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Среда, 08.04.2020
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Вещи, которые нельзя носить с леггинсами (Фото)
Вещи, которые нельзя носить с леггинсами (Фото)

Вещи, которые нельзя носить с леггинсами (Фото)

Смотрите фото (8)
Вещи, которые нельзя носить с леггинсами (Фото)
05:39 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Многие девушки и изящные женщины любят носить удобные леггинсы.

  • 1

    Боди трико

    Надевать боди трико с леггинсами для выхода на улицу, по меньшей мере, неуместно. Такое сочетание предметов гардероба возможно лишь при занятиях в тренажерных залах.

    Вместо боди трико уместнее надеть футболку или спортивную куртку.

  • 2

    Классическая блузка на выпуск

    Классическая блузка подразумевает строгий офисный стиль, наличие юбки или брюк. Леггинсы и спортивная одежда не смотрятся с блузками.

    Надев бомбер, легкую джинсовую или кожаную куртку, можно создать спортивный, вполне приемлемый для выхода на улицу, образ.

  • 3

    Обувь на каблуках

    Сильно обтягивающие спортивные брюки не смотрятся с обувью на каблуках, это не классические брюки.

    Современная обувная промышленность предлагает большой выбор обуви без каблуков, которые будут с ними прекрасно сочетаться: балетки, ботинки на плоской подошве, кроссовки.

  • 4

    Юбки и платья любой длины

    Безвозвратно ушли года, когда юбки и платья дополнялись леггинсами. Это смотрелось нелепо, особенно в сочетании с обувью на каблуке. Свободные или удлиненные свитера, вот что подойдет к ним по стилю.

  • 5

    Сумки спортивного стиля

    Обычная сумка для офиса, для похода за покупками — это то, что, несомненно, не будет идти в резонанс с леггинсами. Сумки спортивного стиля — это перебор в создании "уличного стиля".

  • 6

    Топ или короткая футболка

    Такая одежда визуально режет фигуру. Нужно обладать безукоризненными формами и высоким ростом, чтобы позволить себе такое сочетание с обтягивающими спортивными брюками. Выглядит такой образ вульгарно.

    Если очень хочется продемонстрировать такое сочетание, то обязательно поверх такого ансамбля нужно надеть длинный пиджак. Это сгладить ситуацию и придаст образу некую скромность.

  • 7

    Крупные и тяжелые украшения

    Умеренность во всем, в том числе в аксессуарах, обязательно. Спортивный стиль не приемлет обилия украшений. Те, кто не мыслит выход на улицу без них, могут надеть скромный неброский браслет, или тоненькую изящную цепочку.

    Соблюдайте правильное сочетание одежды в создании выбранного вами стиля, прислушивайтесь к советам и рекомендациям дизайнеров, и вы всегда будете вызывать восхищение.

Модные тренды весна-лето 2020 для тех, кому за 40

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