризненными формами и высоким ростом, чтобы позволить себе такое сочетание с обтягивающими спортивными брюками. Выглядит такой образ вульгарно. Если очень хочется продемонстрировать такое сочетание, то обязательно поверх такого ансамбля нужно надеть длинный пиджак. Это сгладить ситуацию и придаст образу некую скромность.