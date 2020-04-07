Маникюр 2020: роскошные идеи градиента (Фото)

1 Многие мастера преподают различные технологии и варианты его выполнения, придумывают свои методы "быстрого градиента", пытаются использовать все новые материалы и жидкости для получения идеального плавного перехода.

2 Градиентный маникюр – это особая техника покрытия ногтей, при которой один цвет плавно переходит в другой.

3 Часто такой маникюр называют модный маникюр омбре.

4 Отчасти это стало синонимом слова градиент, однако дизайн омбре на ногтях подразумевает постепенное осветление кончиков на несколько тонов, цвет при этом остается в той же цветовой гамме.

5 Существует термин Dip Dye, он также является синонимом и имеет схожий смысл, но уже больше отражает суть градиента как такового.

6 Dip Dye означает окрашивание в совершенно другой яркий цвет.

7 Существует несколько видов градиента, среди них выделяют горизонтальный, вертикальный градиент и градиент с переходом.

8 Конечно, с каждым годом появляется все больше вариаций этого модного покрытия для ногтей, но классика все также остается в моде.

9 Техника градиентного маникюра не сложная, но потребует много терпения и усидчивости для выполнения.

10 В таком маникюре можно сочетать два, три или даже больше цветов.

11 Следует учесть, чем больше цветов используется, тем более резким будет переход цветов в контрастном градиенте ногтей и тем плавнее будет градиент с близкими оттенками лаков.

12 Сейчас набирает популярность исполнение градиента, особенно горизонтального, аэрографом.

13 Аэрограф – это специальный прибор, распыляющий тонкий слой краски при помощи давления воздуха.

14 Если для градиента вы выбрали два не весьма далеких друг от друга цвета, подберите третий, который будет средним, разбавляющим границу цветом, его как вы уже догадались, будем использовать на стыке между основными цветами.

15 Нанося лаки на губку, немного перекрываем их, таким образом они будут смешиваться уже спонжике.

16 Для более сдержанной вариации, можно подобрать нежные оттенки лилового, зеленого, синего и других цветов, которые красиво констатируют друг с другом.