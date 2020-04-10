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Маникюр 2020: красивые идеи дизайна ногтей в цвете фуксии (Фото)

Смотрите фото (23)
Маникюр 2020: красивые идеи дизайна ногтей в цвете фуксии (Фото)
12:26 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Один из любимых женских вариантов весеннего и летнего маникюра - ногти цвета фуксии.

  • 1

    Цвет фуксии в лаке представляет собой темно-розовый оттенок в нескольких красивых тонах.

  • 2

    Выберите идеальный для вас вариант нейл-арта и создайте потрясающий дизайн на ногтях, который очарует страстью, статусом и зрелостью.

  • 3

    Помимо монохромного дизайна на ногтях в цвете фуксии вы можете создавать потрясающие узоры с горизонтальными, вертикальными или диагональными линиями, а также декорируя пластину геометрическими узорами.

  • 4

    Комбинируйте цвет фуксии с белым, черным или фиолетовым, потому что эффект вас удивит.

  • 5

    Не менее красивой идеей в маникюре фуксии с рисунком являются цветочные ногти. Здесь приемлемы изображения с растениями всех видов. Самые классические цветы на ногтях — это розы и маргаритки, однако тюльпаны, орхидеи тоже впечатляют.

  • 6

    Если нет желания или возможности просто нарисовать красивые цветы, то можете сделать это с помощью наклеек для ногтей. Прекрасные цветочные узоры могут украсить ваши ногти, и они также могут быть выбиты, если вы используете искусственное покрытие с гелем или акрилом.

  • 7

    Однако, если вы предпочитаете более гламурный маникюр, попробуйте ногти цвета фуксии со стразами.

  • 8

    Так что украсьте один из ваших ногтей двумя-тремя маленькими кристаллами или наклейте их по всей поверхности пластины для более впечатляющего результата.

  • 9

    Интересной идеей также являются ногти цвета фуксии с золотистыми или серебристыми блестками. Выберите цвет золотого оттенка, который вам нравится, и добавьте его к части ногтя, украшая различными узорами.

  • 10

    Альтернативно, покройте всю поверхность одного или нескольких ногтей золотыми блестками, оформляя другие в цвете фуксии.

  • 11

    Маникюр цвета фуксии очень моден весной. Цвет является уникальным, придавая своему образу свежесть и выразительность.

  • 12

    Еще один прекрасный вариант, который позволит выделить ногти — эта маленькая золотая деталь. Она придаст маникюру в цвете фуксии нотку роскоши и презентабельности, украшая даже самый минималистичный дизайн.

  • 13

    Рисунки с сердечком — очень романтический маникюр, который вам обязательно понравится.

  • 14

    Если вы не хотите использовать фуксия на весь ноготь, то сделайте маленькую деталь с использованием сердечка. Вы можете играть с матовым и блестящим лаком, чтобы создать больше контраста и сделать сердце на ногте более эффектным.

  • 15

    Яркие рисунки являются одними из любимых стилизаций ногтевой пластины среди тех женщин, которые отправляются в отпуск в жаркую страну. Фуксия — шикарное дополнение к тропическому нейл-арту.

  • 16

    Переход от нежно-розового до более темного цвета фуксии, возможно, даже черного, — великолепная техника покраски ногтей в стиле омбре.

  • 17

    Шикарный градиент может использоваться как для каждодневной носки, так и для особых праздничных случаев. Такая техника нанесения цвета самодостаточна, поэтому нет необходимости дополнительно декорировать ноготь.

  • 18

    Фуксия является синонимом женственности и элегантности. Это также лучший выбор, который вы можете сделать, если предпочитаете романтичный нейл-арт с нотками страсти.

Маникюр 2020: модные тенденции дизайна на весну (Фото)

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