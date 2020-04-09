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Белая рубашка - это совсем не скучно: самые стильные сочетания

Смотрите фото (11)
Белая рубашка - это совсем не скучно: самые стильные сочетания
01:53 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Как носить белые рубашки, чтобы выглядеть стильно и совсем не скучно.

  • 1

    С юбкой миди и обувью на каблуке

    Перед вами достаточно свободный, неформальный образ. Белая рубашка хорошо смотрится с кожаной юбкой миди оригинального кроя и с босоножками на каблуке. Хороший вариант для рабочего дня или для ужина с подругами.

  • 2

    С широкими джинсами

    Очень простой образ в минималистичном стиле. Он всегда смотрится удачно и выигрышно. Единственное, нужно обязательно приобрести штаны клеш, так как они завоевали место среди трендов в этом сезоне. Сочетание белой рубашки и голубых или черных штанов клеш выглядит очень красиво и стильно.

  • 3

    С мини-юбкой и обувью на каблуке

    Если у вас скоро праздник, и вы не знаете, что надеть, то обратите внимание на образ, что на фото. Сочетайте белую рубашку с кожаной мини-юбкой и ботинками на каблуке. Широкий пояс и откровенный вырез придадут наряду брутальности и сексуальности.

  • 4

    Со штанами кюлот и ботинками милитари

    Штаны кюлот очень часто будут встречаться в сезоне весна-лето 2020. Они идеально сочетаются с базовыми вещами, а особенно – с белыми рубашками. Грубые черные ботинки будут здесь самыми уместными. Удобно, стильно и красиво!

  • 5

    С черной кожаной курткой

    Очень сильное и смелое сочетание, не так ли? Белая рубашка роскошно выглядят с кожаной курткой. Вообще, это хороший способ, чтобы создать смелый рокерский образ. Берите пример с этого наряда.

  • 6

    С яркой юбкой и ковбойскими ботинками

    Ковбойские ботинки тоже вошли в список трендов сезона весна-лето 2020. Они смотрятся очень гармонично с яркими юбками и белыми рубашками. Посмотрите на образ, что на фото, и убедитесь сами.

  • 7

    Голубые джинсы и обувь на каблуке

    Минимализм сейчас в тренде, поэтому, почему бы не воссоздать такой простой и стильный наряд? Кроме того, этот вариант спасет вас в моменты наименьшего вдохновения.

  • 8

    Нейтральные цвета

    Вы уже знаете, что белые рубашки сочетаются с любыми штанами и аксессуарами. Однако лучше выбирать сочетание в нейтральных тонах. Только посмотрите, как оригинально выглядит короткое колье. Решитесь на нестандартные аксессуары, и вы увидите, что ваш наряд заиграет новыми красками.

  • 9

    С рваными джинсами

    Одно из главных преимуществ белых рубашек – они могут сбалансировать любой образ, даже самый небрежный. Не бойтесь сочетать эту вещь с рваными джинсами или мешковатыми штанами.

  • 10

    С асимметричной юбкой

    Если вы считаете себя настоящей модницей, то решитесь на юбку с принтом в горошек. Сейчас в моде пышные рукава, поэтому можете смело приобрести рубашку, как на фото. Сочетание двух оригинальных вещей под силу только рискованным девушкам, но результат того стоит. Поэтому вдохновляйтесь этим нарядом.

Вещи, которые нельзя носить с леггинсами (Фото)

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Мода, Стиль, Образ, Наряд, Белая рубашка, Мода 2020.
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