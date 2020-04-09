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Маникюр 2020: модные черные идеи дизайна на короткие ногти (Фото)

Смотрите фото (20)
Маникюр 2020: модные черные идеи дизайна на короткие ногти (Фото)
14:56 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Черный маникюр в 2020 году вновь набирает популярность.

  • 1

    Особенно если речь идет о короткой длине ноготков. Интерес к темным тонам вполне оправдан, ведь такой маникюр выглядит элегантно и изящно.

  • 2

    Кроме того, маникюр черного цвета — это универсальный дизайн для коротких ногтей, который можно с легкостью сочетать с другими цветами или декором.

  • 3

    Ведь контрастный маникюр также на пике популярности в сфере нейл-арта.

  • 4

    Черный маникюр — эстетический и благородный.

  • 5

    Темный цвет на коротких ноготках способен наполнить общий образ загадочностью и шармом.

  • 6

    С черным маникюром прекрасно комбинируются множество текстур. Они могут быть холодными и теплыми, насыщенными и полупрозрачными, глянцевыми и матовыми.

  • 7

    Особенное внимание уделяется мраморному и пенному маникюру. Эти варианты буквально шокируют своей изящностью и универсальностью.

  • 8

    Далее мы более подробно расскажем о самых стильных вариантах черного маникюра на коротких ноготках и идеях комбинирования цветов.

  • 9

    Утонченный черный цвет прекрасно смотрится в однотонном дизайне коротких ноготков, что можно сказать далеко не обо всех цветах.

  • 10

    Ведь очень часто однотонному маникюру просто необходим дополнительный декор в виде акцента. Не думайте, что однотонное покрытие коротких ноготков будет выглядеть излишне насыщенно и броско.

  • 11

    Наоборот, благородный черный тон придаст женскому образу элегантность и благородность.

  • 12

    Чтоб маникюр не выглядел слишком просто, применяйте комбинирование матового и глянцевого покрытия.

  • 13

    В качестве небольшого акцента можно покрыть один ноготок акриловой пудрой, сахаром или стразами небольшого размера.

  • 14

    Изящное сочетание двух контрастных и классических цветов на коротких ноготках вызывает спорное мнение.

  • 15

    Некоторые девушки считают, что маникюр в черно-белом исполнении выглядит устарело и провинциально.

  • 16

    Другие настаивают на том, что монохромный дизайн смотрится оригинально и броско.

  • 17

    В любом случае данное сочетание всегда остается в тренде и находит своих фавориток.

  • 18

    Черно-белый нейл-арт — это классика маникюра.

  • 19

    Такое оформление коротких ноготков прекрасно подойдет для деловых и повседневных образов. Грубый черный тон и утонченный белый цвет станут лучшими ассистентами при выполнении модных и прекрасных вариантов дизайна.

Маникюр 2020: стильные идеи французского дизайна (Фото)

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