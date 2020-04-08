Маникюр 2020: стильные идеи французского дизайна (Фото)

1 Легкое изменение в прическе, макияже и маникюре способно сделать женщину счастливей и романтичней. Ведь именно весенний сезон — это то время, когда бушует период легкого флирта и женского превосходства.

2 Незаменимым элементом в образе любой красавицы является маникюр.

3 Невероятную интерпретацию имеет современный весенний френч. Преображение французского маникюра способно удивить любую модницу, которая любит пробовать на себе практически все новшества.

4 Весенний френч 2020 года слегка изменил свои допустимые грани и, можно сказать, ввел в моду яркие цветовые гаммы.

5 Теперь линию улыбки можно выполнять в двухцветном ярком варианте.

6 Изысканные элементы геометрии, стразы, улыбки, бусины — это воплощение фантазии мастера в дизайне.

7 Французский стиль дизайна ногтей как всегда на высоте этой новомодной весной и пользуется популярность у прекрасных дам любой возрастной категории.

8 Маникюр френч универсален по своей природе, а постоянные обновления и интерпретации позволяют ему всегда быть в списке модных новинок.

9 Для весны 2020 дизайнеры предлагают использовать не только классический вариант оформления френча, но и рекомендуют слегка усложнить дизайн.

10 Среди многочисленных новинок оригинальные сочетания цветовых решений и фактур, яркое выделение акцентных пальчиков, блёстки, камни, геометрический орнамент и цветочные мотивы.

11 Актуальны квадратные, треугольные и двойные улыбки, скошенный кончик ноготка, применение фольги, паутинки и многие другие идеи, которые обязательно придутся по вкусу многим барышням.

12 Основное правило – это не перегрузить дизайн. Женственность и естественность являются для модных веяний весны 2020 приоритетными.

13 Классический дуэт полупрозрачного покрытия пастельной цветовой гаммы с белым кончиком дизайнеры рекомендуют этой весной дополнять не только блестящим декором или рисунками.

14 Можно выполнить линию улыбки чётким двойным полукругом, сделать её V-образной или вовсе прямой.

15 Не менее актуально делать кончик ногтя слегка размытым, применяя для достижения такого эффекта технику градиент.

16 Очень интересно смотрится на ноготках вариант цветного френча.

17 Разноцветная линия улыбки на прозрачной или нейтральной основе способна приятно удивить и привлечь внимание к вашим ручкам.