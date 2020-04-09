Маникюр 2020: модные черные идеи дизайна на короткие ногти (Фото)

Особенно если речь идет о короткой длине ноготков. Интерес к темным тонам вполне оправдан, ведь такой маникюр выглядит элегантно и изящно.
Кроме того, маникюр черного цвета — это универсальный дизайн для коротких ногтей, который можно с легкостью сочетать с другими цветами или декором.
Ведь контрастный маникюр также на пике популярности в сфере нейл-арта.
Черный маникюр — эстетический и благородный.
Темный цвет на коротких ноготках способен наполнить общий образ загадочностью и шармом.
С черным маникюром прекрасно комбинируются множество текстур. Они могут быть холодными и теплыми, насыщенными и полупрозрачными, глянцевыми и матовыми.
Особенное внимание уделяется мраморному и пенному маникюру. Эти варианты буквально шокируют своей изящностью и универсальностью.
Далее мы более подробно расскажем о самых стильных вариантах черного маникюра на коротких ноготках и идеях комбинирования цветов.
Утонченный черный цвет прекрасно смотрится в однотонном дизайне коротких ноготков, что можно сказать далеко не обо всех цветах.
Ведь очень часто однотонному маникюру просто необходим дополнительный декор в виде акцента. Не думайте, что однотонное покрытие коротких ноготков будет выглядеть излишне насыщенно и броско.
Наоборот, благородный черный тон придаст женскому образу элегантность и благородность.
Чтоб маникюр не выглядел слишком просто, применяйте комбинирование матового и глянцевого покрытия.
В качестве небольшого акцента можно покрыть один ноготок акриловой пудрой, сахаром или стразами небольшого размера.
Изящное сочетание двух контрастных и классических цветов на коротких ноготках вызывает спорное мнение.
Некоторые девушки считают, что маникюр в черно-белом исполнении выглядит устарело и провинциально.
Другие настаивают на том, что монохромный дизайн смотрится оригинально и броско.
В любом случае данное сочетание всегда остается в тренде и находит своих фавориток.
Черно-белый нейл-арт — это классика маникюра.
Такое оформление коротких ноготков прекрасно подойдет для деловых и повседневных образов. Грубый черный тон и утонченный белый цвет станут лучшими ассистентами при выполнении модных и прекрасных вариантов дизайна.