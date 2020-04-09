Маникюр 2020: модные черные идеи дизайна на короткие ногти (Фото)

1 Особенно если речь идет о короткой длине ноготков. Интерес к темным тонам вполне оправдан, ведь такой маникюр выглядит элегантно и изящно.

2 Кроме того, маникюр черного цвета — это универсальный дизайн для коротких ногтей, который можно с легкостью сочетать с другими цветами или декором.

3 Ведь контрастный маникюр также на пике популярности в сфере нейл-арта.

4 Черный маникюр — эстетический и благородный.

5 Темный цвет на коротких ноготках способен наполнить общий образ загадочностью и шармом.

6 С черным маникюром прекрасно комбинируются множество текстур. Они могут быть холодными и теплыми, насыщенными и полупрозрачными, глянцевыми и матовыми.

7 Особенное внимание уделяется мраморному и пенному маникюру. Эти варианты буквально шокируют своей изящностью и универсальностью.

8 Далее мы более подробно расскажем о самых стильных вариантах черного маникюра на коротких ноготках и идеях комбинирования цветов.

9 Утонченный черный цвет прекрасно смотрится в однотонном дизайне коротких ноготков, что можно сказать далеко не обо всех цветах.

10 Ведь очень часто однотонному маникюру просто необходим дополнительный декор в виде акцента. Не думайте, что однотонное покрытие коротких ноготков будет выглядеть излишне насыщенно и броско.

11 Наоборот, благородный черный тон придаст женскому образу элегантность и благородность.

12 Чтоб маникюр не выглядел слишком просто, применяйте комбинирование матового и глянцевого покрытия.

13 В качестве небольшого акцента можно покрыть один ноготок акриловой пудрой, сахаром или стразами небольшого размера.

14 Изящное сочетание двух контрастных и классических цветов на коротких ноготках вызывает спорное мнение.

15 Некоторые девушки считают, что маникюр в черно-белом исполнении выглядит устарело и провинциально.

16 Другие настаивают на том, что монохромный дизайн смотрится оригинально и броско.

17 В любом случае данное сочетание всегда остается в тренде и находит своих фавориток.

18 Черно-белый нейл-арт — это классика маникюра.