Чтобы всегда было что надеть: базовый летний гардероб (Фото)

Футболки
У всех в гардеробе должны быть базовые модели футболок. (К базовым моделям относятся футболки нейтральных цветов: белый, чёрный, серый; без каких-либо аппликаций и принтов) На лето подойдут и более яркие цвета. Главное, смотрите на актуальность фасона (обтягивающие футболки уже не в моде). Сочетать можно со всем, даже с платьями.
Топ
Топ-еще один незаменимый летний вверх. Для поездки на море, где более жаркий климат, обратите внимание на яркие цвета, мелкие кружева; для города подойдут классические трикотажные модели, из искусственной кожи нейтральных оттенков. Носить можно с юбками, брюками, джинсами, шортами; сверху можно накинуть жакет, кардиган, рубашку или джинсовую куртку.
Летний matching костюм
Такие костюмы смело можно назвать летним must have’ом и решением вопроса "Что же мне надеть?" Конечно, такие модели больше подойдут для пляжного отдыха, но и для города их можно обыграть, например, надеть сверху тот же самый кардиган или жакет.
Костюмы
А вот такие костюмы отлично подойдут и для лета в городе. Брючные костюмы-это классика. Комплекты юбка+жакет тоже сейчас в тренде. Носить можно с футболками и топами. Для элегантного стиля для обуви выбирайте лодочки или босоножки; можно носить и с кроссовками, тогда будет отличный спорт-шик.
Юбка
Летом, как никогда, хочется быть женственнее, а юбка в этом плане – самое лучшее решение. В тренде сейчас юбки-плиссе и юбки с запахом, а также атласные юбки. Главное, выбирать "легкую" ткань, чтобы не было жарко. Носите с футболками или топами, а на прохладные вечера сверху можно надеть кардиган. Эти комплекты подойдут для города и для отдыха на море.
Летние брюки
Легкие летние брюки тоже незаменимая вещь на теплое время года. Актуальны они будут как для города, так и для поездок на море. Обратите внимание на брюки из легкого материала: широкие брюки-кюлоты и палаццо, бананы, карго. Выбирайте светлые и яркие оттенки. Сочетать их можно с футболками, топами или рубашками. Если у вас невысокий рост, то брюки-кюлоты и палаццо лучше надевать с каблуками так, чтобы брюки полностью закрывали ногу.
Платья и сарафаны
В летнем гардеробе должно быть хотя бы одно легкое платье. В 2020 году лучше отдать предпочтение легким и струящимся тканям: шелк, шифон, атлас, а также кружево и сеточка. Вечером платье или сарафан можно дополнить кардиганом, джинсовой курткой, палантином или жакетом.
Джинсовая куртка, кардиган или жакет
Куртка из денима, пожалуй, самый актуальный вариант летней верхней одежды. Подходит практически для любого наряда. Сделает образ более дерзким. А вот, с помощью кардигана или жакета образ получится женственнее и аккуратнее.
Шорты
Конечно, куда летом без шорт! Особенно, если вы едете отдыхать на море. Есть множество вариантов на выбор. Классика-это конечно шорты из денима (джинсовые). Но в тренде сейчас тканевые и льняные шорты на высокой талии. Для города обратите внимание на шорты из искусственной кожи и шорты-бермуды.
Голубые или синие джинсы
Джинсы актуальны в любом сезоне, но в теплое время года лучше отдать предпочтение "легким" цветам: голубой, синий или белый. Лучше выбирать модель без какого-либо декора (вышивки, стразы, принты).
И наконец, аксессуары
Шляпа. Этот головной убор делает каждую девушку изысканней и элегантней.
Для волос мы рекомендуем выбирать различные ободки, заколки, красивые резинки (в моде сейчас заколки и ободки "под жемчуг" и резинки-бантики).
Украшения. Тут для каждого своё: кто-то любит, когда украшений минимально или вообще нет, а кто-то наоборот. Главное помнить, что активно украшаем мы только одну зону (шея, пальцы или запястья), иначе такое изобилие украшений будет смотреться вычурно.
Обувь. Кроссовки, кеды, босоножки, сланцы – всё это для теплого времени года.
Сумки. Для лета подойдут маленькие легкие сумки через плечо, сумки-шоперы, прозрачные сумки тоже сейчас в тренде, а также маленькие рюкзаки и пляжные сумки, если Вы собрались на море.