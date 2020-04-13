Ким Кардашян провела онлайн-урок повседневного макияжа (Видео)

Новости шоу бизнеса:Звезда реалити-шоу Ким Кардашян решила рассказать и показать, как красится ежедневно.

Карантин – это возможность уделить больше времени уходу за собой. 39-летняя знаменитость Ким Кардашян принадлежит к числу тех женщин, которые не перестают следить за собой и каждый день выглядят великолепно.

Представительница телесемейства продемонстрировала подписчикам, как делает фирменный контуринг лица.

Для ежедневного макияжа Ким использует косметику собственного бренда KKW Beauty.

Пошаговый фирменный макияж от Ким Кардашян:

Сначала Кардашян наносит тон. После этого берет корректор и проводит им по контуру лица.

С помощью консилера освещает зону под глазами, также немного наносит его между бровями и на нос. Для растушевки линий использует косметический спонж.

Светлым оттенком пудры еще больше освещает зону под глазами.

Брови расчесывают и тщательно прорисовывают карандашом.

Карандаш-корректор Ким использует для того, чтобы сделать нос визуально более узким, а скулы – более четкими. После этого наносит легкий слой корректора.

Щеки Кардашян выделяет румянами.

Ресницы звезда подкручивает и красит тушью. С помощью палетки натуральных теней делает более выразительным верхнее веко и растушевывает тени по складке. Нижнее веко подчеркивает другим, более натуральным оттенком.

Для того, чтобы выделить губы, Ким сначала использует хайлайтер, потом прокрашивает контур карандашом, выходя за естественную границу губ. Поверх этого наносит помаду любимого цвета.

Завершает макияж еще одним слоем светлой пудры под глазами.