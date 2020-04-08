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Маникюр 2020: стильные идеи французского дизайна (Фото)

Смотрите фото (19)
Маникюр 2020: стильные идеи французского дизайна (Фото)
15:04 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:С каждым годом во время прихода весны практически все девушки преображаются и становятся прекрасней, словно бутоны первых цветов.

  • 1

    Легкое изменение в прическе, макияже и маникюре способно сделать женщину счастливей и романтичней. Ведь именно весенний сезон — это то время, когда бушует период легкого флирта и женского превосходства.

  • 2

    Незаменимым элементом в образе любой красавицы является маникюр.

  • 3

    Невероятную интерпретацию имеет современный весенний френч. Преображение французского маникюра способно удивить любую модницу, которая любит пробовать на себе практически все новшества.

  • 4

    Весенний френч 2020 года слегка изменил свои допустимые грани и, можно сказать, ввел в моду яркие цветовые гаммы.

  • 5

    Теперь линию улыбки можно выполнять в двухцветном ярком варианте.

  • 6

    Изысканные элементы геометрии, стразы, улыбки, бусины — это воплощение фантазии мастера в дизайне.

  • 7

    Французский стиль дизайна ногтей как всегда на высоте этой новомодной весной и пользуется популярность у прекрасных дам любой возрастной категории.

  • 8

    Маникюр френч универсален по своей природе, а постоянные обновления и интерпретации позволяют ему всегда быть в списке модных новинок.

  • 9

    Для весны 2020 дизайнеры предлагают использовать не только классический вариант оформления френча, но и рекомендуют слегка усложнить дизайн.

  • 10

    Среди многочисленных новинок оригинальные сочетания цветовых решений и фактур, яркое выделение акцентных пальчиков, блёстки, камни, геометрический орнамент и цветочные мотивы.

  • 11

    Актуальны квадратные, треугольные и двойные улыбки, скошенный кончик ноготка, применение фольги, паутинки и многие другие идеи, которые обязательно придутся по вкусу многим барышням.

  • 12

    Основное правило – это не перегрузить дизайн. Женственность и естественность являются для модных веяний весны 2020 приоритетными.

  • 13

    Классический дуэт полупрозрачного покрытия пастельной цветовой гаммы с белым кончиком дизайнеры рекомендуют этой весной дополнять не только блестящим декором или рисунками.

  • 14

    Можно выполнить линию улыбки чётким двойным полукругом, сделать её V-образной или вовсе прямой.

  • 15

    Не менее актуально делать кончик ногтя слегка размытым, применяя для достижения такого эффекта технику градиент.

  • 16

    Очень интересно смотрится на ноготках вариант цветного френча.

  • 17

    Разноцветная линия улыбки на прозрачной или нейтральной основе способна приятно удивить и привлечь внимание к вашим ручкам.

  • 18

    Это могут быть спокойные цветные лаки или яркие неоновые оттенки, глянцевое покрытие или шикарный матовый финиш.

Маникюр 2020: роскошные идеи градиента (Фото)

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