Обладательницам длинных волос посвящается: варианты стильных стрижек

1 Стрижка с прямыми волосами Если у вас длинные и густые волосы, то стоит обратить внимание на минималистическую прическу. Берите пример с Джессики Альбы. Прямая стрижка смотрится элегантно, а главное – хорошо подходит под любой стиль или образ. Пробор посередине и ровные волосы – один из самых простых и стильных вариантов. А если добавить немного объема, то вы будете выглядеть молодо и свежо.

2 Каскадная стрижка Наверное, многие девушки хотя бы раз мечтали иметь волосы, как у Блейк Лайвли. Длинные волосы цвета блонд с каскадной стрижкой смотрятся сексуально, стильно, женственно. Если вы тоже обладаете длинными волосами, то попробуйте повторить стрижку Блейк. Каскадная стрижка очень универсальна, она имеет множество преимуществ. Блейк Лайвли гарантирует!

3 Стрижка для тонких волос Девушкам с тонкими волосами лучше всего подойдут прически с легким каскадом и с укороченными передними прядями, чтобы создавался визуальный объем. Пусть ваши волосы будут ровными и блестящими, как у фешн-блогера Кьяры Ферраньи.

4 Каскадная стрижка с кудрями Каскадные стрижки снова в моде, и об этом точно знает Сара Джессика Паркер. Благодаря такой прическе тонкие волосы получают объем и текстуру, а густые волосы становятся еще более пышными и обретают красивую форму. Это идеальный вариант для девушек с любым типом волос. Кстати, стрижки из сериала "Секс в большом городе" стали трендами 2020 года. Так что вспомните этот сериал и выберите один из стилей любимых героинь.

5 Объемная стрижка Сделать легкий каскад – это идеальный способ, чтобы волосы выглядели объемными. Если вы решитесь на такую стрижку, то сделайте легкие кудри, как у модели Джиджи Хадид. Кудри сейчас в моде, тем более – естественные. Так что поспешите узнать все про 11 лучших стрижек 2020 года для кудрявых волос.

6 Стрижка с прямыми волосами и укороченными передними прядями Стрижки Дженнифер Энистон всегда становятся самыми популярными. В 90-е годы все стремились повторить прическу Рейчел из сериала "Друзья". Сейчас, через много лет, Дженнифер все еще создает тренды причесок. Вдохновитесь этим образом и сделайте стрижку с филированными кончиками.

7 Стрижка с "лесенкой" спереди Эмили Ратаковски носит стрижку, которая остается популярной из сезона в сезон: легкий каскад по форме лица. В этом образе ключевое – небрежный стиль, ведь в этом году мир моды и красоты тяготеет к естественности.

8 Стрижка с кудрями и рваными кончиками Чудесно! Актриса Никки Рид предпочла небрежные кончики разной длины, чтобы немного уменьшить объем волос. Да, можно визуально избавиться от чрезмерной пышности при помощи филировки кончиков. И никакого каскада.

9 Небрежная стрижка Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует, как тонкий каскад и контрастная длина кончиков способны преобразовать длинные волосы. В этом случае лучшим вариантом станет укладка с легкими кудрями.

10 Стрижка с рваными кончиками Если у вас вьющиеся волосы, то не стоит "злоупотреблять" каскадом. Прическа будет выглядеть неаккуратно и очень пышно. Поэтому рекомендуется просто профилировать кончики, сделать их немного небрежными.

11 Стрижка с каскадом спереди Стрижка с контрастным каскадом спереди и по всей длине волос придает волосам объема и движения, как никакая другая прическа. Конечно, рекомендуется носить ее с объемными кудрями, как на фото, чтобы каскад был заметен.

12 Стрижка с челкой Хотите сделать волосы менее объемными? Тогда пришло время подстричь челку. Длинная и прямая челка сделает вашу прическу и черты лица гармоничными. Кстати, это один из трендов 2020 года, поэтому ни секунды не сомневайтесь. Мир красоты предлагает множество вариантов челок и даже их обманки.

13 Стрижка с боковой челкой Стрижка Джессики Бил выглядит очень просто и естественно, поэтому она однозначно входит в список трендов. Она подойдет девушкам с тонкими волосами. Челка визуально придаст объема и даже сделает вас на несколько лет моложе.

14 Стрижка с открытой челкой Хайди Клум практически никогда не изменяет своей любимой прическе. Она выглядит очень молодо и стильно с длинными волосами и открытой челкой. Возможно, в этом секрет ее вечной молодости? Если вы хотите поэкспериментировать с длинными волосами, то это самый удачный и самый щадящий вариант.