Белая рубашка - это совсем не скучно: самые стильные сочетания

1 С юбкой миди и обувью на каблуке Перед вами достаточно свободный, неформальный образ. Белая рубашка хорошо смотрится с кожаной юбкой миди оригинального кроя и с босоножками на каблуке. Хороший вариант для рабочего дня или для ужина с подругами.

2 С широкими джинсами Очень простой образ в минималистичном стиле. Он всегда смотрится удачно и выигрышно. Единственное, нужно обязательно приобрести штаны клеш, так как они завоевали место среди трендов в этом сезоне. Сочетание белой рубашки и голубых или черных штанов клеш выглядит очень красиво и стильно.

3 С мини-юбкой и обувью на каблуке Если у вас скоро праздник, и вы не знаете, что надеть, то обратите внимание на образ, что на фото. Сочетайте белую рубашку с кожаной мини-юбкой и ботинками на каблуке. Широкий пояс и откровенный вырез придадут наряду брутальности и сексуальности.

4 Со штанами кюлот и ботинками милитари Штаны кюлот очень часто будут встречаться в сезоне весна-лето 2020. Они идеально сочетаются с базовыми вещами, а особенно – с белыми рубашками. Грубые черные ботинки будут здесь самыми уместными. Удобно, стильно и красиво!

5 С черной кожаной курткой Очень сильное и смелое сочетание, не так ли? Белая рубашка роскошно выглядят с кожаной курткой. Вообще, это хороший способ, чтобы создать смелый рокерский образ. Берите пример с этого наряда.

6 С яркой юбкой и ковбойскими ботинками Ковбойские ботинки тоже вошли в список трендов сезона весна-лето 2020. Они смотрятся очень гармонично с яркими юбками и белыми рубашками. Посмотрите на образ, что на фото, и убедитесь сами.

7 Голубые джинсы и обувь на каблуке Минимализм сейчас в тренде, поэтому, почему бы не воссоздать такой простой и стильный наряд? Кроме того, этот вариант спасет вас в моменты наименьшего вдохновения.

8 Нейтральные цвета Вы уже знаете, что белые рубашки сочетаются с любыми штанами и аксессуарами. Однако лучше выбирать сочетание в нейтральных тонах. Только посмотрите, как оригинально выглядит короткое колье. Решитесь на нестандартные аксессуары, и вы увидите, что ваш наряд заиграет новыми красками.

9 С рваными джинсами Одно из главных преимуществ белых рубашек – они могут сбалансировать любой образ, даже самый небрежный. Не бойтесь сочетать эту вещь с рваными джинсами или мешковатыми штанами.