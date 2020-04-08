Вещи, которые нельзя носить с леггинсами (Фото)

Боди трико
Надевать боди трико с леггинсами для выхода на улицу, по меньшей мере, неуместно. Такое сочетание предметов гардероба возможно лишь при занятиях в тренажерных залах.
Вместо боди трико уместнее надеть футболку или спортивную куртку.
Классическая блузка на выпуск
Классическая блузка подразумевает строгий офисный стиль, наличие юбки или брюк. Леггинсы и спортивная одежда не смотрятся с блузками.
Надев бомбер, легкую джинсовую или кожаную куртку, можно создать спортивный, вполне приемлемый для выхода на улицу, образ.
Обувь на каблуках
Сильно обтягивающие спортивные брюки не смотрятся с обувью на каблуках, это не классические брюки.
Современная обувная промышленность предлагает большой выбор обуви без каблуков, которые будут с ними прекрасно сочетаться: балетки, ботинки на плоской подошве, кроссовки.
Юбки и платья любой длины
Безвозвратно ушли года, когда юбки и платья дополнялись леггинсами. Это смотрелось нелепо, особенно в сочетании с обувью на каблуке. Свободные или удлиненные свитера, вот что подойдет к ним по стилю.
Сумки спортивного стиля
Обычная сумка для офиса, для похода за покупками — это то, что, несомненно, не будет идти в резонанс с леггинсами. Сумки спортивного стиля — это перебор в создании "уличного стиля".
Топ или короткая футболка
Такая одежда визуально режет фигуру. Нужно обладать безукоризненными формами и высоким ростом, чтобы позволить себе такое сочетание с обтягивающими спортивными брюками. Выглядит такой образ вульгарно.
Если очень хочется продемонстрировать такое сочетание, то обязательно поверх такого ансамбля нужно надеть длинный пиджак. Это сгладить ситуацию и придаст образу некую скромность.
Крупные и тяжелые украшения
Умеренность во всем, в том числе в аксессуарах, обязательно. Спортивный стиль не приемлет обилия украшений. Те, кто не мыслит выход на улицу без них, могут надеть скромный неброский браслет, или тоненькую изящную цепочку.
Соблюдайте правильное сочетание одежды в создании выбранного вами стиля, прислушивайтесь к советам и рекомендациям дизайнеров, и вы всегда будете вызывать восхищение.