Чтобы всегда было что надеть: базовый летний гардероб (Фото)

1 Футболки У всех в гардеробе должны быть базовые модели футболок. (К базовым моделям относятся футболки нейтральных цветов: белый, чёрный, серый; без каких-либо аппликаций и принтов) На лето подойдут и более яркие цвета. Главное, смотрите на актуальность фасона (обтягивающие футболки уже не в моде). Сочетать можно со всем, даже с платьями.

2 Топ Топ-еще один незаменимый летний вверх. Для поездки на море, где более жаркий климат, обратите внимание на яркие цвета, мелкие кружева; для города подойдут классические трикотажные модели, из искусственной кожи нейтральных оттенков. Носить можно с юбками, брюками, джинсами, шортами; сверху можно накинуть жакет, кардиган, рубашку или джинсовую куртку.

3 Летний matching костюм Такие костюмы смело можно назвать летним must have’ом и решением вопроса "Что же мне надеть?" Конечно, такие модели больше подойдут для пляжного отдыха, но и для города их можно обыграть, например, надеть сверху тот же самый кардиган или жакет.

4 Костюмы А вот такие костюмы отлично подойдут и для лета в городе. Брючные костюмы-это классика. Комплекты юбка+жакет тоже сейчас в тренде. Носить можно с футболками и топами. Для элегантного стиля для обуви выбирайте лодочки или босоножки; можно носить и с кроссовками, тогда будет отличный спорт-шик.

5 Юбка Летом, как никогда, хочется быть женственнее, а юбка в этом плане – самое лучшее решение. В тренде сейчас юбки-плиссе и юбки с запахом, а также атласные юбки. Главное, выбирать "легкую" ткань, чтобы не было жарко. Носите с футболками или топами, а на прохладные вечера сверху можно надеть кардиган. Эти комплекты подойдут для города и для отдыха на море.

6 Летние брюки Легкие летние брюки тоже незаменимая вещь на теплое время года. Актуальны они будут как для города, так и для поездок на море. Обратите внимание на брюки из легкого материала: широкие брюки-кюлоты и палаццо, бананы, карго. Выбирайте светлые и яркие оттенки. Сочетать их можно с футболками, топами или рубашками. Если у вас невысокий рост, то брюки-кюлоты и палаццо лучше надевать с каблуками так, чтобы брюки полностью закрывали ногу.

7 Платья и сарафаны В летнем гардеробе должно быть хотя бы одно легкое платье. В 2020 году лучше отдать предпочтение легким и струящимся тканям: шелк, шифон, атлас, а также кружево и сеточка. Вечером платье или сарафан можно дополнить кардиганом, джинсовой курткой, палантином или жакетом.

8 Джинсовая куртка, кардиган или жакет Куртка из денима, пожалуй, самый актуальный вариант летней верхней одежды. Подходит практически для любого наряда. Сделает образ более дерзким. А вот, с помощью кардигана или жакета образ получится женственнее и аккуратнее.

9 Шорты Конечно, куда летом без шорт! Особенно, если вы едете отдыхать на море. Есть множество вариантов на выбор. Классика-это конечно шорты из денима (джинсовые). Но в тренде сейчас тканевые и льняные шорты на высокой талии. Для города обратите внимание на шорты из искусственной кожи и шорты-бермуды.

10 Голубые или синие джинсы Джинсы актуальны в любом сезоне, но в теплое время года лучше отдать предпочтение "легким" цветам: голубой, синий или белый. Лучше выбирать модель без какого-либо декора (вышивки, стразы, принты).