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Маникюр 2020: трендовые идеи золотого дизайна (Фото)

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Маникюр 2020: трендовые идеи золотого дизайна (Фото)
14:47 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Золото является главным украшением современного образа женщин.

  • 1

    Вечерний лук и маникюр сейчас модно выполнять в золотистом варианте. Еще несколько лет тому назад этот цвет считался вызывающим и слишком выразительным по внешнему виду.

  • 2

    Но теперь модные стилисты убедили современных модниц и доказали, что все же золото — это идеальное средство для украшения женщин.

  • 3

    Что касается маникюра, то в его дизайне очень часто можно встретить невероятные элементы декора: стразы, глиттер, бульонки, камифубуки и фольгу.

  • 4

    Уже несколько лет подряд золотой маникюр пользуется большой популярностью среди модниц. Наверное, сейчас трудно встретить девушку, которая хотя бы один разок не попробовала золотистый дизайн для своих ноготков.

  • 5

    Данный вариант маникюра очень прост в выполнении и поэтому его безо всякого труда можно сделать собственноручно. Это, конечно, зависит от всей сложности и вариации дизайна.

  • 6

    Для упрощённого варианта есть специальные лаковые покрытия, которые имеют в своем составе мелкие частички золотого блестка. Также можно поэкспериментировать с присыпкой из глиттера.

  • 7

    Практически все девушки любят сиять и блистать на публике. Потому многие из них предпочитают использовать для дизайна маникюра лаковые покрытия или элементы декорирования в блестящем варианте.

  • 8

    Отличным средством для быстрого маникюра послужит лак с золотыми блестками. Он очень удобен в использовании. При этом такой дизайн способен украсить любую длину ногтевой пластины.

  • 9

    Даже самые коротенькие ноготки могут преобразиться с помощью уникального лака. Причем золотые блестки сочетаются со всеми цветами лака.

  • 10

    Практически в каждом косметическом магазине и у каждого мастера маникюра имеются специальные емкости с блестящим глиттером.

  • 11

    Это универсальное средство для создания невероятно красивого маникюра. С его помощью мастера могут выполнять разнообразные вензеля, украшать рисунки. Также глиттером в некоторых случаях засыпаются полностью несколько ногтевых пластин.

  • 12

    Во многих вариантах для таких целей используются блестки золотого цвета. Конечно, все дизайны и их выполнение зависят от капризов будущих обладательниц маникюра.

  • 13

    Втирка для маникюра с каждым годом набирает все больше и больше славы. Благодаря ей мастера маникюра создают невероятные дизайны, которые со стороны выглядят как зеркальное отражение.

  • 14

    Причем такой вариант украшения женских ноготков имеет разнообразные оттенки. Но особым спросом пользуется золотой цвет.

  • 15

    Техника выполнения данного варианта маникюра не имеет больших сложностей. Поэтому многие девушки, которые делают собственноручно маникюр гель-лаком, смогут без труда украсить свои ноготки золотистой втиркой.

  • 16

    Трендом нескольких лет является уникальное сочетание золота с черным цветом.

  • 17

    Такую гармонию мастера моды используют не только в одежде, но и в дизайне маникюра.

  • 18

    Именно эти цвета способны преобразить вечерний образ девушки и придать ему некую романтичность и богатый вид.

  • 19

    Большая часть современных женщин использует черно-золотой вариант маникюра для торжественных мероприятий. Для повседневного образа не стоит выбирать слишком много золотистых элементов декора.

Маникюр 2020: изысканный белый дизайн (Фото)

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