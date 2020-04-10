Маникюр 2020: красивые идеи дизайна ногтей в цвете фуксии (Фото)

1 Цвет фуксии в лаке представляет собой темно-розовый оттенок в нескольких красивых тонах.

2 Выберите идеальный для вас вариант нейл-арта и создайте потрясающий дизайн на ногтях, который очарует страстью, статусом и зрелостью.

3 Помимо монохромного дизайна на ногтях в цвете фуксии вы можете создавать потрясающие узоры с горизонтальными, вертикальными или диагональными линиями, а также декорируя пластину геометрическими узорами.

4 Комбинируйте цвет фуксии с белым, черным или фиолетовым, потому что эффект вас удивит.

5 Не менее красивой идеей в маникюре фуксии с рисунком являются цветочные ногти. Здесь приемлемы изображения с растениями всех видов. Самые классические цветы на ногтях — это розы и маргаритки, однако тюльпаны, орхидеи тоже впечатляют.

6 Если нет желания или возможности просто нарисовать красивые цветы, то можете сделать это с помощью наклеек для ногтей. Прекрасные цветочные узоры могут украсить ваши ногти, и они также могут быть выбиты, если вы используете искусственное покрытие с гелем или акрилом.

7 Однако, если вы предпочитаете более гламурный маникюр, попробуйте ногти цвета фуксии со стразами.

8 Так что украсьте один из ваших ногтей двумя-тремя маленькими кристаллами или наклейте их по всей поверхности пластины для более впечатляющего результата.

9 Интересной идеей также являются ногти цвета фуксии с золотистыми или серебристыми блестками. Выберите цвет золотого оттенка, который вам нравится, и добавьте его к части ногтя, украшая различными узорами.

10 Альтернативно, покройте всю поверхность одного или нескольких ногтей золотыми блестками, оформляя другие в цвете фуксии.

11 Маникюр цвета фуксии очень моден весной. Цвет является уникальным, придавая своему образу свежесть и выразительность.

12 Еще один прекрасный вариант, который позволит выделить ногти — эта маленькая золотая деталь. Она придаст маникюру в цвете фуксии нотку роскоши и презентабельности, украшая даже самый минималистичный дизайн.

13 Рисунки с сердечком — очень романтический маникюр, который вам обязательно понравится.

14 Если вы не хотите использовать фуксия на весь ноготь, то сделайте маленькую деталь с использованием сердечка. Вы можете играть с матовым и блестящим лаком, чтобы создать больше контраста и сделать сердце на ногте более эффектным.

15 Яркие рисунки являются одними из любимых стилизаций ногтевой пластины среди тех женщин, которые отправляются в отпуск в жаркую страну. Фуксия — шикарное дополнение к тропическому нейл-арту.

16 Переход от нежно-розового до более темного цвета фуксии, возможно, даже черного, — великолепная техника покраски ногтей в стиле омбре.

17 Шикарный градиент может использоваться как для каждодневной носки, так и для особых праздничных случаев. Такая техника нанесения цвета самодостаточна, поэтому нет необходимости дополнительно декорировать ноготь.