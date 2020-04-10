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Не прогадайте: ошибки, которые могут испортить ваш образ (Фото)

Смотрите фото (14)
Не прогадайте: ошибки, которые могут испортить ваш образ (Фото)
01:21 Сегодня Телеграф omode.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Некоторые девушки в погоне за модными тенденциями получают прямо противоположный результат. Давайте посмотрим, на какие типичные промахи стоит обратить внимание.

  • 1

    Джинсы

    Джинсовая рубашка, надетая с джинсами, должна отличаться по цвету от последних. Иначе это будет смотреться, как рабочая униформа.

  • 2

    Спортивный костюм

    Уже одно его название говорит о том, что эта одежда предназначается для спортивных занятий, а не для городских прогулок и шоппинга.

  • 3

    Неподходящее белье

    Впивающиеся в тело резинки и бретельки, перекошенные пояса и выглядывающие трусики сведут на нет все старания.

  • 4

    Макияж и маникюр

    Имейте в виду, что креативный нэйл-арт и вечерний макияж хороши только на праздничных мероприятиях. В магазине или в тренажерном зале это, мягко говоря, неуместно.

  • 5

    Старые набойки

    Даже самые изящные туфельки со сбитыми набойками будут выглядеть неряшливо. Не доводите набойки до критического состояния - тем более, что от этого может пострадать сам каблук.

  • 6

    Логотипы

    Если вы не рекламируете определенную торговую марку, то не увлекайтесь одеждой с многочисленными логотипами.

  • 7

    Обилие принтов

    Образ, собранный из нескольких предметов с анималистичным принтом - пальто и леггинсы под леопарда, юбка под зебру, безусловно, эпатажен. Только в нем трудно будет отыскать вас саму…

  • 8

    Многоцветность

    Яркие, контрастирующие цвета в одежде - это свежо и модно, но только в очень умеренном количестве. Правило сочетаний оттенков в ансамбле еще работает.

  • 9

    Этикетки на подошвах

    Не надо думать, что никто их не видит. Они заметны, и это может легко нарушить безупречность образа.

  • 10

    Неправильно подобранный размер

    Не обманывайте себя, а окружающих вы этим обмануть и не сможете. Вещь меньшего размера сразу выделит все недостатки фигуры, да и смотрится она гротескно. А в мешок прятаться тоже не стоит.

  • 11

    Колготки

    Синие от мороза коленки в тонких колготках смотрятся не элегантно, а грустно. Плотные, теплые колготы комфортнее и выглядят логичнее.

  • 12

    Украшения

    Дорого-богато не значит стильно. Соблюдайте правило: украшения должны быть уместными, а их количество - умеренным.

  • 13

    Мех

    Меховая одежда не должна сливаться с распущенными волосами до плеч. Это касается как блондинок, так и брюнеток. Цвет локонов может оказаться менее удачным, чем мех воротника или шубы. В этом случае все ваши старания по поводу прически падут прахом.

    И последнее. Каждый вправе сам решать, что носить и каким рекомендациям следовать. Но не надо забывать, что нужно хоть изредка поглядывать на себя со стороны. Мало ощущать себя стильной красоткой, надо еще и соответствовать выбранному стилю и образу, который необходимо продумывать до мелочей.

Как самостоятельно создать крутой образ при помощи мелких деталей (Фото)

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Ошибки, Стильный образ, Женская одежда, Модные ошибки, Весенняя мода, Мода 2020, Женская мода 2020.
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