Обладательницам длинных волос посвящается: варианты стильных стрижек

Стрижка с прямыми волосами
Если у вас длинные и густые волосы, то стоит обратить внимание на минималистическую прическу. Берите пример с Джессики Альбы. Прямая стрижка смотрится элегантно, а главное – хорошо подходит под любой стиль или образ. Пробор посередине и ровные волосы – один из самых простых и стильных вариантов. А если добавить немного объема, то вы будете выглядеть молодо и свежо.
Каскадная стрижка
Наверное, многие девушки хотя бы раз мечтали иметь волосы, как у Блейк Лайвли. Длинные волосы цвета блонд с каскадной стрижкой смотрятся сексуально, стильно, женственно. Если вы тоже обладаете длинными волосами, то попробуйте повторить стрижку Блейк. Каскадная стрижка очень универсальна, она имеет множество преимуществ. Блейк Лайвли гарантирует!
Стрижка для тонких волос
Девушкам с тонкими волосами лучше всего подойдут прически с легким каскадом и с укороченными передними прядями, чтобы создавался визуальный объем. Пусть ваши волосы будут ровными и блестящими, как у фешн-блогера Кьяры Ферраньи.
Каскадная стрижка с кудрями
Каскадные стрижки снова в моде, и об этом точно знает Сара Джессика Паркер. Благодаря такой прическе тонкие волосы получают объем и текстуру, а густые волосы становятся еще более пышными и обретают красивую форму. Это идеальный вариант для девушек с любым типом волос. Кстати, стрижки из сериала "Секс в большом городе" стали трендами 2020 года. Так что вспомните этот сериал и выберите один из стилей любимых героинь.
Объемная стрижка
Сделать легкий каскад – это идеальный способ, чтобы волосы выглядели объемными. Если вы решитесь на такую стрижку, то сделайте легкие кудри, как у модели Джиджи Хадид. Кудри сейчас в моде, тем более – естественные. Так что поспешите узнать все про 11 лучших стрижек 2020 года для кудрявых волос.
Стрижка с прямыми волосами и укороченными передними прядями
Стрижки Дженнифер Энистон всегда становятся самыми популярными. В 90-е годы все стремились повторить прическу Рейчел из сериала "Друзья". Сейчас, через много лет, Дженнифер все еще создает тренды причесок. Вдохновитесь этим образом и сделайте стрижку с филированными кончиками.
Стрижка с "лесенкой" спереди
Эмили Ратаковски носит стрижку, которая остается популярной из сезона в сезон: легкий каскад по форме лица. В этом образе ключевое – небрежный стиль, ведь в этом году мир моды и красоты тяготеет к естественности.
Стрижка с кудрями и рваными кончиками
Чудесно! Актриса Никки Рид предпочла небрежные кончики разной длины, чтобы немного уменьшить объем волос. Да, можно визуально избавиться от чрезмерной пышности при помощи филировки кончиков. И никакого каскада.
Небрежная стрижка
Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует, как тонкий каскад и контрастная длина кончиков способны преобразовать длинные волосы. В этом случае лучшим вариантом станет укладка с легкими кудрями.
Стрижка с рваными кончиками
Если у вас вьющиеся волосы, то не стоит "злоупотреблять" каскадом. Прическа будет выглядеть неаккуратно и очень пышно. Поэтому рекомендуется просто профилировать кончики, сделать их немного небрежными.
Стрижка с каскадом спереди
Стрижка с контрастным каскадом спереди и по всей длине волос придает волосам объема и движения, как никакая другая прическа. Конечно, рекомендуется носить ее с объемными кудрями, как на фото, чтобы каскад был заметен.
Стрижка с челкой
Хотите сделать волосы менее объемными? Тогда пришло время подстричь челку. Длинная и прямая челка сделает вашу прическу и черты лица гармоничными. Кстати, это один из трендов 2020 года, поэтому ни секунды не сомневайтесь. Мир красоты предлагает множество вариантов челок и даже их обманки.
Стрижка с боковой челкой
Стрижка Джессики Бил выглядит очень просто и естественно, поэтому она однозначно входит в список трендов. Она подойдет девушкам с тонкими волосами. Челка визуально придаст объема и даже сделает вас на несколько лет моложе.
Стрижка с открытой челкой
Хайди Клум практически никогда не изменяет своей любимой прическе. Она выглядит очень молодо и стильно с длинными волосами и открытой челкой. Возможно, в этом секрет ее вечной молодости? Если вы хотите поэкспериментировать с длинными волосами, то это самый удачный и самый щадящий вариант.
Стрижка с асимметричной челкой
Асимметричная челка визуально удлинит ваше лицо, сделает его более молодым. Вот почему Тейлор Свифт постоянно пользуется этим приемом. Асимметричная челка больше подойдет девушкам, которые любят смелый, брутальный стиль.