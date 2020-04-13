Маникюр 2020: трендовые идеи золотого дизайна (Фото)

1 Вечерний лук и маникюр сейчас модно выполнять в золотистом варианте. Еще несколько лет тому назад этот цвет считался вызывающим и слишком выразительным по внешнему виду.

2 Но теперь модные стилисты убедили современных модниц и доказали, что все же золото — это идеальное средство для украшения женщин.

3 Что касается маникюра, то в его дизайне очень часто можно встретить невероятные элементы декора: стразы, глиттер, бульонки, камифубуки и фольгу.

4 Уже несколько лет подряд золотой маникюр пользуется большой популярностью среди модниц. Наверное, сейчас трудно встретить девушку, которая хотя бы один разок не попробовала золотистый дизайн для своих ноготков.

5 Данный вариант маникюра очень прост в выполнении и поэтому его безо всякого труда можно сделать собственноручно. Это, конечно, зависит от всей сложности и вариации дизайна.

6 Для упрощённого варианта есть специальные лаковые покрытия, которые имеют в своем составе мелкие частички золотого блестка. Также можно поэкспериментировать с присыпкой из глиттера.

7 Практически все девушки любят сиять и блистать на публике. Потому многие из них предпочитают использовать для дизайна маникюра лаковые покрытия или элементы декорирования в блестящем варианте.

8 Отличным средством для быстрого маникюра послужит лак с золотыми блестками. Он очень удобен в использовании. При этом такой дизайн способен украсить любую длину ногтевой пластины.

9 Даже самые коротенькие ноготки могут преобразиться с помощью уникального лака. Причем золотые блестки сочетаются со всеми цветами лака.

10 Практически в каждом косметическом магазине и у каждого мастера маникюра имеются специальные емкости с блестящим глиттером.

11 Это универсальное средство для создания невероятно красивого маникюра. С его помощью мастера могут выполнять разнообразные вензеля, украшать рисунки. Также глиттером в некоторых случаях засыпаются полностью несколько ногтевых пластин.

12 Во многих вариантах для таких целей используются блестки золотого цвета. Конечно, все дизайны и их выполнение зависят от капризов будущих обладательниц маникюра.

13 Втирка для маникюра с каждым годом набирает все больше и больше славы. Благодаря ей мастера маникюра создают невероятные дизайны, которые со стороны выглядят как зеркальное отражение.

14 Причем такой вариант украшения женских ноготков имеет разнообразные оттенки. Но особым спросом пользуется золотой цвет.

15 Техника выполнения данного варианта маникюра не имеет больших сложностей. Поэтому многие девушки, которые делают собственноручно маникюр гель-лаком, смогут без труда украсить свои ноготки золотистой втиркой.

16 Трендом нескольких лет является уникальное сочетание золота с черным цветом.

17 Такую гармонию мастера моды используют не только в одежде, но и в дизайне маникюра.

18 Именно эти цвета способны преобразить вечерний образ девушки и придать ему некую романтичность и богатый вид.